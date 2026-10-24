9000 мАч, 100 Вт, камера Sony, экран 2K+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Раскрыты характеристики iQOO Neo 12

Охлаждаться будет при помощи вентилятора

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона iQOO Neo 12. По данным информатора, аппарат получит плоский экран с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 2K+ и кадровой частотой 185 Гц. В дисплее будет использоваться светоизлучающий материал pTSF от Visionox.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненная чипом Q3. Охлаждаться система будет при помощи вентилятора.

Ещё одной особенностью iQOO Neo12 станет аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон также оснастят основной камерой на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX921 и двумя динамиками.

iQOO уже показала официальные изображения устройства в трёх цветах. Дизайн разработан в концепции «футуристических технологий в национальном стиле» совместно с Китайской академией искусств, а сам аппарат преподносится под слоганом «Монстр внутри».

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.