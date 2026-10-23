Экран складного iPhone Duo треснул через шесть часов после покупки

У нового складного смартфона iPhone Duo внутренний экран треснул менее чем через шесть часов после покупки. Владелец устройства из Австралии с ником Midnight_Slump рассказал на форуме Reddit, что заметил неисправность во время обычного раскрытия смартфона.

«Это не результат работы ИИ, экран никто не вскрывал, и это не блик от люминесцентной лампы. Это дефект экрана, возникший из-за трещины — полоса из белых пикселей. Своего рода оптическая иллюзия…

Мой iPhone пробыл у меня около шести часов, и за это время я открывал его, наверное, меньше 20 раз. Я показывал его другу, и в момент открытия почувствовал что-то странное в районе внутреннего шарнира, прямо под экраном.

Продолжая открывать устройство, я услышал отчетливый хруст — экран треснул как раз вдоль линии шарнира. При этом ни на поверхности внутреннего экрана, ни на внешнем шарнире не было никаких следов или повреждений, которые указывали бы на то, что туда что-то попало или что устройство было как-то повреждено.

Позвонил в Apple — предложили экспресс-замену, но для этого нужно было заблокировать на карте сумму, равную полной стоимости телефона, к тому же они не могли гарантировать сроки получения замены.

В итоге решил отправиться в ближайший Apple Store. Там меня приняли сразу, извинились и тут же заменили аппарат на совершенно новый. В целом, я доволен тем, как Apple решила проблему, но немного расстроен тем, что пришлось провести вечер пятницы в Apple Store прямо перед закрытием. Я даже не успел войти во все свои приложения.

Первый же день, шесть часов владения — а у меня уже второй телефон.

Дополнение: я живу в Австралии, сейчас почти полночь пятницы», — написал Midnight_Slump.

Описание этого случая появилось в день официального старта продаж iPhone Duo. При этом в интернете уже появились фотографии других iPhone Duo (в том числе демонстрационных устройств в Китае) с повреждениями в районе шарнира. На некоторых снимках дефект также сопровождается полосами ярких пикселей.

Особенность складных смартфонов заключается в том, что внутренняя панель постоянно испытывает нагрузку в области сгиба. Apple использует в конструкции iPhone Duo несколько защитных слоёв, специальные клеевые соединения и титановую пластину под дисплеем. Тем не менее пока нет подтверждений, что проблема связана именно с конструкцией шарнира, а не с дефектом отдельного экземпляра.

На данный момент рано говорить о массовой неисправности. Некоторые обозреватели ранее подвергали устройства испытаниям с многократным складыванием и раскладыванием без подобных последствий.