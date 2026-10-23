Запрещенные ускорители Nvidia Blackwell Ultra B300 обнаружили в сети китайского государственного оператора China Telecom

В сети китайского государственного оператора China Telecom обнаружили 32 ИИ-ускорителя Nvidia Blackwell Ultra B300 — тех самых, что запрещены к поставке в Китай. Об этом сообщила израильская компания по кибербезопасности Lava. Специалисты выявили оборудование удалённо, но установить его точное физическое местоположение не смогли.

Для обнаружения ускорителей исследователи использовали DCGM Exporter — инструмент Nvidia для мониторинга серверных графических процессоров. Он оказался доступен через интернет без защиты паролем, что позволило получить сведения об установленном оборудовании.

Blackwell Ultra B300 имеет 288 ГБ памяти HBM3E с пропускной способностью 8 ТБ/с и предназначен для ресурсоёмких задач искусственного интеллекта. Именно высокая производительность делает эти ускорители объектом строгого экспортного контроля США. Как именно 32 ускорителя оказались в сети China Telecom, неизвестно.

Ранее в Nvidia заявляли, что незаконно перенаправленные поставки составляют менее 0,5% установленного оборудования и называли их «каплей в море». Компания считает, что такие случаи незначительны на фоне общего объёма вычислительных ресурсов, доступных Китаю.