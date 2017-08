Шнековая соковыжималка Sana EUJ-606 и маслопресс Sana Oil Extractor EUJ-702 Высокая эффективность и многофункциональность в одном приборе

С продукцией европейского дистрибьютора Sana by Omega мы уже однажды имели дело. Напомним, что рассмотренная тогда соковыжималка произвела на нас хорошее впечатление не только результатами работы, но и широкой функциональностью: при помощи устройства можно изготавливать макаронные изделия разной формы, измельчать сырые и вареные продукты, готовить сорбеты и ореховое масло. Технически, Sana by Omega EUJ-606 и Sana by Omega EUJ-707 — похожие приборы, отличающиеся в основном внешним видом. Если говорить подробнее, изучаемая сегодня Sana EUJ-606 отличается от EUJ-707 дизайном корпуса, отсутствием второй сетки для соков с крупными дырочками (для соков с мякотью), а также наличием регулятора жмыха, который может увеличивать или уменьшать давление на продукт в зависимости от его жесткости. В ходе обзора мы заострим внимание на удобстве работы с соковыжималкой, оценим эффективность и протестируем возможности устройства по отжиму масла с использованием насадки-маслопресса Sana Oil Extractor EUJ-702. Данная маслодавилка является универсальной и подходит для 4 моделей соковыжималок, продающихся в РФ: Sana EUJ-707, EUJ-606, Omega Nutrition System 8224 и Omega Nutrition System 8226. Насадка произведена в Чехии на оборонном предприятии со строжайшим контролем качества. Материалы изготовления — сверхчистая хирургическая нержавеющая сталь и авиационный алюминий. Sana Oil Extractor EUJ-702 давит масло холодного отжима, которое можно использовать для заправки салатов или в оздоровительных целях сразу после приготовления. Оглавление Шнековая соковыжималка Sana EUJ-606 Заключение Sana Oil Extractor EUJ-702 Заключение Общие выводы Шнековая соковыжималка Sana EUJ-606 Данный прибор эффективно перерабатывает фрукты, ягоды, зелень и овощи разной твердости благодаря 5-ступенчатому регулятору отжима жмыха. С помощью этой соковыжималки можно готовить ореховые пасты и молоко, детское питание, коктейли, сорбеты и мороженое. Она способна перетирать и измельчать кофе, перец, мускатный орех и другие жесткие пряности и специи. Производитель заявляет, что благодаря надежному мотору и запатентованной конструкции шнека Sana EUJ-606 может выжимать сок из волокнистых овощей и витграсса почти так же эффективно, как двухшнековый прибор. Ну что ж, разберемся, так ли хороша соковыжималка, как о ней говорят. Характеристики Производитель Sana by Omega Модель EUJ-606 Тип горизонтальная шнековая соковыжималка Страна производства Южная Корея Гарантия 10 лет, 2 года на пластиковые детали Номинальная мощность 200 Вт Частота вращения 63—75 об/мин Производительность (k iXBT мин/г) 00:03:21 / 687 г Управление один механический переключатель Количество скоростей один скоростной режим и режим реверса Защита от перегрева есть Защита от неправильной сборки есть Цвет корпуса выпускается в трех цветах корпуса: серебристый, красный, хром Материал корпуса пластик Материал отжимной корзины Tritan (BPA free) Материал шнека Ultem Материал сетки Ultem / пищевая нержавеющая сталь 304 Материал контейнера для сока / жмыха пластик Ширина загрузочного отверстия 43×43 мм Объем контейнера для сока 750 мл Насадки в комплекте сетка с мелкими отверстиями, насадка для измельчения (без отверстий) Дополнительные аксессуары контейнеры для сока и жмыха, толкатель, щетка для чистки, носик для измельчения, три носика для изготовления лапши разной формы Длина шнура электропитания 1,42 м Габариты прибора(Ш×В×Г) 48×32×19 см Габариты упаковки (Ш×В×Г) 40×33×37,5 см Вес прибора 6,1 кг Вес с коробкой 9,4 кг Средняя цена T-12808121 Розничные предложения L-12808121-10 Комплектация Соковыжималка попала в лабораторию iXBT.com в непримечательной коробке из толстого картона. На коробке крупным шрифтом напечатано наименование производителя, модель устройства и страна производства. Вскрыв эту упаковку, мы обнаружили еще одну коробку, уже более похожую на то, в каком виде прибор поставляется в магазины и непосредственно покупателю. На верхних сторонах коробки имеются две вырезанные выемки для удобства переноски. На благородно оформленных в черно-белых цветах сторонах можно найти информацию о самом приборе, его комплектации и основных характеристиках, а также увидеть красочные цветные фотографии самого аппарата и блюд, которые можно приготовить с его помощью. Внутри упаковки размещены еще две небольшие, оформленные в том же стиле коробки с комплектующими соковыжималки. От царапин детали защищены полиэтиленовыми пакетами. Пространство внутри упаковки организовано с помощью картонных вставок. Из всех коробок были извлечены: моторный блок соковыжималки;

отжимная корзина;

шнек;

две сетки: для отжима сока и измельчения;

передняя крышка отжимной корзины;

регулятор жмыха;

четыре носика;

толкатель;

два контейнера: для сока и жмыха;

две инструкции по эксплуатации. На первый взгляд Визуальный осмотр соковыжималки Sana by Omega EUJ-606 оставляет только приятные впечатления: корпус моторного блока выполнен из пластика, имеющего гладкую глянцевую поверхность. Сверху корпус оснащен удобной ручкой для переноски. Плавные изгибы в сочетании с пластиком контрастного черного цвета, перекликающегося с цветом аксессуаров, дна и внутренней стороны ручки, создают иллюзию стремительности и зрительно облегчают конструкцию. На поверхности стола прибор держится устойчиво и надежно: вес моторного блока и его форма не позволяют корпусу соскользнуть или переместиться ни в процессе работы, ни в результате неосторожных движений пользователя. С правой стороны корпуса закрепляется отжимная корзина со всем ее наполнением. На противоположной стороне находится переключатель питания и режимов. Со стороны дна прибор оснащен пятью ножками с прорезиненными вставками и вентиляционными отверстиями для отвода от мотора нагретого воздуха. Загрузочная корзина соединяется с моторным блоком при помощи поворотного замка байонетного типа. По центру конструкции можно видеть цельнометаллическое отверстие, в которое вставляется вал шнека. Что касаемо кажущейся сложности сборки, то мы склонны развеять опасения. Подготовка прибора к работе осуществляется довольно просто, в том числе и потому, что на всех стыкуемых частях есть незаменимые на первых порах отметки и подсказки. Отжимная корзина устанавливается на корпусе двигателя одним движением блокировочного кольца. Внутрь отжимной корзины вставляется шнек, на который, в свою очередь, надевается насадка с сеткой (для отжима сока) или насадка без сетки (для измельчения). Затем конструкция фиксируется поворотом передней крышки против часовой стрелки, на детали опять-таки имеется подсказка. В зависимости от планируемой операции, завершается сборка надеванием или регулятора жмыха или носика (для измельчения/изготовления лапши). Толкатель оснащен силиконовым уплотнителем по окружности. Контейнеры для сбора сока и жмыха выполнены из пластика. В комплект входят три носика для приготовления макаронных изделий: спагетти, тонкой вермишели и плоской лапши. Хочется отметить высокое качество изготовления пластиковых деталей. У нас не возникло никаких замечаний по качеству сборки и изготовления: корпус нигде не люфтит, пластмасса выглядит крепкой и дорогой. Поставляется соковыжималка Sana EUJ-606 в трех цветах: серебристом, темно-красном и «хромированном». Так что покупатель имеет возможность выбрать тот оттенок, который наилучшим образом впишется в дизайн его кухни. Инструкция В комплект входит два документа: инструкция на английском языке и брошюра с идентичным наполнением, но на русском языке. Руководство содержит стандартные разделы, касающиеся правил безопасности, описания прибора и его комплектации, инструкции по сборке и правилам эксплуатации, поиску и устранению неисправностей. Наиболее интересными для изучения можем признать главы с руководством по производству макаронных изделий, щербета, мороженого, миндального молока и измельчению кофейных зерен. Также в документе можно ознакомиться с описанием свойств соков из различных продуктов, в том числе довольно экзотических (спаржи, одуванчика, кактуса). На последних страницах брошюры приведены рецепты сложных составных соков, коктейлей, а также лапши и бананового мороженого. Данные разделы инструкции целиком повторяют руководство по эксплуатации для Sana EUJ-707. Информация преподносится простым языком, не изобилующим техническими терминами. Все инструкции представляют собой логичные пошаговые алгоритмы. Изучение не утомляет, а временами веселит: «Ученые Лондона, после долгих обследований людей со здоровым сердцем пришли к выводу, что лук более эффективен, чем обычные лекарства для лечения сердечных заболеваний». Управление Управление шнековыми соковыжималками, как правило, не отличается особыми сложностями. Так что Sana EUJ-606 является достойным представителем этого рода кухонных устройств. Управление соковыжималкой осуществляется с помощью одной кнопки-переключателя режимов «On/Off/Rev». Верхнее положение запускает работу устройства, среднее — отключает прибор, нижнее положение включает функцию реверса. В режиме реверса переключатель не фиксируется, что позволит избежать случайного включения реверса на длительное время. Скорость вращения шнека постоянна в пределах 63—75 об/мин, что позволяет отжимать сок без нагрева исходных продуктов, а значит, в готовом соке сохраняются все витамины и минералы. Использование Функциональность соковыжималки Sana EUJ-606 столь же широка, как и у модели Sana EUJ-707: отжим сока из разных овощей, фруктов, ягод и зелени, перетирание и измельчение, изготовление спагетти, сорбета, ореховых паст и т. п. блюд, а также перемалывание кофейных зерен (степень помола — крупная). Подготовка Перед первым включением необходимо промыть все съемные части соковыжималки, контактирующие с продуктами, и протереть корпус влажной тканью. Собственно, в этом же заключается и уход за прибором. Затем необходимо собрать соковыжималку в соответствии со схемой в зависимости от планируемой операции: отжиму сока, измельчению или использованию дополнительных насадок. Эргономика Никаких замечаний во время тестирования нами не выявлено. На столе прибор размещается устойчиво, корпус не вибрирует и не пытается сместиться во время отжима даже самых жестких продуктов. Эксплуатация прибора чрезвычайно проста. Благодаря наличию подсказок и маркеров, собирается легко и логично, управление элементарно. Из чего мы делаем вывод, что процесс работы с исследуемой соковыжималкой не требует специальных навыков. Обратим внимание на следующие нюансы в использовании: нельзя переключать с прямого хода сразу на реверс. Необходимо дождаться полной остановки вращения шнека, переведя выключатель в нейтральное положение. И только тогда, когда полностью прекратится движение шнека, можно включить режим реверса.

для проталкивая продуктов в загрузочное отверстие нужно использовать только водящий в комплект толкатель. Это предохранит устройство от поломки, а пользователя — от возможной травмы.

сырье перед обработкой необходимо подготовить: вымыть, удалить шкуру или большие жесткие косточки, нарезать на небольшие кусочки, свободно проходящие в загрузочное отверстие.

перед началом отжима следует настроить регулятор жмыха. Для достижения наибольшей сухости жмыха нужно установить регулятор на отметку «5». Этот режим подходит для переработки твердых продуктов: свеклы, моркови, зелени. Отметка на «1» или «2» используется для отжима мягких фруктов (апельсинов, клубники).

при изготовлении мороженого и сорбетов не использовать продукты глубокой заморозки или сильно замороженные. В этом случае в отверстии выхода измельченного продукта может формироваться ледяной затор, который не позволяет свободно проходить переработанным ингредиентам. Ягодам типа клубники достаточно полежать при комнатной температуре несколько минут, чтобы такой проблемы не возникало. Эксплуатация прибора прошла гладко и беспроблемно. Сок никуда не подтекал, не разбрызгивался, вытекал в строго предназначенное место. Несмотря на небольшой диаметр загрузочного отверстия, нарезка продуктов не вызывала излишнего раздражения и напряжения. Так, яблоки мы нарезали на 6-8 ломтиков, морковь — вдоль на две половины. Кусочки продуктов легко подхватываются ребрами шнека и подаются в камеру, где происходит измельчение и отжим сока, так что никаких усилий при надавливании на толкатель прикладывать не нужно. Уход Очищать все съемные детали соковыжималки рекомендуется сразу по окончании процесса отжима сока. Мыть прибор рекомендуется в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Моторный блок следует протирать влажной, а затем сухой тканью. Запрещено мыть детали или аксессуары устройства в посудомоечной машине. Существенно облегчает процесс очистки входящая в комплект щетка с жесткой щетиной. Мелкие отверстия сетки насадки для отжима сока без усилий очищаются при помощи этой щетки. Вообще уход даже за мелкими деталями соковыжималки оказался довольно прост и не вызвал никаких затруднений. Тестирование Объективные тесты Мощность соковыжималки во время проведения всех тестов не вышла за пределы номинальных 200 Вт и колебалась в пределах 100—125 Вт. Уровень шума можно оценить как весьма низкий. Непрерывное время работы ограничено 30 минутами. Нам этот показатель представляется более чем достаточным. После получаса эксплуатации необходимо дать мотору остыть в течение 10 минут. В процессе переработки даже самых сложных продуктов корпус нагревается незначительно. Далее мы перейдем к описанию стандартных тестов по методике iXBT.com, а также нескольких дополнительных экспериментов, иллюстрирующих дополнительные возможности шнековой соковыжималки Sana EUJ-606. Сок из яблок сорта «Гренни Смит» Яблоки тщательно вымыли, нарезали на куски, удалили сердцевину (косточки часто влияют на вкус получающегося напитка) и плодоножку. Вес подготовленного сырья составил ровно 1 кг. Процесс отжима сока проходил неспешно, с легким периодическим поскрипыванием перемалываемых шкурок фруктов. Мощность составила 95—110 Вт. Качество получившегося сока можно оценить как весьма высокое: жидкость чистая, без мякоти и с небольшим количеством пены. Жмых сухой и хорошо спрессованный. Обработку проводили, установив регулятор жмых на максимальной «5». Результат: 00:04:40 / 792 г. Сок из розовых грейпфрутов Мякоть очищенных грейпфрутов весом в один килограмм нарезали на куски, которые можно протолкнуть в загрузочное отверстие. Установили регулятор жмыха на «3». Сок тек равномерно, без остановок. Жмых выходил немного влажный, представлял собой спрессованные перепонки и жесткие оболочки долек грейпфрута. Энергопотребление в процессе было стабильным и колебалось между 100 и 105 Вт. Пены во время отжима на соке практически не было. Сок чистый, без волокон и видимой мякоти, насыщенного вкуса. Результат: 00:01:45 / 774 г. Сок из моркови Морковь очистили и нарезали вдоль на две половины. Отдельные крупные экземпляры разрезали еще и поперек. Показатели мощности лежали в промежутке между 115 и 130 Вт. Именно в этом тесте была зафиксирована максимальная за все тесты мощность в 147 Вт. Регулятор жмыха установили на «5», но жмых все равно выходил рассыпающийся и чуть влажный. Повторный отжим жмыха позволил добавить к соку еще 50 г (почти 10%), однако мы не учитывали этого в оценке результатов, потому что в инструкции к прибору ничего не говорится о повторной обработке жмыха. Качество сока — отличное. Ни мякоть, ни жмых в сок не попадают, пены — незначительное количество. Результат: 00:03:23 / 445 г. Сок из белокочанной капусты Один килограмм капусты вместе с кочерыжкой нарезали на длинные узкие куски. Мощность в данном тесте составила 105—125 Вт. Жмых сухой, при надавливании влага из него не выделялась. Сок получили чистый, почти прозрачный, однородный и... сильно пахнущий. Результат: 00:03:37. Итак, проведенные обязательные тесты позволили нам рассчитать коэффициент производительности iXBT.com для соковыжималки Sana EUJ-606. Коэффициент производительности составил 00:03:21 / 687 г. Это прекрасный результат, вплотную приближающийся к показателям лидера среди шнековых соковыжималок — Panasonic MJ-L500 с k iXBT.com, равным 00:03:10 / 697 г. Сок из яблок и стебля сельдерея Данный эксперимент мы проведем с целью выяснения того, как Sana EUJ-606 работает с волокнистыми структурами. Два яблока и 3 стебля сельдерея весили 410 г. Закрутив регулятор жмыха на максимальное давление, мы получили 310 г чистого сока без волокон и мякоти. Производительность работы составила 76%. Неплохие цифры. Результат: отлично. Во всех тестах прибор выдал нам чистый сок без мякоти и фрагментов фруктов и овощей. Производительность высока, скорость более чем нормальна для соковыжималок с горизонтальным шнеком. Поэтому работу прибора по отжиму сока мы можем оценить как превосходную. Перейдем к оценке дополнительных возможностей аппарата. Насадки для измельчения и приготовления макаронных изделий мы оттестировали во время обзора шнековой соковыжималки Sana EUJ-707. Напомним, что мы делали ореховые пасты, банановое мороженое из рецепта, приведенного в инструкции по эксплуатации, и экспериментировали с насадками для приготовления лапши. В прошлый раз остались удовлетворены дополнительными возможностями соковыжималки. Т. к. технически обе модели соковыжималок идентичны, в этот раз мы лишь вскользь коснулись дополнительных функций EUJ-606, приготовив мороженое (насадка для измельчения) и лапшу (носик для спагетти). Мороженое из бананов и клубники Во время тестирования Sana EUJ-707 мы готовили мороженое по рецепту из инструкции и остались довольны результатом. Сейчас нам захотелось модифицировать рецепт и создать то ли мороженое, то ли сорбет по мотивам. Итак, мы взяли два банана, 200 г замороженной клубники и 250 г клубничного йогурта. Нарезали бананы, разложили их на доске и заморозили. В морозилку отправили и йогурт. Замороженный йогурт извлекли из контейнера и нарезали на куски, свободно проходящие в загрузочное отверстие. Клубнику перед обработкой достали из морозильной камеры и дали полежать при комнатной температуре около 5 минут. В это время собрали соковыжималку, установив насадку без металлической вставки с отверстиями и носик для измельчения. Закидывали в аппарат поочередно кусочек банана, клубнику, кусочек замороженного йогурта. Из отверстия для измельчения выходила ровная гибкая колбаска готового продукта. Твердая консистенция йогурта и замороженных ягод спокойно разминалась в однородную массу. Цвет сорбета — розовый, иногда уходящий в более светлый. Ни кристалликов льда, ни крупинок ягод или бананов в мороженом нет. Готовый продукт сложили в контейнер и заморозили. Результат: отлично. По итогам этого теста можем дать один совет: обязательно давайте сильно замороженной ягоде немного подтаять. На качестве готового мороженого или сорбета это почти не отразится, а вот на работе соковыжималки — да. Позже мы делали клубничный сорбет и столкнулись с тем, что ягода измельчается и застревает замороженным куском в сужающемся отверстии выхода продукта. Нам приходилось откручивать носик для измельчения и извлекать оттуда пробку из твердого замороженного продукта. Соба — гречневая лапша Смешали 150 г гречневой муки, 150 г пшеничной в/с и 5 г клейковины. Начали замешивать тесто, подливая воды до тех пор, пока тесто не приобрело необходимую нам консистенцию. Замешивали в течение 15 минут. Затем для набухания клейковины дали тесту 15 минут «отдохнуть». Закрепили на моторном блоке загрузочную корзину с насадкой для измельчения и носиком для приготовления спагетти. Включили соковыжималку и начали «ловить» появляющиеся из отверстий носика спагетти. Спагетти выходили из отверстий носика ровным потоком, одинаковой толщины и плотности. Присыпали макаронные изделия мукой, отделили друг от друга слипшиеся и поставили на просушку в духовку. Результат: отлично. Заключение По итогам осмотра и тестирования мы можем сказать только одно: горизонтальная шнековая соковыжималка Sana by Omega EUJ-606 — отличный дорогой прибор. Приятный внешний вид, три цветовых решения, тщательная проработка конструкции, безопасные и современные материалы — все это делает эксплуатацию легкой и приятной. Процедура подготовки соковыжималки к эксплуатации занимают совсем немного времени и не заставят пользователя нервничать. Входящая в комплект щетка позволяет быстро справиться с очисткой мелких отверстий и труднодоступных для губки мест. Размер загрузочного отверстия тоже оказался довольно комфортен. При работе не было замечено разбрызгивания, получающийся сок практически не пенится, имеет однородную жидкую консистенцию без мякоти и волокон продуктов. Скорость работы, как и у всех шнековых соковыжималок, невысока, зато эффективность отжима сока выше всяких похвал. Широкая функциональность станет приятным бонусом для тех, кто увлекается изготовлением сорбетов, ореховых паст или других подобных десертов и блюд. Тихая работа делает эксплуатацию комфортной для домашних, которые не участвуют в процессе отжима соков. За все время практических экспериментов мы не смогли выявить ни одного минуса данного изделия. Плюсы Элегантный внешний вид

Отличное качество изготовления деталей и аксессуаров

Низкий уровень шума

Эффективный отжим сока из фруктов и овощей разной плотности

Многофункциональность Sana Oil Extractor EUJ-702 К протестированной выше соковыжималке можно приобрести насадку-маслопресс Sana Oil Extractor EUJ-702. Насадка использует систему холодного отжима, которая позволяет сохранить в полученном продукте максимальное количество питательных веществ и вкусовые качества. Маслопресс может отжать масло из самых распространенных и используемых семян и зерен: льна, подсолнечника, тыквенных семечек, кунжута, мака, конопли, кокоса, миндаля, арахиса и многих других. Данную насадку можно использовать и как зернодавилку для изготовления, например, овсяных хлопьев. Насадка-маслопресс совместима с 8 шнековыми соковыжималками, из которых по меньшей мере четыре модели поставляются в Россию, в частности Sana EUJ-707, Sana EUJ-606, Omega 8006 (8226) и Omega 8004 (8224). Характеристики Производитель Sana by Omega Модель EUJ-702 Тип маслопресс Страна производства Чехия Гарантия 2 года на шнек и регулировочные кольца, 5 лет — на все остальные детали Цвет прибора металлик Материал корпуса и шнека нержавеющая сталь Материал регулировочных колец латунь Ширина загрузочного отверстия 23×23 мм Насадки в комплекте два регулировочных кольца для отжима разного сырья Дополнительные аксессуары силиконовая перчатка, воронка, стеклянный кувшин, сито, стержень для откручивания фронтальной крышки Габариты насадки(Ш×В×Г) 19×19×12 см Габариты упаковки (Ш×В×Г) 33×10,5×25,5 см Вес насадки 1,56 кг Вес с коробкой 2,3 кг Комплектация Насадка-маслопресс поставляется в небольшой яркой коробочке. Информация о приспособлении и его возможностях приведена на английском языке. Также на коробке размещена фотография готового к работе маслопресса. Детали насадки защищены от ударов и повреждений картонными вставками. Стеклянный кувшин был уложен в отдельную картонную коробку с соответствующей фотографией. Из упаковки были извлечены: основной блок;

рабочая камера;

горловина;

шнек;

воронка;

два регулировочных кольца;

фронтальная крышка;

стержень для откручивания фронтальной крышки;

кувшин для масла и сито для процеживания;

инструкция по эксплуатации. На первый взгляд Приспособление для отжима масла выглядит очень достойно. Все детали стальные, металл превосходно обработан до блеска, не обнаружено ни малейших следов облоя или царапин. Насадка собирается из нескольких частей: на корпус соковыжималки надевается основной блок, а него вставляется рабочая камера. На фотографии собранного устройства рабочая камера размещена вверх отверстиями выхода готового масла. Мы сделали это нарочно, чтобы читатели смогли вдумчиво рассмотреть конструкцию. В рабочем положении отверстия выхода масла, разумеется, ориентированы вниз. Конструкция закрепляется горловиной — для правильного соединения на ней самой и основном блоке нанесены соответствующие подсказки. Затем внутри рабочей камеры размещается шнек, а его вал вставляется в корпус соковыжималки. Завершается сборка накручиванием фронтальной крышки с вставленным внутри нее регулировочным кольцом. Последний штрих — водружение воронки. Кстати, воронка очень туго вставляется в горловину. Надеемся, что со временем детали «пооботрутся», сработаются, и воронка будет входить в загрузочное отверстие как по маслу. На регулировочных кольцах имеются отметки: одна точка и две точки. Кольцо с одной отметкой более толстое (5,25 мм) и предназначено для обработки, как мы поняли, мелких семян типа льна, конопли, кунжута, мака, семечек подсолнечника и др. Регулировочное кольцо с двумя точками тоньше (5,1 мм). Высота колец одинакова — 5,35 мм, внешне они выглядят похожими. Насадка-маслопресс укомплектована стеклянным кувшином для масла и ситом для процеживания. Обе детали очень красивы: кувшин из тонкого стекла, узорчатые края сита не оставят равнодушным только уж крайнего приверженца минимализма в дизайне. Для безопасной эксплуатации и в помощь пользователю послужат силиконовая жаропрочная перчатка и щетка для очистки. В целом приспособление для отжима масла Sana Oil Extractor EUJ-702 производит благоприятное впечатление и вызывает желание немедленно начать его эксплуатацию. Благородный вид, увесистая масса, отличное качество изготовления деталей и продуманность в мелочах вселяют надежду на высокую эффективность работы насадки-маслопресса. Инструкция В коробку с прибором была вложена одна инструкция по эксплуатации на английском языке. 30-страничная брошюра формата А5 напечатана на отличной плотной глянцевой бумаге. Отметим и высокое качество полиграфии. В инструкции можно ознакомиться с требованиями безопасности, конструкцией, моделями соковыжималок, с которыми совместима насадка Sana Oil Extractor EUJ-702. В документе приведена пошаговая инструкция по сборке с фотографиями каждого этапа, рекомендации по эксплуатации, уходу и чистке, перечень возможных неполадок и пути их устранения. Также можно ознакомиться с перечнем продуктов, для обработки которых подходит маслопресс, и свойства получаемых масел. Полезными нам представляются разделы «Гид по неполадкам» и рекомендации по использованию регулировочных колец. В целом инструкция логичная и понятная. Сборку по картинкам сможет осуществить даже человек, не владеющий иностранными языками. Управление Данный аспект полностью зависит от базы, на которую крепится насадка. В нашем случае мы тестировали ее работу в сочетании с соковыжималкой Sana EUJ-606. Следовательно, работа маслопресса управляется одним переключателем, находящимся на левой стороне корпуса соковыжималки. Переключатель имеет три положения: включен / выключен / режим реверса. Замечание относительно режима реверса остается тем же, что и при эксплуатации соковыжималки: запускать данный режим следует только после полной остановки вращения шнека. Использование Подготовка Перед первым использованием мы промыли теплой водой с моющим средством все детали маслопресса, исключая моторную головку (монтажное устройство, которое закрепляется на моторном блоке соковыжималки). Тщательно вытерли все комплектующие сухой тканью и собрали устройство. Эргономика Работа с насадкой-маслопрессом не отличается сложностью. Сформулируем некоторые замечания, касающиеся использования Sana Oil Extractor EUJ-702. Собирается и разбирается приспособление очень просто. Стоит обратить внимание на выбор регулировочного кольца и правильную его установку — отметками наружу.

Выбор регулировочного кольца осуществляется в зависимости от того, какие семена или орехи планируется обрабатывать. Широкое кольцо с одной отметкой понадобится при выдавливании масла из мелких семян, кольцо с двумя отметками служит для отжима орехов, кумина и кокосовой стружки.

По завершении работы следует на пару секунд запустить режим реверса для того, чтобы при разборке легче было извлечь шнек.

Орехи и крупные семена перед обработкой нужно измельчать. Тыквенные семечки, фундук, арахис, миндаль, кешью, бразильские орехи и т. п. нужно порубить так, чтобы размер кусочков стал чуть крупнее, чем кунжут или семена льна, но не больше, чем семечки подсолнечника.

Для отжима масла, разумеется, лучше использовать свежие продукты. Выход масла находится в прямой зависимости от качества сырья.

В комплект входит перчатка, защищающая от ожогов при разборке насадки. Однако ни разу за все тесты нам не удалось воспользоваться данным аксессуаром ввиду того, что маслопресс не достигал тех температур, при которых возможно обжечься. Уход Насадку настойчиво рекомендуется очищать сразу же по завершении процесса отжима масла. Устройство нужно разобрать и промыть в теплой мыльной воде все части, исключая монтажную головку, мыть и даже мочить которую строго запрещено. Вода может привести к тому, что подшипник, находящийся внутри, будет ржаветь. После мытья все составные части маслопресса нужно тщательно вытереть досуха мягкой тканью или бумажной салфеткой. Проблем с мытьем насадки не возникает, с помощью щетки удобно промывать внутренние части рабочей камеры, горловины и фронтальной крышки. Тестирование Показания энергопотребления не выходили за рамки номинальных. В среднем мощность составила 95 — 110 Вт. Максимальный показатель в 165 Вт был замечен при выдавливании масла из семян льна. Уровень шума зависит от соковыжималки, на которой используют насадку-маслопресс, в случае с Sana EUJ-606 уровень шума мы оцениваем как низкий. Отметим, что с помощью Sana Oil Extractor EUJ-702 получается масло холодного отжима. Температура масла при выходе из рабочего корпуса достигает примерно 36—39 °C. Перед началом тестирования было решено часть сырья (подсолнечник и кунжут) поджарить, чтобы получить более ароматное масло. Однако из обжаренных семечек масло выдавливалось очень плохо. Из чего мы сделали вывод, что данная насадка-маслопресс предназначена для отжима масла только из сырых продуктов. Впрочем, мы так и не поняли, почему наши опыты потерпели фиаско, и чем кардинально отличается отжим сырых и поджаренных семечек. Для оценки качества работы маслопресса было решено переработать четыре продукта: семена золотистого льна, семена подсолнечника, белый кунжут и арахис. Вес сырья в каждом из тестов составлял по 200 г. Лен Процесс отжима масла из семян золотистого льна проходит довольно быстро: семена ссыпались в воронку, через несколько секунд после начала работы в кувшин начало капать масло. Потока масла, конечно, нам увидеть не удалось, но жидкость стекала равномерно и почти без пауз. Периодически щеткой, входящий в комплект, мы, как рекомендовано, протирали отверстия выхода масла. Из отверстия выхода жмыха выходила хорошо спрессованная масса. Продолжительность процесса — 4 мин 18 сек. Масло получилось мутное с зеленым оттенком. Через несколько часов отстоялось, стало прозрачнее. Вкус и запах специфические. Цвет — желтый с легким зеленоватым оттенком. Что касается процента выхода, то в данном тесте он составил 25%: из 200 г льна мы получили 50 г масла. Этот результат оказался даже выше, чем в тестах маслопресса Rawmid Dream Modern ODM-01 при получении из льна масла горячего отжима. Результат: отлично. Кунжут Время превращения семян в масло — 4 мин. 57 сек. Из 200 г белого кунжута маслопрессу Sana Oil Extractor EUJ-702 удалось отжать 39 г ароматного масла мутно-белого цвета. Выход составил почти 20%. Данный факт мы можем связать, во-первых, с особенностями сырья — возможно семя был старое или с низким содержанием масла. Во-вторых, с особенностями конструкции маслопресса. Как видно на фотографии, жмых представляет собой не столько спрессованные, сколько сдавленные зерна кунжута. Отметим, что мы использовали регулировочное кольцо с одной отметкой, которое предназначено именно для такого сырья. Масло холодного отжима мы, конечно, получили, но его количество нас несколько удручило. Результат: удовлетворительно. Подсолнечник Никаких затруднений при отжиме масла не возникло. Масло холодного отжима мутное, со слабым запахом свежих семечек. Цвет — серый, через несколько часов после приготовления выпал осадок, и масло стало прозрачнее, светло-желтого цвета. Жмых представляет собой спрессованную массу. Из 200 г подсолнечника мы получили 55 г масла, следовательно производительность составила 27,5%. Процесс длился 6 мин. 30 сек. Результат: хорошо. Арахис Вручную измельчили арахис, как того требует инструкция, на кусочки крупнее кунжута, но мельче семени подсолнечника. Масло холодного отжима светлого цвета, мутное, гуще, чем масла в предыдущих тестах, и его очень мало. Масло имеет выраженный ореховый вкус и сладковатый аромат. За 11 мин. 45 сек. из 200 г арахиса было получено 33 г масла. Производительность — около 17%. Жмых представляет собой измельченный в крошку арахис. Результат: удовлетворительно. Заключение Маслопресс Sana Oil Extractor EUJ-702 — прибор, изготовленный из высококачественной стали и с безукоризненным качеством обработки деталей. Подкупает благородный внешний вид самой насадки и аксессуаров, входящих в комплект, а также забота о пользователе. Маслопресс оснащен не только симпатичным кувшином и ситом для процеживания масла, но также щеткой для очистки, штырем для облегчения снятия фронтальной крышки и силиконовой перчаткой, предохраняющей от ожогов. Сборка / эксплуатация маслопресса просты и не затруднительны. Насадку можно использовать для получения зерновых хлопьев, например, из овса, что расширяет ее функциональность. Данный прибор не предназначен для получения масла в «промышленных» количествах. С его помощью рекомендуется готовить небольшое количество масла в качестве вкусовых добавок или даже для применения в медицинских целях. Можно признать, что с этой задачей насадка справляется отлично. Единственное, что нас смутило в результатах тестов — низкая производительность при отжиме масла из ряда продуктов. Однако стоит помнить, что процент выхода масла зависит, прежде всего, от качества сырья. Тесты проводились в середине лета, когда семена текущего года еще не поступили в продажу, а прошлогоднее сырье уже не обладает тем качеством, которое требуется для впечатляющих результатов по отжиму. Так, при обработке семян золотистого льна, в чьем качестве мы были уверены, производительность Sana Oil Extractor EUJ-702 оказалась даже выше, чем производительность прибора, предназначенного только для получения масла — Rawmid Dream Modern ODM-01. Насторожил нас за все тесты только один факт: в жмыхе после отжима масла из кунжута мы обнаружили не спрессованное однообразное сырье, а сплющенные семечки, что, возможно, повлияло на количество полученного масла. При нарезке вручную арахиса получилось большое количество мелких кусочков, возможно, поэтому процент выхода арахисового масла оказался крайне низким. Плюсы Высокое качество обработки металла и изготовления деталей

Привлекательный внешний вид

Универсальность: подходит к 8 моделям соковыжималок

Отжимает масло из широкого ассортимента семян и орехов, делает хлопья из зерен

Стоимость насадки ниже, чем цена стационарного маслопресса Минусы Сплющивание, а не прессовка мелких семян Общие выводы В целом мы остались довольны результатами осмотра и тестирования горизонтальной шнековой соковыжималки Sana EUJ-606 и насадки-маслопресса Sana Oil Extractor EUJ-702. Оба прибора привлекательно выглядят, отличаются высочайшим качеством изготовления деталей и аксессуаров. Функциональные возможности и соковыжималки, и маслопресса довольно широки. Соковыжималку можно использовать не только для получения соков, но и для измельчения продуктов, изготовления гомогенизированных пюре, ореховых масел, а также использовать как лапшерезку. Результаты всех практических экспериментов оценены нами на «отлично». Насадка для отжима масла превращает соковыжималку Sana EUJ-606 в полноценный маслопресс для получения сыродавленного масла холодного отжима. Стоимость насадки довольно высока, но в комплекте такой прибор стоит никак не дороже сравнимых по мощности домашних маслопрессов. А главное, аппарат при этом остается и соковыжималкой, и измельчителем, и лапшерезкой. Обычно маслопрессы — довольно громоздкие, крайне дорогие, тяжелые приборы, часто пользователю требуется время, чтобы их освоить. Однако насадка-маслопресс Sana Oil Extractor EUJ-702, представленная в обзоре, крайне проста в эксплуатации и не требует особых навыков при использовании. Гарантия на продукцию Sana весьма длительная, что вселяет оптимизм по поводу надежности и долговечности обоих предметов.

