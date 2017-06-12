Микроволновая печь с грилем и конвекцией Redmond RM-2502D Жарит, варит, печет, томит, кипятит и просто греет

Оптимизация пространства кухни и затрат времени делает предложение Redmond очень привлекательным: одно устройство совмещает функции микроволновки, духовки и гриля. В нашей статье мы рассмотрим, как модель Redmond RM-2502D справляется со столь широкой функциональностью и насколько легко ее будет освоить покупателю. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция и книга рецептов Управление Эксплуатация Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Модель RM-2502D Тип микроволновая печь с грилем и конвекцией Страна производства Китай Гарантия 1 год Номинальная мощность 2500 Вт Выходная мощность СВЧ 900 Вт Заявленная мощность 1450 Вт микроволны, 1100 Вт гриль Материалы корпуса пластик, сталь, стекло Объём камеры 25 л Материал внутренней камеры нержавеющая сталь Открытие дверцы нажатием кнопки Тип и положение гриля металлический тэн, наверху Управление электронное Тип кнопок механические Число программ 10 Особенности работа в режиме микроволн, гриля или конвекции, защита от детей Индикаторы дисплей Длина шнура 1 м Габариты упаковки 60×37×54 см Габариты печи 51×28×46 см Габариты камеры 33×33×21 см Вес без упаковки 18,1 кг Средняя цена T-1719910061 Розничные предложения L-1719910061-10 Комплектация Коробка внушительных размеров и соответствующего веса непроста в переноске, но имеет все необходимое для ее упрощения: проклеенные швы, прочный картон и прорези по бокам, достаточно крупные для мужских ладоней. Дизайн упаковки выполнен в узнаваемом стиле Redmond: черно-красный фон, крупное изображение прибора и персонажа на лицевой стороне (микроволновой печи достался мужчина), пиктограммы основных функций. Однако на верхней стороне коробки нас ждал сюрприз: всю площадь заняло аппетитное изображение румяной курицы, приготовленной на гриле. Таким незатейливым образом производитель подчеркнул многофункциональность данной модели. Сам прибор был заботливо упакован в толстый слой пенопласта, стеклянный поднос и решетка были в картонных чехлах, инструкция и сервисная книжка — в пакетике с зип-локом. Комплектация включает следующее: сама печь;

роликовое кольцо;

стеклянный поднос;

решетка для гриля;

инструкция;

сервисная книжка. На первый взгляд Сочетание нержавеющей стали и черных акцентов выглядит дорого и стильно, но для поддержания этого впечатления придется ежедневно стирать отпечатки пальцев с поверхности печи. На передней панели выделяется черная окантовка смотрового окна, на ней рекламная наклейка с ключевыми характеристиками и изображением шашлычков и овощей гриль. Панель управления радует глаз своим минимализмом. Под крупным дисплеем расположены 5 серых управляющих кнопок, кольцо поворотного регулятора, которое можно утопить в корпус, и кнопка открытия двери. Вентиляционные отверстия расположены с левой стороны, сзади и снизу прибора. Шнур электропитания не разъединяется с прибором, крепится к задней панели. Камера печи вместительная, с традиционным расположением гриля сверху и магнетрона в середине правой стороны, рядом с лампочкой. Внутреннее оформление нержавеющей сталью радует глаз и обещает более легкую по сравнению с другими поверхностями уборку. Как и в других микроволновых печах, в нижней части есть углубление для роликового кольца, на которое должен устанавливаться стеклянный поднос. Сам поднос также выглядит привычно для категории — матовое «зернистое» стекло. Инструкция Брошюра формата А5 на русском и украинском языках отпечатана на белой бумаге мелким шрифтом. Стиль изложения не самый лаконичный, зато предельно ясный. В инструкции приведена информация по безопасной эксплуатации устройства, уходу за ним, требованиям к посуде для приготовления, а также описаны все функциональные возможности устройства. Производитель запрещает закрывать вентиляционные отверстия и встраивать прибор в мебель и приводит рекомендации по расстоянию между прибором и другими поверхностями на удобной схеме: минимум 85 см от пола, 20 см по бокам и 30 см сверху. Перед началом эксплуатации рекомендуем внимательно ознакомится с руководством пользователя, чтобы исключить ошибки и поломки. Например, мы случайно нарушили рекомендации, еще когда распаковывали прибор. Магнетрон защищен со стороны камеры печи вкладкой из слюды. Ее нельзя вынимать, однако мы приняли ее за часть упаковки и потянули из пазов, что привело к надрыву материала и нашему конфузу. Управление Данная модель Redmond управляется просто и логично и не требует большого времени для привыкания. Дисплей в режиме ожидания показывает время крупными красными цифрами. В процессе настройки программы там можно увидеть ее обозначение, задаваемые температуру и время приготовления, а также пиктограммы режимов конвекции, микроволн, гриля, разморозки и блокировки. После запуска программы на дисплее отображается время, оставшееся до конца приготовления; при необходимости можно увидеть текущее время и мощность прямо в процессе работы. Чтобы быстро разогреть еду на максимальной мощности, достаточно нажать на кнопку ОК: каждое нажатие прибавит 30 секунд работы, максимальное время составляет 95 минут. В остальных ситуациях она подтверждает выбор режима и его настроек, запускает процесс нагрева, а в случае уже работающей программы добавляет время приготовления. Кнопка Пауза/Отмена предсказуемо сбросит настройки программы или остановит работу прибора. В режиме ожидания длительное нажатие на кнопку заблокирует панель управления под аккомпанемент долгого звукового сигнала. Снятие блокировки производится аналогичным образом. Кнопка Время/Таймер позволяет настроить часы, чтобы видеть текущее время в режиме ожидания, или запустить таймер обратного отсчета. Круглый поворотный регулятор выдвигается и прячется в корпусе печи одним нажатием. Он позволяет быстро настроить параметры веса или времени, выбрать режим, причем для ускорения процесса можно крутить его как в сторону увеличения от минимального значения, так и в сторону уменьшения от максимума. Если повернуть регулятор в режиме ожидания, на дисплее появится номер одной из десяти автоматических программ приготовления. После подтверждения выбора программы кнопкой ОК нужно снова покрутить его для установки веса продуктов. Кнопка Мощность/Режим позволяет выбрать режим работы (любые комбинации конвекции, микроволн и гриля) или задать мощность микроволн (от 10% до 100% от максимальной). Работа в режиме конвекции в диапазоне температур 150—240 °C возможна как с предварительным нагревом до заданной температуры, так и без него. Если настроить любую программу, кроме автоматической, и вместо старта перейти к настройке другой, то нажатие кнопки ОК в конце запустит первый этап приготовления, а при переходе ко второму подаст звуковой сигнал. Двухфазная работа может пригодиться, к примеру, для разморозки котлет и их немедленного запекания. Кнопка Разморозка позволит настроить режим разморозки по весу (от 100 г до 2 кг) или времени. Использование Подготовка Перед первым использованием нужно удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки, протереть корпус прибора, промыть и высушить съемные элементы. Далее нужно убедиться, что у вас есть посуда, подходящая для использования в микроволновой печи, и при желании настроить текущее время. Конечно, мы рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя. Эргономика Крупный дисплей, удобные немногочисленные кнопки и плавный регулятор делают процесс использования прибора исключительно удобным. Механизм открытия дверцы через нажатие кнопки работает исправно, она открывается быстро, но не слишком резко. Открытие дверцы приостанавливает процесс работы, но не сбрасывает настройки. Звуки при нажатии кнопок звонкие, в меру громкие, характерные для всех микроволновок. По окончании работы программы устройство пищит пять раз и больше не напоминает о себе. Отдельно стоит отметить продуманную настройку времени работы: помимо возможности начинать от минимума или максимума очень удобно сделан шаг регулировки. При времени работы до 1 минуты шаг составляет 5 секунд, до 5 минут — 10 секунд, до 10 минут — 30 секунд, до 95 минут — 5 минут. Любопытно, что при работе на низкой мощности излучения освещение в камере печи также тускнеет. Инструкция подчеркивает, что в этом случае не нужно спешить менять лампочку. Уход Для поддержания микроволновой печи в чистоте достаточно пользоваться специальной крышкой для разогрева пищи и регулярно удалять загрязнения, протирая поверхности внутри и снаружи губкой или влажной тканью. Конечно, устройство не терпит погружения в воду или под ее струю, жестких губок или агрессивной химии. Для безопасной очистки и удаления запахов рекомендуется нагреть 300 мл воды с соком лимона в течение 5 минут на максимальной мощности и затем протереть камеру. Тестирование Объективные тесты Замеры энергопотребления во время работы прибора показали следующие результаты: в режиме покоя с закрытой дверцей — 0,6 Вт;

в режиме СВЧ — 1635 Вт;

в режиме гриля — 1175 Вт;

в режиме конвекции — 2600 Вт;

в комбинации СВЧ + гриль — чередование 1170 и 1600 Вт;

в комбинации СВЧ + конвекция — чередование 1500 и 1600 Вт;

в комбинации СВЧ + гриль + конвекция — чередование 1600 и 2600 Вт. Следующим этапом стала проверка скорости нагрева с помощью стеклянной банки объемом 500 мл и воды с исходной температурой 20 °C. Мы выбрали режим микроволн на максимальной мощности и регулярно измеряли температуру воды. По окончании теста вода не закипела, но дополнительные 30 секунд заставили ее бурлить. Время Температура 30 сек. 31 °C 1 мин. 42 °C 2 мин. 61 °C 3 мин. 80 °C 4 мин. 94 °C 5 мин. 96 °C Наконец, мы проверили равномерность нагрева в центре и на краю стеклянного подноса в камере. Мы поместили в указанные места два стакана с водой объемом 200 мл с исходной температурой 13 °C. Время Температура воды стакан в центре стакан на краю 30 сек. 24,7 °C 23,4 °C 1 мин. 35,5 °C 34,6 °C 2 мин. 54,5 °C 53,4 °C 3 мин. 66,2 °C 65,8 °C 4 мин. 77,3 °C 74,3 °C 5 мин. 85,6 °C 84,5 °C Разница температур между двумя стаканами составила в среднем всего около 1 °C, что говорит о равномерности нагрева внутри камеры. Практические тесты Проверку функций устройства мы проводили в процессе приготовления следующих блюд: Разморозка тестового фарша

Свинина на двух программах

Буженина

Кабачки на гриле

Запеканка с кабачками

Кекс в чашке

Тефтели с рисом под острым соусом Разморозка фарша Замороженный фарш весом 800 г из свинины и говядины пополам — наш стандартный образец для сравнения микроволновых печей. Данный комок округлой формы был помещен в устройство, и при выборе веса 800 г оно рассчитало время разморозки: 17 минут 40 секунд. За 9 минут до окончания программы мы услышали непривычно тихий звуковой сигнал, открыли дверцу и перевернули фарш. По окончании программы фарш не запекся и не нагрелся сильно ни с одной стороны, однако разморозился лишь на 3 см от поверхности, и оставшаяся середина требовала продолжения банкета на той же мощности хотя бы еще 5 минут. Из любопытства мы проверили, как разморозится аналогичный по весу комок фарша, где к мясу были добавлены вездесущий лук, немного кабачка, моркови и картошки. Результатом стал почти полностью размороженный фарш, где центральные куски можно было размять руками, при этом ничего не перегрелось. Отличная работа! Результат: хорошо. Стейки из свинины Мы взяли нежную, в меру жирную свинину и приготовили на двух программах. Автоматическая программа «Мясо» готовила заданный вес две с половиной минуты на 100% мощности. Через 30 секунд работы мясо попыталось устроить маленький взрыв, поэтому рекомендуем пользоваться специальной крышкой из пластика. По окончании программы мясо показалось нам чуть-чуть недоготовленным, и для подстраховки мы поместили его на решетку и включили гриль на 1 минуту. Румянее кусочек не стал, но за его готовность к употреблению мы больше не волновались. Для двух кусков общим весов 380 г мы запустили режим конвекции на 15 минут с температурой 180 °C. Предварительный нагрев занял 10 минут, затем устройство просигнализировало, что свинину пора поместить в камеру. По окончании работы мясо выделяло красный сок, и мы добавили еще 9 минут на той же температуре. Результат нас порадовал: микроволновая печь легко заменила духовой шкаф. Результат: отлично. Буженина Крупный кусок свинины мы замариновали на скорую руку в смеси меда, горчицы, чеснока и кетчупа, а потом завернули в фольгу, что не позволило использовать микроволны — мы оставили только режим конвекции. При температуре 150 °C устройство дважды отработало по 95 минут, а затем мы осторожно развернули фольгу, чтобы не разлить обильно выделившийся сок, и включили режим гриля на 9 минут, чтобы наша вкусная буженина приобрела красивую запеченную корочку. Отметим, что длительная работа не вызвала перегрева корпуса или появления посторонних запахов, однако после 95 минут работы мы наблюдали периодические тихие пощелкивания внутри микроволновки. Результат: отлично. Кабачки на гриле Кабачок мы нарезали кружками толщиной примерно 0,5 см, посыпали солью и травами и выложили на решетку под гриль на 15 минут. Спустя 11 минут кусочки чеснока, украшавшие кабачок, заметно зарумянились, и мы их сняли для сохранения приятного вкуса. По окончании работы гриля кружки были довольно светлые и плотные, однако весьма вкусные — посыпанные хрустящим сладковато-острым чесноком и свежей зеленью, они могут стать самостоятельной закуской. Мы же пошли дальше и добавили к ним листья салата, помидоры и сыр, приправили эту красоту тыквенным маслом и наслаждались простым, но неизбитым блюдом. Параллельно мы готовили кабачки в аэрогриле, и на фото видна разница в цвете (кабачок из микроволновой печи — справа). Результат: отлично. Запеканка с кабачками Кружки кабачка мы смешали с кусочками болгарского перца и соусом из сметаны с солью и чесноком. Автоматическая программа «Овощи» рассчитана на вес максимум 500 г и длится 6 минут, а наша смесь имела вес 800 г, поэтому мы выбрали комбинированный режим микроволн и конвекции и выставили время на 8 минут. За это время визуально наша запеканка не претерпела изменений, так что мы добавили еще 5 минут на комбинации всех трех режимов. Украшенная свежим укропом, овощная запеканка может выручить тех, кому нужно объединить завалявшиеся дома продукты во что-то вкусное, и порадовать любителей ЗОЖ. Результат: отлично. Кекс в чашке Простой и быстрый рецепт сладкой выпечки мы опробовали в таком варианте: смешали муку, яйцо, сахар, какао-порошок и соду с растопленным маслом и шоколадом до получения консистенции густой сметаны. Затем мы перелили тесто в силиконовые формочки и чашку, в первый раз запустив микроволны на 1 минуту на мощности 100% и затем 80%. Кекс в чаше поднялся так сильно, что мы не могли не поделиться столь забавным фото. Тесто в формочках вело себя более прилично и не покинуло их пределов. На вкус выпечка действительно казалась чуть более резиновой, чем после духовки, но отличие было исчезающе малым. Результат: хорошо. Тефтели с рисом под острым соусом Размороженный в первом тесте фарш мы дополнили луком, кабачком, морковью и вареным рисом, сформировали шарики и поместили их в силиконовую форму для запекания. Для острого соуса нам понадобились томатная паста, чеснок, зелень, соль и ложка аджики. Соус получился густым и образовал шапочки на мясных шариках. Мы выбрали комбинированный режим микроволн и конвекции на 30 минут, рассчитывая, что при нагреве соус растечется и пропитает фарш, однако он запекся и местами даже почернел. Несмотря на неказистый вид, тефтели получились сочными и вкусными, а за счет отсутствия жарки на масле — даже полезными. Результат: отлично. Выводы Результаты тестирования показали, что после небольшой притирки к особенностям режимов данная микроволновая печь может справляться с самыми разными задачами и успешно заменить на кухне духовку и гриль. Простая в эксплуатации и уходе, удобная в управлении, модель Redmond RM2502D заслуживает высочайшей оценки. Плюсы 10 автоматических программ с 3-4 опциями по весу

любые комбинации микроволн, конвекции и гриля

время работы от нескольких секунд до 95 минут

продуманная эргономика управления Минусы не для маленьких кухонь

Микроволновая печь Redmond RM-2502D

предоставлена для тестирования компанией Redmond





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+