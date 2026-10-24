Российские учёные создали новый сверхкомпактный делитель мощности, работающий на акустических волнах

Учёные Новгородского государственного университета разрабатывают сверхкомпактный делитель мощности для радиосигналов. Устройство должно быть значительно меньше традиционных аналогов, потреблять меньше энергии и обеспечивать более точное распределение сигнала. Кроме того, разработка позволит отказаться от импортных компонентов.

По принципу работы устройство напоминает обычный телевизионный разветвитель, который делит сигнал между несколькими телевизорами. Однако вместо традиционной схемы с катушками индуктивности и конденсаторами новгородские исследователи используют акустические волны, возникающие внутри композита из специальных материалов.

Конструкция состоит из склеенных слоёв двух материалов: пьезоэлектрической керамики на основе цирконата-титаната свинца и аморфного магнитного сплава. Последний меняет свои размеры под действием магнитного поля. При подаче радиосигнала сплав начинает сжиматься и растягиваться, передавая механические колебания керамическому слою. В результате внутри композита возникает упругая стоячая волна, которая преобразуется в электрическое напряжение.

Распределение мощности между выходами регулируется за счёт разной длины металлических контактов. Они охватывают различные участки волны, благодаря чему сигнал делится между портами в заданной пропорции. По замыслу разработчиков, такой подход позволит уменьшить размеры устройства, снизить потери энергии и сократить нагрев.

Над проектом работают аспирант Политехнического института НовГУ Глеб Койфман, его научный руководитель Дмитрий Филиппов и исследователь Станислав Сапельников. Делители мощности применяются в системах приёма и передачи радиосигналов. В перспективе разработку можно будет использовать в телекоммуникационном оборудовании, геологоразведке и нефтегазовой отрасли.