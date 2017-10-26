Обзор материнской платы Asus Prime Z370-A: недорогая модель под Coffee Lake

Вслед за анонсом процессором Intel Core 8-го поколения, известных под кодовым наименованием Coffee Lake, все ведущие производители материнских плат анонсировали свои решения на базе чипсетов Intel Z370 под новые процессоры. В этой статье мы познакомимся с недорогой платой Asus Prime Z370-A.

Комплектация и упаковка

Плата Asus Prime Z370-A поставляется в компактной по размерам коробке на которой красноречиво расписаны все ее достоинства.

Комплект поставки очень скромный: три SATA-кабеля (все разъемы с защелками, один кабель с угловым разъемом с одной стороны), руководство пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка для задней панели платы, мостик SLI на две видеокарты и держатель для дополнительного вентилятора (40×40 или 50×50 мм), который опционально можно прикрутить к плате. Сам вентилятор в комплект не входит.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Asus Prime Z370-A приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core 8-го поколения (Coffee Lake) Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z370 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Intel I219-V Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

4 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 6 × USB 3.0 (Type-A)

2 × USB 3.1 (Type-A, Type-C)

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × HDMI 1.4

1 × DisplayPort 1.2

1 × DVI-D

1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

2 × USB 3.0

2 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 × аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

6 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения платы Asus Extension Fan

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема для подключения COM-порта

1 разъем для подключения термодатчика

2 разъема для подключения адресуемой RGB-ленты

1 разъем для подключения неадресуемой RGB-ленты Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена Виджет Яндекс Маркет Розничные предложения Виджет Яндекс Маркет

Форм-фактор

Плата Asus Prime Z370-A выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены стандартные девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата Asus Prime Z370-A основана на новом чипсете Intel Z370 и поддерживает только процессоры Intel Core 8-го поколения (кодовое наименование Coffee Lake) с разъемом LGA1151.

Память

Для установки модулей памяти на плате Asus Prime Z370-A предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Слоты расширения, разъемы M.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus Prime Z370-A имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, четыре слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2.

Первые два слота (если считать от процессорного разъема) с форм-фактором PCI Express x16 реализованы на базе 16 процессорных линий PCIe 3.0.

Первый слот переключаемый и может работать на скоростях x16/x8, то есть это слот PCI Express 3.0 x16/x8. Для переключения режимов работы этого слота используется четыре мультиплексора/демультиплексора линий PCIe 3.0 ASMedia ASM1480.

Второй слот с форм-фактором PCI Express x16 всегда работает на скорости x8, то есть это слот PCI Express 3.0 x8 в форм-факторе PCI Express x16.

Соответственно, режимы работы этих двух слотов могут быть следующие: либо x16/—, либо x8/x8. Если используется только первый слот, то он будет работать на скорости x16, если же используются оба слота, то они работают на скорости x8.

Третий слот с форм-фактором PCI Express x16 работает только на скорости x4 и представляют собой слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express x16. Этот слот реализован уже на базе четырех чипсетных линий PCIe 3.0.

Отметим, что плата поддерживает технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireX и допускает установку двух видеокарт Nvidia и до трех видеокарт AMD.

Четыре слота PCI Express 3.0 x1 также реализованы через чипсет Intel Z370.

Разъемы M.2 предназначены для установки SSD-накопителей с типоразмером 2242/2260/2280. Один разъем (M.2_1) поддерживает устройства PCIe 3.0 x4 и SATA, а второй (M.2_2) — только устройства PCIe 3.0 x4. Оба разъема M.2 реализованы через чипсет.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Coffee Lake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы Display Port 1.2, DVI-D и HDMI 1.4.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z370 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено шесть портов USB 3.0, шесть портов USB 2.0 и два порта USB 3.1.

Порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсет Intel Z370. Два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще четырех портов USB 2.0 и четырех портов USB 3.0 на плате имеется два разъема портов USB 2.0 и два разъема портов USB 3.0 (по два порта на разъем).

Два порта USB 3.1 реализованы на базе контроллера ASMedia ASM3142, который подключается к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а другой — разъем Type-C.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате Asus Prime Z370-A гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера физического уровня Intel I219-V (используется в сочетании с чипсетным контроллером MAC-уровня).

Как это работает

По своим возможностям чипсет Intel Z370 ничем не отличается от чипсета Intel Z270. Собственно, единственно отличие между этими чипсетами заключается в том, что они поддерживают разные семейства процессоров: Intel Z270 — только процессоры Intel Core 6-го и 7-го поколений, а Intel Z370 — только процессоры Intel Core 8-го поколения.

Итак, напомним, что чипсет Intel Z370 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксирована, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 6 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus Prime Z370-A.

Через чипсет на плате реализованы: слот PCI Express 3.0 x4, четыре слота PCI Express 3.0 x1, два разъема M.2, сетевой контроллер и контроллер ASMedia ASM3142. Все это в совокупности требует 19 портов PCIe 3.0. Но тут нужно добавить, что есть еще 6 портов SATA и 6 портов USB 3.0, а это еще 12 HSIO-портов. То есть всего получается 31 HSIO-порт. Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись.

Разделяется в данном случае разъем M.2_2 c двумя SATA-портами. То есть если разъем M.2_2 используется в режиме PCIe 3.0 x4, то два SATA-порта (SATA#5 и SATA#6) будут недоступны. Если же задействуются порты SATA#5 и SATA#6, то разъем M.2_2 будет доступен только в режиме PCIe 3.0 x2. Соответственно, на разъем M.2_2 и два SATA-порта требуется в совокупности только 4 HSIO-порта, из которых два порта могут конфигурироваться как SATA или как PCIe 3.0. Режим работы разъема M.2_2 задается в настройках UEFI BIOS.

Кроме того, разъем M.2_1 разделяется с портом SATA#1 по линии SATA. То есть если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#1 будет недоступен. Если же используется порт SATA#1, то разъем M.2 доступен только в режиме PCIe.

С учетом указанного разделения всего требуется 29 HSIO-портов. Это 17 отдельных портов PCIe 3.0, 6 портов USB 3.0 и 4 порта SATA. Еще два HSIO-порта конфигурируются либо как два порта SATA, либо как два порта PCIe 3.0.

Блок-схема платы Asus Prime Z370-A показана на рисунке.

Дополнительные особенности

Дополнительных особенностей на игровой плате Asus Prime Z370-A не так много, но они есть.

Начнем с того, что есть две кнопки: кнопка включения и традиционная для плат Asus кнопка MemOK!.

Есть перемычка CLRTC для сброса настроек BIOS, а также перемычка CPU_OV для возможности задания высоких значений напряжения при разгоне процессора.

Еще одна особенность — реализация RGB-подсветки. На этой недорогой плате она минимальная, без изысков. С обратной стороны платы, под 24-контактным разъемом питания, расположен ряд из 8 светодиодов. В настройках UEFI BIOS можно только выключить RGB-подсветку, но не настроить ее. Для настройки нужно использовать утилиту Asus Aura.

На плате есть и специальный четырехконтактный (12V/G/R/B) разъем для подключения светодиодной ленты.

Отметим и еще одну особенность платы. Два слота с форм-фактором PCI Express x16, реализованные на базе процессорных линий PCIe 3.0, имеют металлические кожухи.

Система питания

Как и большинство плат, модель Asus Prime Z370-A имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора на плате является 8-канальным. Управляется регулятор напряжения питания контроллером с маркировкой ASP1400BT.

Система охлаждения

Система охлаждения платы Asus Prime Z370-A состоит из нескольких радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета. Кроме того, для накопителя, устанавливаемого в разъем M.2_1, также предусмотрен радиатор.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено шесть четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два разъема предназначены для кулера процессора, еще два — для дополнительных корпусных вентиляторов, один разъем предназначен для вентилятора кулера M.2-накопителя и есть разъем для подключения помпы СВО. Есть и дополнительный разъем для подключения платы расширения Asus Extension Fan (сама плата в комплект не входит). Кроме того, на плате есть двухконтактный разъем для подключения термодатчика (опять же, сам термодатчик в комплект не входит).

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы Asus Prime Z370-A основана на кодеке Realtek ALC1220. Здесь нет никаких дополнительных усилителей и кодеков. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus Prime Z370-A получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −78,9 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 78,9 Посредственно Гармонические искажения, % 0,0028 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ(A) −73,1 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,028 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −77,7 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,020 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

Интерфейс UEFI BIOS Setup платы Asus Prime Z370-A очень похож на то, что мы видели у других плат Asus серии Prime.

Есть два режима отображения: упрощенный (EZ Mode) и расширенный (Advanced Mode).

В режиме Advanced Mode для настройки используются восемь стандартных вкладок (My Favorites, Main, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tool, Exit).

Все настройки, предназначенные для разгона системы, собраны на вкладке Ai Tweaker. На этой вкладке можно поменять частоту BCLK (BCLK Frequency) и коэффициент умножения (CPU Core Ratio).

Частота BCLK меняется до 650 МГц, а максимальный коэффициент умножения может быть равен 83.

Кроме того, можно произвести и более тонкую настройку работы процессора. В частности, можно задавать максимальный коэффициент умножения для каждого случая числа активных ядер и настраивать технологию динамического разгона (Turbo Boost).

Можно воспользоваться и разгонным пресетом. Так, для процессора Core i7-8700K предусмотрен пресет разгона до частоты 5,0 ГГц.

Мы проверили этот пресет в деле, и шестиядерный процессор Core i7-8700K действительно без проблем завелся на частоте 5 ГГц.

Но, конечно, в режиме стрессовой загрузки экстремально разогнанный процессор перегревается: температура достигает 100 °C, а энергопотребление превышает 140 Вт. В результате наступает троттлинг, тактовая частота и мощность энергопотребления снижаются.

Имеется возможность разгонять память, изменяя ее частоту и тайминги. Максимальная частота памяти DDR4 составляет 8533 МГц (при частоте BCLK 100 МГц).

Естественно, можно настраивать тайминги памяти.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр. Одним словом, все как обычно.

Выводы

Плата Asus Prime Z370-A довольно простая. Здесь нет никаких лишних наворотов, но возможности чипсета Intel Z370 реализованы в полной мере. Можно создавать RAID-массивы (в том числе, и на накопителях PCIe 3.0 x4), есть совместимость с Intel Optane и технологией Intel ROC (RAID On CPU). Реализованы порты USB 3.1. Одним словом, здесь есть все, что нужно для высокопроизводительного ПК. В то же время, тут нет «цветомузыки», которая нужна далеко не всем (RGB-подсветка, которая имеется, минимальна). Аудиоподсистема также очень скромная, минимальная. Стоит эта плата вполне умеренно: ее розничная стоимость на момент публикации обзора составляла 13 тысяч рублей.