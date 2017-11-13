Обзор материнской платы Asus ROG Strix Z370-E Gaming на чипсете Intel Z370

В этой статье мы рассмотрим игровую материнскую плату Asus ROG Strix Z370-E Gaming серии Asus ROG (Republic Of Gamers) на новом чипсете Intel Z370 под процессоры Coffee Lake.

Позиционирование этой модели как игровой не должно никого смущать. Сегодня практически все платы, продаваемые в розничной торговле, позиционируются как игровые. Просто так легче продавать. Но это, конечно, не означает, что данную плату нельзя использовать просто для высокопроизводительного ПК.

Комплектация и упаковка

Плата Asus ROG Strix Z370-E Gaming поставляется в небольшой по размерам коробке.

В комплект поставки входит руководство пользователя, DVD-диск с драйверами и утилитами, стикеры для кабелей, четыре SATA-кабеля (все разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), заглушка для задней панели платы, мостик SLI на две видеокарты, антенна для Wi-Fi-модуля, кабель для подключения RGB-ленты, кабель для подключения адресуемой RGB-ленты, один термодатчик, набор стяжек для проводов, держатель для установки на плату дополнительного вентилятора размером 40×40 или 50×50 мм (сам вентилятор в комплект не входит) и пластиковая рамка для безопасной установки процессора в разъем.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Asus ROG Strix Z370-E Gaming приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core 8-го поколения (Coffee Lake) Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z370 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Intel I219-V

1 × Asus Wi-Fi Go! (Realtek RTL8822BE 802.11b/g/n/ac + Bluetooth 4.2) Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

4 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 6 × USB 3.0 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (вертикальный разъем)

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 2 × USB 3.0 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

1 × USB 3.1 (Type-A)

2 × USB 2.0

1 × DisplayPort

1 × HDMI

1 × DVI

1 × RJ-45

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм)

2 разъема для антенны Wi-Fi-модуля Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

6 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения платы Asus Fan Extension

1 вертикальный разъем для подключения фронтального порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения термодатчика

1 разъем для подключения COM-порта

2 разъема для подключения RGB-ленты 12 В

1 разъем для подключения цифровой RGB-ленты 5 В Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения виджет Яндекс.Маркет

Плата Asus ROG Strix Z370-E Gaming выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм). Для ее монтажа в корпус предусмотрены стандартные девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата Asus ROG Strix Z370-E Gaming основана на новом чипсете Intel Z370 и поддерживает только процессоры Intel Core 8-го поколения (кодовое наименование Coffee Lake) с разъемом LGA1151.

Память

Для установки модулей памяти на плате Asus ROG Strix Z370-E Gaming предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Слоты расширения и разъемы M.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus ROG Strix Z370-E Gaming имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, четыре слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2

Первый (если считать от процессорного разъема) слот с форм-фактором PCI Express x16 (PCIE_X16/X8_1) реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x16. Это переключаемый слот, который может работать на скоростях x16/x8. За переключение порта отвечают мультиплексоры-демультиплексоры линий PCIe 3.0 ASMedia ASM1480.

Второй слот с форм-фактором PCI Express x16 (PCIE_X8_2) также реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0, но всегда работает на скорости x8. То есть это слот PCI Express 3.0 x8, но в форм-факторе PCI Express x16.

Третий слот с форм-фактором PCI Express x16 (PCIE_X4) реализован на базе чипсетных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4, но в форм-факторе PCI Express x16.

Режим работы слота PCIE_X4 на базе чипсетных линий PCIe 3.0 никак не связан с работой остальных слотов, реализованных на базе процессорных линий PCIe 3.0.

Режимы работы слотов PCIE_X16/X8_1/PCIE_X8_2, то есть слотов на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0, могут быть следующие: x16/—, x8/x8.

Плата поддерживает технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireX и допускает установку двух видеокарт Nvidia (симметричный режим x8/x8), а также двух или трех (в режиме x8/x8/x4) видеокарт AMD.

Слоты PCI Express 3.0 x1 реализованы через чипсет Intel Z370.

Кроме слотов PCI Express, на плате имеется два разъема M.2, которые предназначены для SSD-накопителей с типоразмером 2242/2260/2280. Один разъем (M2_1) поддерживает накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA, а другой (M2_2) — только накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Coffee Lake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы Display Port 1.2, DVI-D и HDMI 1.4.

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z370 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено шесть портов USB 3.0, шесть портов USB 2.0 и три порта USB 3.1.

Все порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы непосредственно через чипсет Intel Z370. Два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще четырех портов USB 2.0 и четырех портов USB 3.0 на плате имеется два разъема USB 2.0 и два разъема USB 3.0 (по два порта на разъем).

Два порта USB 3.1, выведенные на заднюю панель платы, реализованы на базе контроллера ASMedia ASM3142, который подключается к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Один из этих портов имеет разъем Type-A, а другой — Type-C.

На плате Asus ROG Strix Z370-E Gaming имеется и еще один разъем вертикального типа для подключения фронтального порта USB 3.1, который реализован на базе еще одного контроллера ASMedia ASM3142.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате Asus ROG Strix Z370-E Gaming предусмотрен гигабитный сетевой интерфейс и беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Гигабитный сетевой интерфейс реализован на базе контроллера физического уровня Intel I219-V (используется в сочетании с чипсетным контроллером MAC-уровня).

Модуль Wi-Fi основан на базе контроллера Realtek RTL8822BE. Этот модуль устанавливается в разъем M.2 вертикального типа.

Как это работает

Напомним, что кроме поддержки разных семейств процессоров, чипсет Intel Z370 ничем не отличается от чипсета Intel Z270. Чипсет Intel Z370 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксированы, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 6 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus ROG Strix Z370-E Gaming.

Через чипсет на плате реализованы: слот PCI Express 3.0 x4, четыре слота PCI Express 3.0 x1, два разъема M.2, сетевой контроллер, Wi-Fi-модуль и два контроллера ASMedia ASM3142. Все это в совокупности требует 22 порта PCIe 3.0. Кроме того, задействуется шесть портов SATA и шесть портов USB 3.0, а это еще 12 HSIO-портов. То есть всего получается 34 HSIO-порта. И это мы еще не учли, что один разъем M.2 может работать в SATA-режиме. Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись.

Разъем M.2_1 разделяется по линии SATA c портом SATA#1, то есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#1 будет недоступен. И наоборот, если используется порт SATA#1, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe 3.0 x4.

Разъем M.2_2 разделяется с портами SATA#5 и SATA#6 следующим образом. Два HSIO-порта чипсета могут конфигурироваться либо как два порта SATA (SATA#5, SATA#6), либо как два порта PCIe 3.0. Если эти порты конфигурируются как два порта PCIe 3.0, то в совокупности с еще двумя чипсетными портами PCIe 3.0 получаем четыре порта PCIe 3.0, которые используются для разъема M.2_2 в режиме PCIe. Если же задействуются порты SATA#5 и SATA#6 (то есть два HSIO-порта чипсета конфигурируются как два порта SATA), то разъем M.2_2 доступен только в режиме PCIe 3.0 x2. Режим работы разъема M.2_2 задается в настройках BIOS.

Кроме того, один контроллер ASMedia ASM3142, на базе которого реализован вертикальный разъем для подключения фронтального порта USB 3.1, разделяется с двумя слотами PCI Express 3.0 x1 (PCIE_x1_2 и PCIE_x1_4). Режим работы (слоты PCIE_x1_2 и PCIE_x1_4 или контроллер ASMedia ASM3142) задается в настройках BIOS.

С учетом указанных разделений на плате Asus ROG Strix Z370-E Gaming задействованы все 30 высокоскоростных портов чипсета: 18 портов PCIe 3.0, 4 порта SATA и 6 портов USB 3.0. Еще два чипсетных HSIO-порта могут конфигурироваться либо как два порта SATA, либо как два порта PCIe 3.0.

Блок-схема платы Asus ROG Strix Z370-E Gaming показана на рисунке.

Дополнительные особенности

Плата Asus ROG Strix Z370-E Gaming не относится к топовому сегменту и дополнительных особенностей у нее совсем мало. Здесь нет ни индикатора POST-кодов, ни каких-либо кнопок. Есть лишь перемычка CLRTC для сброса настроек BIOS и двухпозиционная перемычка CPU_OV, которая позволяет задавать более высокие значения напряжения на процессоре при его разгоне.

Единственное, что можно отметить, это реализация RGB-подсветки кожуха панели разъемов. Подсветка кожуха довольно яркая и выразительная.

Настраивается подсветка традиционно с использованием утилиты Asus Aura Sync, которая позволяет выбрать цвет подсветки и различные эффекты.

Но больше на плате ничего не подсвечивается.

Кроме подсветки кожуха панели разъемов, на плате есть три разъема для подключения светодиодных лент (без этих понтов сегодня уже никак).

Два четырехконтактных разъема (12V/G/R/B) предназначены для подключения светодиодных лент с питанием 12 В типа 5050 RGB LED, а один трехконтактный (5V/D/G) разъем — для подключения цифровой ленты WS2812B c индивидуально адресуемыми светодиодами.

Среди дополнительных особенностей можно также отметить наличие пятиконтактного разъема для подключения платы Fan Extension, которая позволяет подключать дополнительные вентиляторы и термодатчики, а также наличие разъема для подключения COM-порта (хотя вряд ли это кому-то сегодня нужно).

И последнее, о чем стоит упомянуть — это наличие специальных монтажных отверстий для крепления на плату моддинговых элементов, сделанных на 3D-принтере.

Система питания

Как и большинство плат, модель Asus ROG Strix Z370-E Gaming имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора на плате управляется PWM-контроллером ASP1400BT в сочетании с шестью MOSFET-драйверами.

В самих каналах питания используются MOSFET-транзисторы SiRA12DP и SiRA14DP компании Vishay Intertechnology.

Система охлаждения

Система охлаждения платы Asus ROG Strix Z370-E Gaming состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от MOSFET-транзисторов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор состоит из двух частей. Одна часть предназначена для охлаждения чипсета, а вторая — для охлаждения SSD-накопителя, устанавливаемого в разъем M.2_1.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено шесть четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два разъема предназначены для кулера процессора, еще два — для дополнительных корпусных вентиляторов. Один разъем может использоваться для подключения помпы СВО, а еще один — для вентилятора охлаждения SSD-накопителя, устанавливаемого в разъем M.2.

Кроме того, как уже отмечалось, есть и разъем для подключения платы Fan Extension, а также разъем для термодатчика.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема Asus ROG Strix Z370-E Gaming основана на кодеке Realtek ALC1220 и изолирована на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы.

На задней панели платы предусмотрены пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц.

По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus ROG Strix Z370-E Gaming получил скромную оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −78,4 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 77,8 Посредственно Гармонические искажения, % 0,0081 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −71,5 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,027 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −76,8 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,022 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

Недавно мы рассматривали плату Asus Prime Z370-A, и интерфейс настройки UEFI BIOS платы Asus ROG Strix Z370-E Gaming отличается от того, что мы видели у Asus Prime Z370-A, лишь цветовой гаммой интерфейса. Возможности абсолютно такие же.

Есть два режима отображения: упрощенный (EZ Mode) и расширенный (Advanced Mode).

В режиме Advanced Mode для настройки используются восемь стандартных вкладок (My Favorites, Main, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tool, Exit).

Все настройки, предназначенные для разгона системы, собраны на вкладке Ai Tweaker. На этой вкладке можно поменять частоту BCLK (BCLK Frequency) и коэффициент умножения (CPU Core Ratio).

Частота BCLK меняется до 650 МГц, а максимальный коэффициент умножения может быть равен 83.

Кроме того, можно произвести и более тонкую настройку работы процессора. В частности, можно задавать максимальный коэффициент умножения для каждого случая числа активных ядер и настраивать технологию динамического разгона (Turbo Boost).

Можно воспользоваться и разгонным пресетом. В частности, предусмотрен пресет разгона до частоты 5,0 ГГц.

Естественно, имеется возможность разгонять память, изменяя ее частоту и тайминги. Максимальная частота памяти DDR4 составляет 8533 МГц (при частоте BCLK 100 МГц).

Естественно, можно настраивать тайминги памяти.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр.

И конечно же, в UEFI BIOS Setup можно настроить скоростной режим работы вентиляторов.

Одним словом, все как обычно.

Выводы

Плата Asus ROG Strix Z370-E Gaming довольно простая. Это своего рода классический вариант решения на чипсете Intel Z370. По своим функциональным возможностям плата напоминает Asus Prime Z370-A (но все же немного превосходит ее). Если вам нужен производительный, функциональный компьютер без излишних понтов, то Asus ROG Strix Z370-E Gaming — это очень неплохой вариант. Розничная стоимость платы на момент публикации статьи составляла около 16 тысяч рублей.