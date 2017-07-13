Смартфон Moto Z2 Play

Тонкий аппарат с эффектной внешностью, хорошей автономностью и сменными модулями

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Компания Lenovo, обладающая правами на марку Motorola, представила этим летом обновленную версию своего «модульного» смартфона — Moto Z2 Play, который способен использовать разнообразные сменные панели из серии Moto Mods. Модули добавляют аппарату новые функции и возможности. Например, можно превратить смартфон в цифровую камеру с оптическим зумом или в проектор. Изменений по сравнению с предыдущей моделью (Moto Z Play) здесь достаточно много, и не все из них исключительно прогрессивные: батарея, например, уменьшилась в объеме. Обо всех подробностях читайте в нашем обзоре смартфона Moto Z2 Play.

Основные характеристики Moto Z2 Play

SoC Qualcomm Snapdragon 626, 8 ядер Cortex-A53 @2,2 ГГц

GPU Adreno 506 @650 МГц

Операционная система Android 7.1.1, Moto Experience

Сенсорный дисплей Super AMOLED 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 3/4 ГБ, внутренняя память 32/64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 2 ТБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети LTE (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 66)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2 LE + EDR

GPS, A-GPS, Глонасс

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 12 Мп, автофокус, f/1,7, видео 4K

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп

Аккумулятор 3000 мА·ч

Размеры 156×76×6 мм

Масса 145 г

Сменные модули

В продажу Moto Z2 Play поступает, естественно, без сменных модулей. Они довольно дорогие, и их придется приобретать отдельно. Разнообразных модулей линейки Moto Mods производитель напридумывал к этому времени еще больше, вот самые заметные из них. Moto insta-share projector ценой в $300 позволяет превратить смартфон в проектор с выводом 70-дюймового изображения, а Hasselblad True Zoom, тоже за дополнительные $300, сделает из аппарата цифровую камеру с 10-кратным оптическим зумом. Есть накладной динамик JBL SoundBoost за $70, есть даже модуль с джойстиками, способный превратить смартфон в геймпад. Имеется также модуль с дополнительной батареей TurboPower Pack и накладки Moto Style, добавляющие функцию беспроводной зарядки. Сохраняется поддержка старых модулей, то есть приобретенные для Moto Z Play вполне подойдут и к Moto Z2 Play.

Внешний вид и удобство использования

Дизайн у Moto Z2 Play практически такой же, как у предшественника, однако за счет некоторых деталей внешность смартфона в целом настолько преобразилась, что теперь действительно безо всяких скидок можно говорить о стильном и достойно выглядящем современном аппарате.

Кнопка со сканером отпечатков пальцев на передней панели стала не квадратной, как раньше, а стандартно вытянутой, это мгновенно преобразило переднюю панель. Задняя же панель вместо стекла получила матовую металлическую поверхность, что также облагородило внешность героя обзора, придало надежности. Кстати, антенные вставки здесь выполнены не в виде отдельных полосок сверху и снизу, а пущены по периметру вдоль всей панели, выглядит это свежо и стильно.

Можно, конечно, носить этот смартфон и без накладок, но в таком виде мало кому понравятся сильно выпирающий наружу округлый модуль камеры и большой контактный блок Moto Mods Connector, расположенный в нижней части задней панели. С другой стороны, без накладок аппарат настолько тонок, что его совсем не хочется утолщать.

По габаритам смартфон не маленький, но благодаря тонкому профилю, сильно закругленным в плане угловым частям и заглаженным торцам смартфон и в руке лежит комфортно, и в карманах одежды устраивается вполне удобно. Матовые поверхности металла совсем не маркие, в руках аппарат не скользит, удерживается надежно.

Боковые кнопки довольно мелкие и тонкие, но имеют приятный отчетливый и упругий ход, пользоваться ими удобно. Привычная качелька громкости разделена здесь надвое.

Вся передняя панель прикрыта 2.5D-стеклом Gorilla Glass с едва заметно покатыми краями. Над экраном привычно установлены сенсоры и глазок фронтальной камеры c собственной вспышкой, причем из двух светодиодов. Однако светодиодный индикатор событий на передней панели отсутствует.

Сенсорных аппаратных кнопок под экраном нет, предлагается использовать навигационную панель кнопок на самом экране. Тем не менее, их функции можно продублировать с помощью центральной кнопки, рисуя на ней жесты, выполняющие те же стандартные навигационные действия: возврат к предыдущему экрану, к домашнему экрану, открытие списка запущенных программ. «Свайпать» по маленькой кнопке вправо-влево не очень удобно, но и на такое желающие обязательно найдутся.

Основной динамик здесь не выведен в нижний торец или на заднюю панель, а совмещен с разговорным динамиком, то есть звук в любом случае выходит из щели наверху передней панели над экраном.

На нижнем торце расположен разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Здесь же установлен и 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники — приятно, что им не пожертвовали даже в столь тонком корпусе.

Верхний торец отдан под слот для карточек, и вызывает уважение тот факт, что, опять же, даже в этом сверхтонком корпусе производитель нашел место для трех карт (двух Nano-SIM и одной microSD) без пресловутой «гибридности» и необходимости чем-либо жертвовать.

Оказывается, все вполне возможно разместить и совместить, просто у таких производителей, как Huawei, который одним из первых начал практиковать «гибридный» разъем, нет особого желания заботиться о комфорте для пользователя. Здесь же все гораздо удобнее: с одной стороны салазок устанавливаются обе SIM-карты, а с другой спокойно размещается карта памяти, причем поддерживается горячая замена карточек.

Moto Z2 Play представлен всего в двух цветовых решениях: сером (Lunar Gray), какой побывал у нас на тестировании, а также золотистом (Fine Gold) с белой передней панелью, который тоже выглядит довольно привлекательно.

Экран

Moto Z2 Play оснащен дисплеем Super AMOLED, прикрытым 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма. Разрешение равняется 1920×1080, плотность точек составляет около 401 ppi. Рамка вокруг экрана с учетом закруглений торцевых частей корпуса выходит не очень-то узкой: по бокам она почти по 4 мм, снизу и сверху — по 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Moto Z2 Play, далее их можно различать по размеру):

Экран у Moto Z2 Play немного темнее (яркость по фотографиям 111 против 112 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Moto Z2 Play очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (очень эффективное, заметно лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило примерно 415 кд/м², минимальное — 3,3 кд/м². Максимальная яркость не очень высокая, но нужно учитывать хорошие антибликовые свойства экрана и тот факт, что с уменьшением площади белого яркость белых участков немного возрастает. В итоге читаемость днем на солнце находится на достаточно хорошем уровне, а пониженный уровень яркости без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автоматической подстройки яркости уменьшает яркость до 110 кд/м² (многовато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 280 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до максимума — до 415 кд/м² (до максимума, так и нужно). Если ползунок яркости на 50% — значения следующие: 13, 120, 415 кд/м² (подойдет), если на 0% — 3,3, 15, 415 кд/м² (первые два значения низковаты). С нашей точки зрения, функция автоматической подстройки яркости работает адекватно.

Только на низком уровне яркости присутствует значимая модуляция с частотой 239,7 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений яркости:

Видно, что на максимальной и средней яркости амплитуда модуляции небольшая, поэтому видимого мерцания нет. Однако при сильном понижении яркости появляется модуляция с большой относительной амплитудой. Поэтому на низкой яркости наличие модуляции уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но красных и синих субпикселей в два раза меньше, что можно обозначить как RGBG. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать 4 зеленых субпикселя, 2 красных (4 половинки) и 2 синих (1 целый и 4 четвертушки), при этом, повторяя эти фрагменты, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Для таких матриц компания Samsung ввела наименование PenTile RGBG. Разрешение экрана производитель считает по зеленым субпикселям, по двум другим оно будет в два раз ниже. Расположение и форма субпикселей в этом варианте аналогична варианту в случае экрана Samsung Galaxy S4 и некоторых других более новых устройств Samsung (и не только) с экранами AMOLED. Разумеется, присутствует некоторая неровность контрастных границ и другие артефакты. Впрочем, из-за очень высокого разрешения они минимально сказываются на качестве изображения.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы приобретает легкий сине-зеленый оттенок, а под некоторыми углами чуть-чуть розовеет, но черный цвет остается черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае просто неприменим. При перпендикулярном взгляде равномерность белого поля хорошая. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Moto Z2 Play и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Согласно визуальной оценке, у тестируемого экрана цвета перенасыщенные и неестественные, цветовой баланс у экранов заметно различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Фотография выше получена для профиля Яркий в настройках экрана (он выбран по умолчанию), всего их два:

Что получается при выборе второго, показано ниже.

Насыщенность цветов стала ближе к нормальной.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у Moto Z2 Play под углом заметно выше.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими двумя фотографиями), но в случае Moto Z2 Play падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Moto Z2 Play визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения (и реже выключения) может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами, но при обычном использовании увидеть эти артефакты сложно. Скорее наоборот — динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в тенях, ни в светах. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,22, что близко к стандартному значению 2,2, при этом реальная гамма-кривая почти не отклоняется от степенной зависимости:

По умолчанию цветовой охват очень широкий:

Спектры компонент (то есть спектры чистых красного, зеленого и синего цветов) очень хорошо разделены:

Отметим, что на экранах с широким цветовым охватом без соответствующей коррекции цвета обычных изображений, оптимизированных для устройств sRGB, выглядят неестественно насыщенными.

При выборе профиля Обычный охват сжимается к границам sRGB:

Баланс оттенков на шкале серого приемлемый. Цветовая температура несильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 10 единиц, что для потребительского устройства считается нормальным показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку (кроме самых темных) — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Однако выбор профиля Обычный баланс ухудшает, так как разброс значений ΔE возрастает:







(Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Подведем итоги. Экран имеет не очень высокую максимальную яркость, но обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие и приемлемый цветовой баланс. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести чрезмерно широкий цветовой охват и мерцание экрана, проявляющееся на низкой яркости. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. Цветовой охват можно приблизить к стандартному, но за счет ухудшения цветового баланса. Тем не менее, в целом качество экрана высокое.

Камера

Фронтальная камера Moto Z2 Play осталась прежней: матрица имеет разрешение 5 Мп, размер отдельного пикселя — 1,4 мкм. Широкоугольный объектив с диафрагмой f/2,2 и фиксированным фокусом заметно искажает пропорции, с его помощью трудно получить с расстояния вытянутой руки неискаженный автопортрет. Но это дань моде, селфи-камеры сейчас делают такими, чтобы в кадр влезала группа, а не один человек. Зато на передней панели имеется собственная разноцветная сдвоенная светодиодная вспышка. Да и получаемое изображение вполне детализированное и резкое.

Основная камера использует модуль с 12-мегапиксельной матрицей и объективом с максимальной диафрагмой f/1,7, оснащена быстрым лазерным и фазовым автофокусом с технологией Dual Pixel для более быстрой фокусировки. Новый типа лазерного автофокуса позволяет фокусироваться на расстоянии до 5 метров. Размер пикселя составляет все те же 1,4 мкм. Имеется яркая двойная разноцветная светодиодная вспышка.

Камера богата на возможности: есть и жестовое управление, и ручной режим, и возможность подстраивать экспозицию во время съемки. Режим Professional выводит дугообразные ползунки с изменяемыми значениями выдержки, светочувствительности (до ISO 3200), ручной фокусировки, баланса белого, шкалы экспокоррекции.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K (30 fps), а также 1080p с 60 fps, только стоит учесть, что стабилизация в этих двух режимах не работает — лишь в обычном 1080p (30 fps) и ниже. В целом с видеосъемкой камера справляется достойно: резкость, цветопередача и детализация в норме, артефактов в изображении нет, видеоряд плавный, без заметных рывков. Звук тоже записывается качественно, система шумоподавления со своими задачами справляется.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Номера машин хорошо различимы. С макросъемкой камера справляется. Неплохая детализация по полю кадра и по планам. Хорошая резкость на дальних планах. На ветках можно заметить легкий шарпинг. Текст отработан хорошо. Небольшой смаз заметен в левой части кадра. Неплохая резкость и умеренный динамический диапазон в режиме HDR.

Камера вышла хорошей, почти флагманской. У нее умеренная программная обработка, отличный режим HDR, явно хороший модуль: матрица отрабатывает мелкие детали, оптика почти не портит края изображения, хотя периодически снимки по непонятной причине выходят смазанными. Именно поэтому камера слегка не дотягивает до флагманской, но в остальном здесь практически не к чему придраться. Можно утверждать, что камера хорошо справится с различными сюжетами.

Телефонная часть и коммуникации

Модем Qualcomm X9 LTE поддерживает LTE Cat.13 (максимальная скорость скачивания до 300 Мбит/c) и LTE Cat.7 (максимальная скорость отдачи до 150 Мбит/c). Поддерживается масса диапазонов 4G LTE FDD и TD (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 66), в их числе и все 3 диапазона, используемых в России (3, 7 и 20). В пределах городской черты московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Смартфон также поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 4.2. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Есть NFC с поддержкой Mifare Classic, то есть аппарат работает с приложением для проездных документов. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, но без поддержки китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первой минуты. Точность позиционирования средняя. Магнитный компас, необходимый для работы навигационных программ, присутствует.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, настройки по сортировке и отображению контактов из телефонной книги стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук достаточно чистый и громкий, виброзвонок хорошо ощутим.

Платформа умеет поддерживать в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть вторая SIM-карта может работать в 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена карта из другого слота. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых звонков и SMS определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Также для удобства пользователей производитель добавил несколько готовых режимов работы двух карт.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android свежей версии 7.1.1 с фирменным интерфейсом Moto Experiences, который более близок к стоковой версии Android, как по внешнему виду, так и по организации, чем все варианты собственной оболочки Lenovo. Смартфоны Lenovo Moto напоминают чистые «гуглофоны» больше, чем большинство конкурентов.

Добавлены поддержка жестов, возможность уменьшения всей рабочей площади экрана для удобства управления пальцами одной руки, многооконный режим работы. При протягивании руки к лежащему на столе аппарату он тут же демонстрирует на заблокированном экране основную информацию в монохромном виде (дата, время, оставшийся процент заряда). Интерфейс в целом прост и спокоен в оформлении, легок и быстр в работе. Сторонних программ практически нет, все необходимое здесь реализуется с помощью Google Apps.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music с настройками эквалайзера. И в наушниках, и в динамике аппарат звучит неплохо: громкости звука достаточно для любой окружающей обстановки, звук чистый и громкий, но не самого высокого качества.

Имеется FM-радио. Любопытно, что можно попробовать использовать его и без подключенных в качестве внешней антенны наушников, но ничего поймать таким образом не удастся. Встроенного диктофона в аппарате не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа Moto Z2 Play строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 626, выполненной по 14-нанометровой технологии. Напомним, что предыдущая Moto Z Play работала на Snapdragon 625. В состав Snapdragon 626 входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, за обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 506 с частотой ядер до 650 МГц. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти 64 ГБ. Из них изначально свободно около 50 ГБ в хранилище и примерно 2,5 ГБ ОЗУ. Также есть версия смартфона с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD. Можно устанавливать приложения на карту памяти. Есть возможность подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Qualcomm Snapdragon 626 — платформа, предназначенная для смартфонов среднего уровня. Это довольно свежий чип, представленный в октябре 2016 года и пришедший на смену Snapdragon 625. В сущности, отличие заключается в повышенной частоте ядер (с 2,0 до 2,2 ГГц), но есть и менее заметные изменения — например, появился усилитель радиосигнала для антенны TruSignal. Благодаря техпроцессу 14 нм эта SoC имеет неплохую производительность при невысоком энергопотреблении.

И в комплексных и в графических тестах SoC Snapdragon 626 демонстрирует не топовые, но вполне удовлетворительные для любых задач результаты. Производительности достаточно для записи и воспроизведения видео с разрешением до 4K UHD и требовательных игр. Mortal Kombat X проигрывается смартфоном без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Moto Z2 Play

(Qualcomm Snapdragon 626) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) HTC One X10

(MediaTek Helio P10) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 68515 63146 50597 56991 43239 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) — 831/4092 757/2071 787/3300 683/2063

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Moto Z2 Play

(Qualcomm Snapdragon 626) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) HTC One X10

(MediaTek Helio P10) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 470 466 421 378 292 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 7 6 5 5 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 6 6 5 5 4,5 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (Onscreen, fps) 23 22 17 19 26 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (1080p Offscreen, fps) 23 23 17 19 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Moto Z2 Play

(Qualcomm Snapdragon 626) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) HTC One X10

(MediaTek Helio P10) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 8599 8179 9992 9587 10848 Google Octane 2

(больше — лучше) 4964 5036 3928 4428 3375 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1231 877 1104 1084 1297

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев выше в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил всего 35 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования смартфон без проблем проиграл все тестовые файлы в плеере МХ — правда, в SW-режиме. Никакого собственного видеопроигрывателя в смартфоне нет, а через галерею ролики аппарат проигрывает без поддержки АС3, то есть без звука. Но вряд ли кто-то будет смотреть видео на смартфоне таким образом, все равно придется скачать сторонний плеер.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Приложение Галерея 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Гипотетическую поддержку адаптеров MHL или SlimPort (Mobility DisplayPort) мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type C. Поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. На тестовых мирах проявляются особенности экранов PenTile: вертикальная мира через пиксель — в сеточку, а горизонтальная — чуть-чуть зеленоватая. В то же время на реальных кадрах описываемые артефакты отсутствуют. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Moto Z2 Play, получила меньшую емкость, чем у Moto Z Play, всего 3000 мА·ч. Тем не менее, даже с такой батареей смартфон демонстрирует более чем достойные, весьма впечатляющие результаты автономности. И это удивительно, потому что тонкий красавец изначально вовсе не создает впечатление аппарата, способного на длительную работу без подзарядки. В реальных условиях Moto Z2 Play даже при высоком уровне нагрузки способен без проблем продержаться на протяжении целого дня без подзарядки.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в аппарате, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Moto Z2 Play 3000 мА·ч 18 ч. 00 м. 14 ч. 20 м. 8 ч. 10 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе FBReader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора более 18 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует почти 14,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон смог перевалить отметку в 8 часов, но этот результат сильно зависит от конкретной игры.

От некомплектного сетевого адаптера с максимальным выходным током 1,5 А 5,2 В смартфон заряжается в течение 2 часов 10 минут током 1,5 А при напряжении 5,2 В. Беспроводная зарядка изначально не поддерживается, но для ее реализации есть соответствующая накладка из серии Moto Mods.

Итог

Не самый яркий, но крупный и экономичный AMOLED-дисплей, удовлетворительное звучание динамика, хорошие камеры, широкие коммуникационные возможности, вполне достойная свежая среднеуровневая аппаратная платформа Qualcomm и весьма приличный уровень автономности, неожиданный для столь тонкого и легкого аппарата с изящной внешностью — вот основные плюсы новинки под названием Moto Z2 Play. Смартфон ценой около $500 относится скорее к топовому сегменту, а там есть с кем побороться — есть и лучшие экраны, и более мощные процессоры. Однако чего у героя обзора не отнять, так это шарма: очень тонкий металлический корпус с приятными габаритами и комфортной массой просто не хочется выпускать из рук. Ну а любителям экспериментов и апгрейдов предоставлено такое широкое поле деятельности в виде целого набора сменных модулей, что альтернативы ему на мобильном рынке сейчас просто нет.