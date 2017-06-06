Смартфон Alcatel A5 LED

Первый в мире смартфон с интерактивной светодиодной крышкой

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«В инновационном A5 LED реализованы уникальные развлекательные функции с использованием световых эффектов для визуализации уведомлений, создания персональных светодиодных шаблонов и тем, а также расширенные мультимедийные возможности. Смартфон идеально подходит для тех, кто любит веселиться и готов к ярким экспериментам», — так описал Уильям Дауи, управляющий директор по ассортименту бренда Alcatel, представленный этой весной на выставке Mobile World Congress в Барселоне Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной светодиодной крышкой.

Основные характеристики Alcatel A5 LED

SoC MediaTek MT6753, 8 ядер ARM Cortex-A53 @1,3 ГГц

GPU Mali-T720

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 5,2″, 1280×720, 282 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE cat.4 FDD Band 3/7/8/20

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.2

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB 2.0, USB OTG

Основная камера 8 Мп, автофокус, f/2,0, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр, гироскоп, компас

Аккумулятор 2800 мА·ч

Размеры 146×72×7,7 (10,2) мм

Масса 167 г

Средняя цена T-1724554562 Розничные предложения L-1724554562-10

Комплект поставки

Alcatel A5 LED поставляется в комплекте с не очень мощным сетевым адаптером с максимальным выходным током 1 А при напряжении 5 В, соединительным кабелем, а также никчемными простенькими наушниками без насадок, которые практически не держатся в ушах.

Но главная изюминка набора — это, конечно, дополнительная съемная крышка со встроенной в нее LED-панелью. Крышка со светодиодами является именно аксессуаром, поскольку сам аппарат снабжен вполне обычной пластмассовой крышкой, которую можно и не менять на LED-панель. С «родной» крышкой аппарат можно использовать как типичный смартфон.

Внешний вид и удобство использования

Не считая необычной съемной крышки, в остальном дизайн смартфона совершенно ничем не примечателен. Совсем простенький по виду пластиковый аппарат не имеет ни выпуклого стекла, ни красивого ободка, ни металла в корпусе. Передняя панель имеет плохое олеофобное покрытие или не имеет его вовсе, поэтому стекло экрана постоянно заляпанное и выглядит неряшливо.

Задняя часть смотрится более опрятно, поскольку поверхность матовая, отпечатков не остается. Надо заметить, что обычная крышка без светодиодной панели тоже может быть разной: можно приобрести серый или черный смартфон. Но странно было бы покупать такую модель и не использовать ее основную «фишку», поэтому обсуждать мы будем корпус в сборе с более интересной LED-панелью, а не с обычной крышкой, которую отложим в сторонку.

С LED-панелью корпус становится миллиметра на три толще и на 30 граммов тяжелее, но это в целом мелочи. Сама крышка даже без подсветки выглядит гораздо интереснее. У нее имеется шероховатое на ощупь текстурирование, рисунок которого состоит из множества мельчайших полупрозрачных кружочков, сквозь которые при включенной изнутри подсветке проходит свет. Но сами светодиоды гораздо крупнее, их не так много, всего 35 штук, поэтому никаких бегущих текстовых строк и графических изображений с их помощью не нарисуешь, только крупные разноцветные пятна.

В руке смартфон лежит комфортно, его матовые поверхности совершенно не скользкие, а пухлый корпус удобно заполняет руку. По габаритам аппарат не из самых крупных, так что в кармане он умещается без труда, да и масса даже с LED-панелью не превышает 170 граммов.

Передняя панель не получила модного 2.5D-стекла с покатыми краями, стекло здесь совершенно плоское. Любопытно, что, несмотря на наличие расширенной функциональности со светящейся задней панелью, на передней стороне все равно не забыли разместить светодиодный индикатор событий.

На месте и подсветка сенсорных кнопок под экраном, так что к подсветке Alcatel A5 LED во всех смыслах не придраться, ее здесь с избытком.

Небольшой дискомфорт вызывает тот факт, что тыльная камера оказывается в углублении, если надета более толстая LED-крышка, поэтому протирать ее стекло от пыли в таком варианте проблематично. Но другого выхода у разработчиков не было, иначе модуль камеры заметно выпирал бы из более тонкой обычной крышки.

Вопрос с установкой карточек продуман хорошо, под крышкой есть три слота: для двух SIM-карт формата Nano-SIM и одной карты памяти microSD. Поддерживается горячая замена карт.

Боковые кнопки закреплены прямо на крышках, поэтому со снятой крышкой смартфон становится неработоспособным. Кнопки некрупные, ход у них короткий и довольно мягкий, но это обычное дело для клавиш, приклеенных изнутри к съемным крышкам — самый простенький вариант, и далеко не самый надежный.

Основной динамик выведен в нижний торец, звук поверхностью стола не приглушается, но это не спасает: громкоговоритель тут откровенно тихий, звук блеклый и однотонный, совершенно неинтересный. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Разъем 3,5 мм для наушников убран на верхний торец, и здесь же можно найти отверстие вспомогательного микрофона — приятно, что аппарат имеет систему шумоподавления.

Что же касается «цветомузыки», то у светодиодной крышки есть несколько режимов. LED-панель устраивает световое шоу по любому поводу: при входящих звонках, сообщениях, сигналах будильника и оповещениях в социальных сетях. При прослушивании музыки световые эффекты меняют цвет и движение согласно ритму мелодии; чтобы изменить тему, достаточно просто встряхнуть смартфон. Можно с помощью приложения через видоискатель камеры «поймать цвета», и из них будет нарисована подложка для собственной темы оформления с последующей светодиодной подсветкой в тех же цветах. Все возможности наглядно продемонстрированы на данном фирменном видео от самого производителя.

Но как бы красиво ни называли все это сами разработчики («фейерверк», «метеоры», «огни города» или «шоссе»), на деле из крупных светящихся пятен никаких конкретных рисунков все равно не собрать, крышка просто переливается разными цветами.

Экран

Alcatel A5 LED оснащен сенсорным дисплеем IPS с размерами 65×115 мм и диагональю в 5,2 дюйма. Разрешение при этом составляет всего лишь 1280×720, плотность точек — около 282 ppi. Рамка не очень широкая: по бокам — около 3,5 мм, снизу и сверху — по 15 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 5 одновременных касаний мультитач. Нет возможности активации экрана двойным постукиванием по стеклу.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Alcatel A5 LED, далее их можно различать по размеру):

Экран у Alcatel A5 LED такой же темный (яркость по фотографиям 112 против 113 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Alcatel A5 LED слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности хуже, чем у Nexus 7. Но все же следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 570 кд/м², минимальное — 25 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя и фронтального светодиода). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 180 кд/м² (очень ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 435 кд/м² (высоковато), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 570 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 20, 270 и 570 кд/м² (нормально), регулятор на 0% — 6, 60 и 570 кд/м² (первые два значения слишком низкие). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. На микрофотографии можно разглядеть типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования (кроме самых-самых темных при отклонении по одной диагонали) оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Alcatel A5 LED и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Насыщенность и оттенок цветов на экране Alcatel A5 LED близки к естественным, но цветовой баланс заметно отличается от экрана для сравнения.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Alcatel A5 LED контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Alcatel A5 LED изображение все же чуть темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает фиолетовый или красно-фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, но не идеальная:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 700:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 17 мс (8,5 мс вкл. + 8,5 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 25 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,26, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая существенно отклоняется от степенной зависимости:

Из-за динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения (на темных яркость понижается) полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще, неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как в случае темных изображений она снижает различимость градаций в тенях, а также читаемость экрана на ярком свету, а постоянная смена яркости экрана может вызывать дискомфорт у пользователя.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность. Баланс оттенков на шкале серого компромиссный, так как цветовая температура заметно выше стандартного значения 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается хорошим показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть достаточно продвинутая система из профилей и настроек, якобы предоставляющая возможность скорректировать цветовой баланс и пр. Называется она MiraVision. Впрочем, попытки исправить с ее помощью цветовой баланс не увенчались успехом, так как коррекция цветовой температуры приводит к тому, что оттенок полутонов меняется, а точка белого — почти нет, смотрится это отвратительно.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. Для условий полной темноты получается установить комфортный уровень яркости. Есть и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также близкий к sRGB цветовой охват. К значимым недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. С учетом важности характеристик именно для этого класса устройств качество экрана можно считать относительно высоким.

Камера

Фронтальная камера у Alcatel A5 LED выполнена на основе модуля с разрешением 5 Мп, она имеет широкоугольный объектив (84°) c диафрагмой f/2,2 и фиксированным фокусом, а также функцию электронной стабилизации и собственную фронтальную LED-вспышку. Есть режим ретуши портрета в реальном времени, имеется возможность съемки по жесту и отслеживание улыбки. Качество съемки для уровня селфи приемлемое: к резкости и цветопередаче претензий нет, детализация тоже удовлетворительная, не хватает только яркости.

Основная камера оснащена 8-мегапиксельным модулем, размер матрицы 1/3″, объектив имеет фиксированную диафрагму f/2,0, шустрый автофокус, яркую светодиодную сдвоенную вспышку и даже систему оптической стабилизации. Стабилизация здесь есть как у основной, так и у фронтальной камеры, к тому же она работает и для фотосъемки, и для видеосъемки.

Меню управления очень простое и наглядное. Все основные опции просто собраны в единый вертикальный свиток. Есть несколько сюжетных режимов, а также панорамный, HDR и даже более необычные режимы коллажа и сканера QR-кодов, но нет режима ручной съемки. Вручную можно изменить разве что разрешение снимков, остальное отдано на откуп автоматике.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 1080р, нет режимов съемки со скоростью 60 fps и 4К. Есть возможность подключения электронной стабилизации. Видео камера снимает средне: автофокусировка неспешная, заметны искажения пропорций, изображение рыхлое, детализация слабовата. Зато звук записывается чутко, и с шумом ветра система шумоподавления борется адекватно, причем само ее наличие с дополнительным микрофоном — уже хорошо для аппарата такого уровня.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

С макросъемкой камера справляется не очень хорошо. Неплохая резкость по полю кадра, но к средним планам детали сливаются. На краях кадра можно заметить зоны нерезкости. Текст отработан неплохо. В режиме HDR камера работает плохо: видны сильный перешарпинг на деревьях и двоящиеся детали. Номера ближайших машин различимы.

Камера получилась весьма средней. Ни в одном сценарии она не отработала хорошо. Обилие программной обработки портит детали, поэтому даже для документальной съемки камера подойдет не всегда, а о художественной и говорить не приходится. К тому же, периодически возникают ошибки фокуса или большие зоны нерезкости размером с половину кадра. Так что камерой стоит пользоваться с осторожностью и только в случае крайней необходимости.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности смартфона находятся на удовлетворительном уровне. Аппарат может работать во всех трех используемых на территории России диапазонах 4G, поддерживается LTE Cat.4 с максимальной скоростью до 150 Мбит/с на скачивание. Есть поддержка Bluetooth 4.2 и только одного диапазона Wi-Fi (2,4 ГГц). NFC не поддерживается. Стандартно можно организовать точку доступа через Wi-Fi или Bluetooth. Качество связи нареканий не вызывает: с SIM-картами российских операторов в московском регионе смартфон ведет себя очень уверенно, быстро регистрируется в сетях, не теряет связь, быстро восстанавливает связь после обрыва, демонстрирует в привычных проверочных местах высокие скорости соединения.

Нет претензий и к работе навигационного модуля: он поддерживает две спутниковые системы навигации — GPS и Глонасс. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд. Не обделили смартфон и датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. В телефонной книге присутствуют лишь штатные для Android возможности настройки отображения контактов. Встроенного черного списка контактов нет, функции автоматической записи телефонных разговоров с линии — тоже. В разговорном динамике голос собеседника узнаваем, звук чистый и громкий. Виброзвонок весьма ощутимый, по силе явно выше среднего уровня, настроек он не имеет.

Смартфон не поддерживает работу двух SIM-карт в 4G/3G в активном режиме ожидания одновременно. То есть если под передачу данных в 4G (3G) будет выделена карта из одного слота, то карта во втором слоте будет работать только в 2G.

Интерфейс позволяет выбрать для каждой из функций определенную карту заранее или прямо во время соединения. Работают слоты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Alcatel A5 LED используется Google Android версии 6.0, есть возможность обновления по воздуху (ОТА). Альтернативного интерфейса, как такового, нет, интерфейс воспроизводит стоковую ОС Android. Единственное дополнение — пара жестов: скриншот с помощью трех пальцев и переворот корпуса для приглушения сигнала вызова. Естественно, есть выбор разнообразных альтернативных тем оформления.

Из дополнительных программ, кроме файлового менеджера, в смартфоне можно найти приложение Share Now для отправки и получения файлов с других устройств напрямую, альтернативный браузер Opera mini, а также пакет для работы с офисными программами WPS Office. Присутствует полезная комплексная утилита «Защитник» для контроля и оптимизации памяти, энергопотребления, безопасности, настройки приложений и диагностики оборудования.

Для прослушивания музыки предназначен фирменный музыкальный проигрыватель со знакомым интерфейсом, однако и он упрощен до минимума. Нет возможности в ландшафтной ориентации экрана использовать режим DJ, нет ручных настроек эквалайзера. Можно лишь выбрать несколько предустановленных вариантов звуковых настроек отдельно для наушников и основного динамика, но на поверку разница оказывается минимальной. Звучит аппарат средне в наушниках и совсем уж скромно через громкоговоритель, нахваливать здесь особенно нечего.

FM-радио имеется, работает только с подключенными в качестве антенны наушниками, записывать программы с эфира не умеет. Диктофон обладает хорошей чувствительностью, как и в случае с записью звука на видео, качество выше среднего, хорошо отрабатывает система шумоподавления. Диктофон вполне можно использовать для записи семинаров и лекций.

Производительность

Аппаратная платформа Alcatel A5 LED строится на базе SoC MediaTek MT6753. В конфигурацию данного чипа входит восемь процессорных ядер Cortex-A53, работающих на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем ОЗУ равняется 2 ГБ, из них всего 660 МБ изначально свободно. Размер внутреннего хранилища составляет 16 ГБ, из них в реальности пользователю доступно около 10,5 ГБ, но часть этого объема уже занята под сторонние приложения.

Есть возможность установить карту microSD, и для этого не нужно вынимать одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. На карту памяти можно устанавливать приложения.

MediaTek MT6753 — платформа чуть более слабая, чем MT6750, за счет того, что здесь частота ядер опущена с 1500 МГц до 1300 МГц. В AnTuTu, например, Alcatel A5 LED так и не смог ни разу перевалить за отметку 36К очков, что в целом ниже среднего уровня по современным меркам. Тем не менее, смартфон пока справляется со всем поставленными перед ним задачами. Требовательные игры, например Modern Combat 5, могут слегка притормаживать, но особых проблем с играми нет, поиграть на таком смартфоне вполне еще можно, хотя запаса мощности на будущее у него явно нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Alcatel A5 LED

(MediaTek MT6753) Highscreen Power Ice Max

(MediaTek MT6750) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 36080 41027 56991 44418 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 582/2355 587/2419 787/3300 635/2071 831/3592

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Alcatel A5 LED

(MediaTek MT6753) Highscreen Power Ice Max

(MediaTek MT6750) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 197 316 378 288 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 7 8 5 4 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 3 3 5 4 6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 20 21 19 15 22 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 12 13 19 16 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Alcatel A5 LED

(MediaTek MT6753) Highscreen Power Ice Max

(MediaTek MT6750) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 12664 12121 9587 11298 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 2823 3082 4428 3191 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1574 1577 1084 1365 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев сильно локализован в верхней части аппарата и ближе к левому краю, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 38 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3835 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим: частота обновления экрана ниже типичной и составляет 56 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235 — в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Alcatel A5 LED, имеет небольшую емкость: всего 2800 мА·ч. Неудивительно, что от смартфона не удалось добиться впечатляющих результатов длительности автономной работы. Аппарат демонстрирует лишь минимально удовлетворительный по сегодняшним меркам уровень автономности. Такого уровня, может быть, хватало для неприхотливых пользователей еще пару сезонов назад, но теперь большинство мобильных устройств от топового до бюджетного уровня имеют гораздо более высокий уровень автономности. Учитывая дополнительное потребление энергии, пусть и небольшое, LED-панелью с ее цветомузыкой, трудно объяснить решение производителя установить такую маленькую батарею.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Alcatel A5 LED 2800 мА·ч 12 ч. 30 м. 8 ч. 30 м. 3 ч. 35 м. Highscreen Power Ice Max 3500 мА·ч 21 ч. 00 м. 16 ч. 30 м. 5 ч. 50 м. Honor 6X 3335 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 35 м. Lenovo K6 Note 3500 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 35 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 12,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует всего около 8,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон проработал чуть более 3,5 часов, этого откровенно мало.

Смартфон не поддерживает быструю зарядку. Комплектный сетевой адаптер полностью заряжает батарею смартфона за 3 часа током 1 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Продажи Alcatel A5 LED стартовали в России в середине апреля по цене 14 тысяч рублей, и это, пожалуй, одна из самых негативных новостей, связанных с данным продуктом. Аппарат не настолько интересен технически, чтобы занимать не соответствующую своему уровню ценовую нишу. Аппаратная платформа, звук, коммуникационные возможности — все это здесь далеко не выдающееся, а автономность и качество съемки камерами — и вовсе низкие. Экран неплох, задняя крышка необычно переливается всеми цветами радуги, но достаточно ли этого? Сможет ли одна лишь функциональность необычной светящейся задней крышки настолько привлечь внимание покупателей, чтобы оправдать завышенную цену устройства? Пожалуй, что нет. Впрочем, и в компании это хорошо понимают, поэтому есть надежда, что после первоначальной оценки пользовательского спроса цену на данную модель подкорректируют.