Обзор смартфона Umidigi Z1 Pro: стильный «китаец» в тонком цельнометаллическом корпусе

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Umidigi (бывший Umi) — не первой величины производитель в Китае и не самый известный из китайских производителей у нас в стране. Компания старается, тем не менее, двигаться в нужном направлении, пытаясь угодить вкусам современных пользователей. Так, было решено выпускать топовые новинки сразу в двух модификациях: одну — для всех, а вторую — эксклюзивно ограниченным тиражом. Пока все ждут флагманских S2 и S2 Pro, мы рассмотрим предыдущую, чуть более простую по характеристикам модель, которая вышла раньше (но в рознице в России все еще не представлена). Umidigi Z1 и Z1 Pro тоже выпускались с намеком на то, что если немного доплатить за версию Pro, то можно приобщиться к ограниченному числу счастливчиков, пользующихся всеми преимуществами эксклюзивной версии, вышедшей ограниченным тиражом.

Возможно, это всего лишь маркетинговые уловки, а разница между двумя модификациями одной модели невелика, но мы все же решили взять на тестирование именно максимальную версию Z1 Pro, чтобы посмотреть, на что же способен сейчас «второй эшелон» китайских производителей в своей попытке «выбиться в люди».

Основные характеристики Umidigi Z1 Pro

SoC MediaTek Helio P20 (MT6757), 8 ядер ARM Cortex A-53 @1,6/2,3 ГГц

GPU Mali-T880

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей AMOLED 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 6 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/7/20)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс

USB Type-C, USB OTG

Камера 13 Мп, f/2,2, автофокус, видео 4К

Дополнительная камера 5 Мп

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,4, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, давления, акселерометр, гироскоп, компас, сканер отпечатков пальцев

АудиоЦАП: Smart PA AW8738

Аккумулятор 4000 мА·ч

Размеры 154×75×7,0 мм

Масса 148 г

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Комплект поставки

Umidigi Z1 Pro поставляется в одной из самых стильных и необычных упаковок, когда-либо достававшихся смартфонам. Примерно в такой же раскладывающейся на несколько отделений коробке поступал в продажу первый Yotaphone. Картонные коробочки открываются взору по мере раскручивания «рулона», каждая из них снабжена собственной крышечкой. В общем, одно только знакомство с такой роскошной упаковкой уже настраивает на самый позитивный лад.

Комплект состоит из USB-кабеля яркой расцветки, мощного сетевого адаптера с выходным током 1,67/1,25 А и напряжением 5/7/9/12 В. Кроме того, в комплект вложили защитную пленку для экрана с влажными салфетками, инструмент для извлечения SIM-карт и даже защитный чехол.

Чехол гибкий и прозрачный, он совершенно не портит внешнего вида аппарата, хотя матовый металл самого корпуса ощущать в руке все же приятнее.

Внешний вид и удобство использования

Umidigi Z1 Pro выглядит не просто достойно, но даже, пожалуй, дороже своего уровня. Если бы не логотип на задней панели, его вообще можно было бы спутать с iPhone 7 Plus, потому что с виду это практически его копия.

Аппарат получил очень тонкий, стильный цельнометаллический корпус без каких-либо пластиковых вставок на торцах. Цельная лодочка из матового алюминия полностью охватывает весь остов целиком, а для антенн радиомодулей привычно прорезаны канавки, прикрытые композитным материалом.

Благодаря матовым поверхностям смартфон выглядит опрятно, но может быть довольно скользким в сухих ладонях. Спасает тот факт, что аппарат обладает не очень большой массой. Если бы он был потяжелее, то опасность выронить его из рук была бы выше. В любом случае всегда можно надеть защитный чехол, который прилагается в качестве комплектного аксессуара.

SIM-карты вставляются в единый боковой гибридный разъем. В него можно установить две карты Nano-SIM либо заменить одну из них на карту памяти microSD. Поддерживается горячая замена.

Модуль камеры со вспышкой из двух разноцветных светодиодов не выпирает за пределы задней стенки корпуса. Аппарат лежит на твердой поверхности устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану.

Передняя панель прикрыта защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass 4 с покатыми краями. Над экраном установлены сенсоры, глазок фронтальной камеры без собственной вспышки, а также светодиодный индикатор событий.

Внизу под экраном разместились три сенсорных кнопки, одна из которых снабжена дактилоскопическим датчиком. Она не только выполняет функцию сканера отпечатков пальцев, но и осуществляет возврат к домашнему экрану. Длительное касание открывает меню запущенных приложений. Две кнопки по бокам используются для возврата к предыдущему экрану и для настройки рабочих столов. Сенсорные кнопки можно отключить, заменив их экранными, или переназначить их функции в настройках системы.

Боковые клавиши имеют мягкий податливый ход, легко нащупываются вслепую, приятны в обращении.

На нижнем торце установили разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG. По бокам от него прорезаны два ряда отверстий, но, как водится, лишь за одним из них скрывается динамик (за другим, возможно, расположен разговорный микрофон).

Верхний торец полностью отдан под 3,5-миллиметровый разъем выхода на наушники. Вспомогательный микрофон для работы системы шумоподавления установлен не на торце, а чуть ниже, он находится рядом со вспышкой, уже на тыльной стороне корпуса.

Смартфон Umidigi Z1 Pro поставляется в продажу в двух цветовых вариантах: матовом черном (Matte Black) и красном (Passion Red). Разработчики грамотно дифференцировали модели Z1 и Z1 Pro с помощью цвета, отдав премиальные варианты окраса более дорогой Pro-версии и оставив простенькие серый и золотистый обычной модели Z1. Красный и черный варианты для младшей модификации смартфона недоступны.

Экран

Umidigi Z1 Pro оснащен дисплеем AMOLED с физическими размерами 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма, совмещенным с 2,5D-стеклом Gorilla Glass 4. Разрешение равняется 1920×1080, плотность точек составляет около 401 ppi. Рамка вокруг экрана достаточно узкая: по бокам не более 3 мм, снизу и сверху — по 16 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Umidigi Z1 Pro, далее их можно различать по размеру):

Экран у Umidigi Z1 Pro все же светлее (его яркость по фотографии равна 128 против 118 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Umidigi Z1 Pro очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, примерно как у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило примерно 390 кд/м². Минимальная яркость — 26 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но нужно учитывать хорошие антибликовые свойства экрана. В итоге читаемость днем на солнце находится на достаточно хорошем уровне (что удалось проверить на практике), а пониженная яркость без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 250 кд/м² (очень ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 340 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 390 кд/м² (до максимума, как и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 90, 250 и 390 кд/м² (первое значение великовато); если ползунок на 0% — 7, 90 и 390 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Нас больше устроил вариант с ползунком примерно на 20% шкалы: 12, 150 и 390 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования.

На любом уровне яркости присутствует значимая модуляция с частотой 221 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений яркости:

Видно, что на максимальной яркости амплитуда модуляции не очень большая, а коэффициент заполнения высокий, поэтому видимого мерцания нет. Однако при понижении яркости появляется модуляция с относительной амплитудой 100%, и наличие мерцания уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B) в равном количестве. Это подтверждается фрагментом микрофотографии (ландшафтная ориентация):

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать по 8 субпикселей зеленого, красного и синего цветов, при этом, повторяя этот фрагмент, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Однако можно отметить, что фрагмент имеет соотношение сторон 4:3, а не 1:1. Попробуем прояснить момент с реальным разрешением с помощью фрагмента миры с горизонтальными и вертикальными полосками через пиксель при выводе на экран картинки 1920 на 1080 пикселей без масштабирования:

Если посчитать темные и светлые полоски (а каждая имеет ширину или высоту в 1 пиксель), то размеры фрагмента составят 16 пикселей в ширину и 12 пикселей в высоту, тогда как триад субпикселей всего 8 в ширину и 8 в высоту. То есть реальное разрешение в два раза ниже по длинной стороне экрана и в 1,5 раза ниже по короткой стороне. Подобное случается не в первый раз и встречается в экранах мобильных устройств даже очень именитых производителей. В данном конкретном случае ситуация усугубляется видимыми артефактами: контрастные границы объектов очень неровные, иногда на них появляется широкая цветная кайма.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае просто неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Umidigi Z1 Pro и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка (профиль Стандарт):

Согласно визуальной оценке, у тестируемого экрана цвета более-менее естественные, а цветовой баланс у экранов сильно различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Фотография выше получена после выбора профиля Стандарт в настройках экрана, всего их три. При выборе профиля Яркий или Режим пользователя цвета становятся очень перенасыщенными и неестественными:

Но зато в профиле Режим пользователя можно регулировать цветовую температуру и некоторые другие параметры.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана (оставим профиль Стандарт).

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у Umidigi Z1 Pro под углом заметно выше.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими двумя фотографиями), но в случае Umidigi Z1 Pro падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Umidigi Z1 Pro визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения (и реже выключения) может присутствовать ступенька шириной примерно 18 мс (что соответствует частоте обновления экрана). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами, но при обычном использовании увидеть эти артефакты сложно. Скорее наоборот — динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в тенях, ни в светах. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,24, что немного выше стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая несколько отклоняется от степенной зависимости:

Цветовой охват в случае профиля Режим пользователя (и Яркий) очень широкий (близок к Adobe RGB):

При выборе профиля Стандарт охват поджимается к границам sRGB:

Без коррекции (профиль Режим пользователя) спектры компонент (то есть спектры чистых красного, зеленого и синего цветов) очень хорошо разделены:

В случае профиля Стандарт компоненты цветов уже подмешиваются друг к другу:

В случае профиля Стандарт баланс оттенков на шкале серого плохой, так как цветовая температура слишком высокая. Однако выбрав профиль Режим пользователя, цветовую температуру можно скорректировать (как на снимке ниже), а потом уже выбрать профиль Стандарт.

Такая последовательность позволяет сохранить коррекцию цветовой температуры и получить близкий к sRGB цветовой охват. На графиках ниже кривые По умолчанию соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига ползунка в указанное положение.

Видно, что хотя бы на белом поле удалось выставить практически 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) выросло, и рост цветовой температуры к темным оттенкам сохранился. (Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Подведем итоги. Экран имеет достаточно высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие и приближение к охвату sRGB после выбора нужного профиля. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести мерцание экрана, проявляющееся на средней и низкой яркости, далекий от идеального цветовой баланс и видимые артефакты на контрастных границах. Тем не менее, в целом качество экрана нельзя назвать низким.

Камера

Фронтальная камера у Umidigi Z1 Pro имеет знакомый 5-мегапиксельный сенсор GalaxyCore GC5005, который производитель сейчас ставит во многие свои устройства, а также объектив с диафрагмой f/2,4 с фиксированным фокусом. Естественно, присутствует функция украшения портрета, есть даже режим HDR. Однако в плане детализации качество фотографий скромное.

Основная камера Umidigi Z1 Pro использует модуль производства Samsung с 13-мегапиксельной матрицей и объективом с диафрагмой f/2,2. Автофокус достаточно шустрый, вспышка средней яркости, стабилизация отсутствует. Второй 5-мегапиксельный модуль используется для анализа глубины сцены. Сделано это для возможности размытия заднего фона при использовании «режима широкой диафрагмы». Есть трехкратный цифровой зум.

Меню настроек вполне удобное и наглядное, все функции одновременно выведены на экран в виде матрицы из квадратиков, до всего можно добраться в пару касаний. Есть ручной режим настроек с выбором значений светочувствительности (до ISO 1600), экспокоррекции, баланса белого, а также насыщенности, яркости и контрастности. Есть режим HDR, функция обнаружения лиц и автоопределение сюжетных режимов.

Камера Umidigi Z1 Pro может снимать видео в максимальном разрешении 4К, но получается это у нее не очень хорошо. Функции электронной стабилизации нет, картинка не только не очень качественная, какая-то рыхлая, но еще и дерганая, видеоряд не плавный. Звук при этом записывается неплохо, но все же снимать в разрешении 4К на такую камеру не имеет большого смысла, хорошо это видео смотрится только на экране самого смартфона.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Большая зона нерезкости в левой части кадра. В режиме HDR камера работает неплохо, хотя резкости это не прибавляет. Неплохая резкость по планам в центральной части кадра. С макросъемкой камера справляется. Текст отработан неплохо. Съемка при комнатном освещении камере удается неплохо.

В левой части кадра постоянно присутствует большая зона нерезкости — вероятно, из-за перекоса объектива. При этом резкость и детализация в средней части кадра весьма неплохие даже на средних планах. В итоге, если бы не упомянутый дефект, камеру можно было бы назвать хорошей, а в таком виде она подойдет лишь для нетребовательной документальной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Umidigi Z1 Pro включают поддержку LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), поддерживается всего 4 диапазона частот LTE FDD, но в их числе все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте в беспроводных сетях московских операторов смартфон ведет себя не очень уверенно, максимальных скоростей в знакомых проверочных местах добиться так и не удалось.

Кроме этого, Umidigi Z1 Pro поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. А вот модуля NFC здесь нет, так что ни для работы с проездными картами, ни для бесконтактных платежей смартфон не годится. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), а также с отечественной Глонасс. Первые спутники GPS при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, спутники Глонасс обозначаются чуть позже, точность позиционирования хорошая. Также имеется встроенный сенсор магнитного поля для функционирования компаса в навигационных программах.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, настройки сортировки и отображения контактов в телефонной книге стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, но звук неожиданно оказался блеклым и тихим. Виброзвонок даже немного сильнее среднего уровня, он вполне ощутим.

Umidigi Z1 Pro не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы Umidigi Z1 Pro использует относительно свежую версию Google Android 7.0 без собственной оболочки. Добавлены лишь мелкие улучшения в настройках, вроде вариантов управления светодиодным индикатором, переназначения местами аппаратных и экранных кнопок, а также популярный у производителей DuraSpeed для регулирования разрешений на запуск приложений в фоновом режиме. На русский, естественно, дополнительные разделы не переведены.

Нашлись также файловый менеджер и стандартный для платформы MediaTek музыкальный проигрыватель. Других сторонних программ практически нет, все необходимое здесь достигается с помощью Google Apps. Единственная проблема, которая обнаружилась при тестировании, это невозможность поиска обновлений программной прошивки ввиду постоянного отсутствия связи с сервером (timeout). Также стоит упомянуть, что популярная комплексная утилита AIDA64 на данном смартфоне не запускается ни при каких условиях.

Для прослушивания музыки вместо штатного плеера Google Music используется знакомый по китайским смартфонам на MediaTek аудиопроигрыватель с настройками BesLoudness для громкоговорителя и пресетами штатного эквалайзера. Благодаря выделенному аудиочипу Smart PA AW8738 звук имеет очень высокую максимальную громкость, звучание яркое, но на максимальном уровне динамик начинает подхрипывать, появляются шумы. В наушниках качество еще лучше, звук яркий, насыщенный и тоже очень громкий. Это тот случай, когда до максимума ползунок громкости сдвигать не требуется ни при каких условиях.

Также имеется FM-радио с возможностью записи программ с эфира, встроенный диктофон обладает средней чувствительностью.

Производительность

Аппаратная платформа Umidigi Z1 Pro строится на однокристальной системе MediaTek MT6757 (Helio P20), выполненной по 16-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 в двух кластерах с частотой 1,6 и 2,3 ГГц. За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T880. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ (LPDDR4x), а встроенной флэш-памяти — 64 ГБ (eMMC 5.1). Изначально свободно 50 ГБ места в хранилище и 3,7 ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, но для этого придется вынимать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти. Также объем встроенной памяти можно расширить, подключив в режиме USB OTG к порту USB Type-C флэш-накопители через переходник.

MediaTek MT6757 (Helio P20) — это относительно свежее решение, 2016 года выпуска, предназначенное для смартфонов и планшетов среднего класса. По уровню производительности эта SoC примерно соответствует Qualcomm Snapdragon 625, и она заметно мощнее своей предшественницы MediaTek MT6755 (Helio P10). В тесте AnTuTu герой обзора демонстрирует более 60К очков, это уверенный средний уровень.

Данная SoC обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми современными задачами. С играми тоже проблем никаких, все проверенные нами игры, в том числе Modern Combat 5, Mortal Kombat X и другие, идут без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Umidigi Z1 Pro

(MediaTek MT6757) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 63242 60485 50597 63146 45287 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 807/3852 904/3513 757/2071 831/4092 672/2867

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Umidigi Z1 Pro

(MediaTek MT6757) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 703 413 421 466 299 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 6,7 5,2 5 6 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 6,8 4,7 5 6 4,6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 23 20 17 22 20 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 22 18 17 23 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Umidigi Z1 Pro

(MediaTek MT6757) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 10025 8887 9992 8179 12559 Google Octane 2

(больше — лучше) 4219 4828 3928 5036 2823 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1074 1310 1104 877 1970

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев выше в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 35 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Поддержку адаптеров для вывода изображения на внешнее устройство проверить мы не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C. Пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p) и 1920 на 1080 (1080p) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как, если ограничиться типичными для кино частотами кадров, кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что в случае файлов 60 кадр/с как минимум 5 кадров за секунду пропускаются, но чаще — больше, и по несколько подряд. Причина заключается в нетипично низкой частоте обновления экрана. равной 55 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по мифическим пикселям, то есть условно в исходном разрешении. Однако на тестовых мирах реального разрешения 1080p нет даже для черно-белого изображения, и только про файлы 720p можно с натяжкой утверждать, что их четкость равна исходной. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует фактическому диапазону, поэтому в тенях и в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Umidigi Z1 Pro, имеет достойную емкость в 4000 мА·ч. И надо признать, что разработчики подошли к вопросу со всей ответственностью, потому что китайский аппарат на платформе MediaTek продемонстрировал достойные результаты автономности — не хуже, чем у HTC One X10 с такой же батареей. Впрочем, какую-то роль наверняка сыграл и установленный здесь более экономичный AMOLED-дисплей.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Umidigi Z1 Pro 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 45 м. Huawei Nova 2 3000 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 30 м. 4 ч. 00 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м. Nokia 5 3000 мА·ч 15 ч. 20 м. 10 ч. 30 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 17 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 12 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать почти 5 часов.

При этом от комплектного сетевого адаптера смартфон заряжается довольно быстро, в течение 2,5 часов: адаптер выдает ток до 0,7 А при напряжении 12 В, то есть поддерживается быстрая зарядка. При такой мощности тока необходимо использовать не только комплектный сетевой адаптер, но и оригинальный соединительный кабель, который идет в комплекте со смартфоном, и тщательно подойти к выбору кабеля, если вам придется покупать новый.

Итог

Смартфон Umidigi Z1 Pro оценен производителем в $299, и утверждается, что эта эксклюзивная модель выпущена ограниченным тиражом всего в 1000 экземпляров. Естественно, интернет-магазины уже предлагают заметные скидки, с учетом которых смартфон можно приобрести еще долларов на 40 дешевле — по цене в районе 15 тысяч рублей с доставкой. Но даже в таком случае старшая модель получается дороже обычной модификации Z1, которую в тех же магазинах можно заказать по цене в районе 11 тысяч.

Стоит ли переплачивать несколько тысяч за модель Pro или вполне можно удовлетвориться обычной версией Z1? Различия между двумя модификациями, не считая типа используемого экрана, лежат в основном в области дизайна. У Z1 Pro корпус не только значительно тоньше, но еще и полностью металлический, в то время как простая Z1 имеет заднюю крышку из пластмассы и более толстый корпус. Также эксклюзивная модель доступна в цветовых вариантах, которые не предлагаются у обычной Z1. По основным техническим характеристикам различий у этих двух модификаций нет. Неплохое для своего уровня яркое и громкое звучание, уверенный средний уровень производительности и удовлетворительный набор коммуникационных модулей, достойное время автономной работы и традиционно слабые камеры — вот стандартный набор современного среднеуровневого «китайца», к разряду которых с полным правом можно отнести как Umidigi Z1, так и Z1 Pro.