Кофеварка Redmond RCM-1503

Скорее для американо, чем для эспрессо

Новая кофеварка Redmond RCM-1503 является, на первый взгляд, универсальным домашним решением: два настраиваемых режима приготовления кофе (на одну и две чашки), ручное управление, два уровня температуры, мощный капучинатор — казалось бы, что еще надо для того, чтобы приготовить хороший кофе? Однако кофеварка — довольно коварный прибор: многие нюансы, от которых зависит качество напитка, выясняются только в процессе эксплуатации. Об этом и пойдет речь в нашем обзоре.

Оглавление

Характеристики

Общие характеристики Производитель Redmond Наименование модели Redmond RCM-1503 Тип электрическая помповая рожковая кофеварка Страна производства Китай Гарантия производителя 2 года Заявленная мощность 1150 Вт Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь, металл Материал толкателя пластик Емкость резервуара 1 л Давление 15 бар Масса и габариты Длина шнура 1 м Габариты (Ш×В×Г) 27×28×34 см Вес без упаковки 4,6 кг Цены и предложения Средняя цена T-6276103 Розничные предложения L-6276103-10

Комплектация

Кофеварка поставляется в коробке-кубике из гофрированного картона, оформленной в фирменной стилистике Redmond: в оформлении преобладают темные тона, а сама коробка украшена традиционной фотографией женского лица.

Из полезной информации стоит отметить наличие фотографии кофеварки, описание ее ключевых достоинств и таблицу с техническими характеристиками (на шести языках, в том числе и на русском). Содержимое коробки дополнительно уплотнено с помощью картонных вкладок. Для удобства переноски у коробки имеется пластиковая ручка, которая, с учетом довольно больших габаритов, окажется как нельзя кстати.

Выглядит коробка весьма стильно: кофеварка в такой упаковке будет хорошо смотреться в качестве подарка, да и для длительного хранения прибора она вполне подходит.

Открыв коробку, внутри можно обнаружить:

саму кофеварку;

пластиковую ложку-темпер;

брошюру с рецептами;

инструкцию;

сервисную книжку и рекламные материалы.

На первый взгляд

Визуально кофеварка производит исключительно положительное впечатление.

Корпус выполнен из черного матового пластика. Незначительные дефекты литья, которые можно увидеть на месте стыков элементов корпуса, не особо бросаются в глаза. Верхняя поверхность и передняя панель покрыты металлическими листами, что добавляет прибору «солидности».

Основание у прибора массивное. В качестве ножек используются присоски, надежно фиксирующие кофеварку на рабочей поверхности. Учитывая немалый вес прибора, его вряд ли удастся не только перевернуть, но даже случайно сдвинуть. Снизу также можно увидеть вентиляционные отверстия и отсек для хранения шнура, позволяющий смотать его лишнюю часть.

Резервуар для воды емкостью 1 л сделан из полупрозрачного матового пластика и имеет отметки Min и Max, соответствующие минимальному и максимально допустимому уровню воды.

Сам резервуар съемный: воду в него можно заливать либо просто открыв крышку, либо подставив его под кран с питьевой водой. Клапан выпуска воды, расположенный на дне, закрывается автоматически. При снятии резервуара пара капель все же протечет, но не больше.

Удобно реализована и система сбора капель: поддон также является съемным, благодаря чему его можно с легкостью вымыть под проточной водой. Пропустить момент, когда поддон наполнен, вряд ли удастся: специальный поплавок красного цвета вовремя подскажет, что пришла пора слить лишнюю воду. Подставка для чашек представляет собой металлическую пластину с большим количеством отверстий.

Панель управления кофеваркой состоит из шести механических кнопок со светодиодной подсветкой, включающейся в зависимости от выбранного режима.

Сопло капучинатора представляет собой металлическую трубку с насадкой, сделанной из металла и пластика. Насадка съемная: она надевается на трубку с небольшим усилием и точно так же легко снимается. В пластиковой части имеются дополнительные отверстия для выхода пара. На правой стенке прибора расположена ручка подачи пара, позволяющая регулировать интенсивность работы капучинатора.

Байонет для установки рожка закрыт дополнительным пластиковым колпачком, который поворачивается вместе с рожком и имеет специальное углубление, подсказывающее пользователю правильную ориентацию рожка во время его установки. На наш взгляд, подобное решение является излишним, хотя если рассматривать его в качестве элемента дизайна — почему бы и нет. Металлический рожок выглядит, как довольно увесистый «бочонок»: внутри расположена специальная система, сохраняющая давление на протяжении всего процесса приготовления кофе (на коробке нарисована некая конструкция с пружинками). На внутренней стенке рожка нанесены риски, соответствующие одинарной и двойной порции кофе. Сам рожок устанавливается и поворачивается с ощутимым усилием.

Из-за особенностей конструкции диаметр внутренней части рожка оказался неодинаковым: для двойной порции кофе потребуется темпер с чуть бо́льшим диаметром, чем для приготовления одинарной. Пластиковая ложка-темпер, прилагаемая к кофеварке, идеально подходит для приготовления одной порции кофе. А вот если нужно заполнить рожок полностью, то ее диаметр окажется чуть меньше диаметра рожка. Такое несоответствие бросается в глаза уже при первом использовании кофеварки, Довольно странный и неожиданный недостаток.

Верхняя часть кофеварки заявляется производителем как «поверхность для подогрева чашек». По факту, впрочем, ее температуру можно охарактеризовать как теплую. Судя по всему, специального нагрева тут не предусмотрено, а нагревается она теплом от бойлера. Понятно, что о полноценном подогреве чашек в данном случае речи идти не может.

Инструкция и книга рецептов

Инструкции, которыми снабжаются приборы Redmond, традиционно отличаются высоким качеством: в них можно найти исчерпывающую информацию об устройстве. Не стала исключением и инструкция к Redmond RCM-1503. В 16-страничной брошюре, отпечатанной на качественной глянцевой бумаге, содержится все, что нужно знать о кофеварке: технические характеристики и описание устройства модели, правила эксплуатации и ухода, описание различных режимов приготовления кофе и ответы на часто задаваемые вопросы.

Книга рецептов представляет собой полноцветную брошюру такого же небольшого формата, содержащую семь рецептов различных кофейных напитков. Практической пользы от такой брошюры немного (все представленные рецепты можно с легкостью найти в интернете).

Управление

Управление кофеваркой осуществляется с помощью шести механических кнопок со светодиодной подсветкой.

Назначение большинства из них интуитивно понятно:

включение (нагрев воды)/выключение;

ручной режим приготовления;

автоматический режим (1 чашка);

автоматический режим (2 чашки);

выбор температуры (увеличение температуры со стандартных 65-75 градусов до 75-85);

режим приготовления капучино.

После включения прибора индикатор, расположенный на кнопке включения, начнет мигать до достижения нужной температуры (она может отличаться в зависимости от выбранных настроек: минимальная в стандартном режиме, средняя в режиме повышенной температуры и максимальная в режиме капучинатора).

После того, как индикатор перестанет мигать, можно приступать к приготовлению напитка. Кофеварка запрограммирована на приготовления одной (35-65 мл) или двух (95-125 мл) чашек эспрессо. Пользователю разрешается перепрограммировать прибор, установив желаемый объем стандартной порции кофе. Для этого нужно нажать и удерживать соответствующую кнопку (приготовление одной или двух чашек кофе) и отпустить ее по достижении нужного объема (но не менее 9 секунд). Для возврата к заводским настройкам нужно нажать и удерживать кнопки включения и приготовления в течении 10 секунд, после чего последовательно отпустить их — сначала кнопку включения, потом кнопку выбора режима приготовления.

В случае, если пользователь не производит никаких действий, кофеварка автоматически отключится через 30 минут простоя.

Эксплуатация

Подготовка к использованию

Перед первым использованием производитель рекомендует произвести полную очистку прибора, включающую в себя промывание внутренностей кофеварки раствором лимонной кислоты.

На наш взгляд, подобные рекомендации являются избыточными, поэтому мы ограничились тем, что вымыли резервуар для воды, рожок, фильтр и поддон, а также промыли и наполнили бойлер (для этого нужно нажать и удерживать кнопку ручного приготовления эспрессо, пока контейнер не опорожнится наполовину). Также мы промыли стимер, включив пар на 5-10 секунд.

Стоит отметить, что кофеварка, которая оказалась в нашем распоряжении, не издавала никаких неприятных запахов, поэтому процесс первоначальной очистки в нашем случае можно назвать чистой формальностью.

Эргономика

В ходе тестирования кофеварка проявила себя как удобное и интуитивно понятное в использовании устройство. Несколько смутила нас разве что пластиковая «крышка», под которой прячется место крепления рожка: на наш взгляд, она не только не помогает, но даже немного мешает (например, перед установкой рожка нужно следить, чтобы крышка была ориентирована правильно).

Как уже упоминалось выше, контейнер для воды с легкостью устанавливается в корпус кофеварки и так же легко снимается. Понятно, что в случае необходимости отмыть его не составит никакой проблемы.

Поскольку фильтр рожка зафиксирован с помощью винта, в процессе вытряхивания отработанного кофе можно не опасаться, что вместе с гущей вывалится и фильтр. Наконец, поддон для сбора капель без труда извлекается из кофеварки.

Внутри поддона находится красный пластмассовый поплавок, который вовремя подаст сигнал о том, что пора слить воду. Таким образом, отпадает необходимость периодически заглядывать под крышку поддона и проверять уровень воды самостоятельно.

Максимальная высота чашки, которая подходит для использования с кофеваркой, составляет чуть больше 70 мм, что совсем немного: если в хозяйстве нет специальных кофейных чашек, то их придется приобрести.

Уход

Кофеварка довольно неприхотлива в уходе. Все, что потребуется от пользователя — промывать рожок после каждого приготовления кофе и насадку капучинатора после каждого приготовления вспененного молока, а также своевременно опорожнять поддон для капель и поддерживать его в чистоте.

Производитель рекомендует проводить полную очистку прибора не реже 2-3 раз в год.

Полная очистка подразумевает разборку и промывание рожка (фильтр крепится с помощью обычного винта), демонтаж сопла для подачи пара (для этого нужно аккуратно потянуть его вниз), а также двойную промывку внутренностей прибора (в режиме приготовления кофе и в режиме капучинатора) с помощью раствора лимонной кислоты. После завершения очистки кофеварку нужно повторно промыть чистой водой (также в обоих режимах), после чего она будет готова для дальнейшего использования.

Тестирование

Объективные тесты

Перед началом тестирования мы выполнили замеры энергопотребления и время, которое потребовалось кофеварке на подготовку к работе.

Мощность кофеварки в режиме нагрева составила в среднем около 940 Вт. Такая мощность позволяет приступить к приготовлению кофе через 60-90 секунд (в зависимости от того, насколько давно прибор использовался в последний раз).

В ходе разогрева воды до стандартной температуры кофеварка израсходовала 0,035 кВт·ч электроэнергии, а после приготовления 2 чашек кофе наш ваттметр показал дополнительный расход 0,033 кВт·ч. Чуть больше времени и электроэнергии потребуется для того, чтобы приготовить кофе на «повышенной» температуре: время предварительного нагрева увеличится на 24 секунды, а энергопотребление — на 0,003 кВт·ч.

В случае, если предполагается использование капучинатора, придется подождать еще примерно одну минуту. Индикатор, сообщающий о том, что пар готов, загорелся через 50 секунд после того, как мы сварили кофе и нажали на кнопку «Пар». На это потребовалось еще 0,015 кВт·ч.

Перед началом тестирования мы обратились к стандартам, опубликованным Espresso National Institute. Для приготовления одной порции нам потребуется 7 ± 0,5 г кофе. Температура воды на выходе из кофемашины должна составлять 88 ± 2 °C, а в чашке — 67 ± 3 °C. Объем готового напитка, согласно стандартам, должен составить 25 ± 2,5 мл. Время приготовления напитка — 25 ± 5 секунд.

Наши замеры показали, что объем первой риски рожка для кофе соответствует 7 г кофе, второй — 11 г. Таким образом, «двойную» порцию эспрессо следует считать, скорее, «полуторной». Чтобы избежать погрешностей при замерах температуры, в ходе тестирования мы пользовались заранее подогретой чашкой.

Приготовление эспрессо (одна порция, стандартная температура)

На приготовление одной порции эспрессо кофеварка Redmond RCM-1503 на стандартных настройках тратит 13-14 секунд. За это время она успевает пролить 52-55 мл воды, что вдвое превышает рекомендованный объем для приготовления эспрессо.

Температура готового напитка на стандартных настройках составила 60-65 градусов (что, судя по всему, зависит от того, насколько давно кофеварка использовалась ранее: если приготовить несколько порций кофе подряд, то температура будет выше, а для первой чашки кофе — ниже).

Результат: средне.

Приготовление эспрессо (двойная порция, стандартная температура)

На приготовление двойной порции эспрессо кофеварка Redmond RCM-1503 на стандартных настройках тратит 28 секунд. За это время она успевает пролить примерно 100-110 мл воды, что также вдвое превышает рекомендованный объем.

Еще более заметно это несоответствие становится с учетом того, что рожок даже при максимальном заполнении не способен вместить полноценную «двойную» порцию молотого кофе.

Готовый напиток в результате получается довольно жидким. Назвать его «эспрессо» можно лишь с большой натяжкой. Температура готового напитка на стандартных настройках составила 58-65 градусов. В результате готовый напиток ощущается как «чуть теплый», но не как «горячий», даже при использовании заранее подогретой чашки.

Результат: плохо.

Приготовление эспрессо (повышенная температура)

При выборе режима «повышенной» температуры качество напитка становится несколько лучше. Температура готового напитка при приготовлении одной порции кофе оказывается в рамках 68-73 градуса, двойной — 67-72 градуса, что вполне укладывается в рекомендованные стандарты.

Время приготовления и объем готового напитка при этом остаются теми же, что указаны выше, а следовательно, для приготовления нормального объема эспрессо (25 ± 2,5 мл) придется воспользоваться ручным режимом либо возможностью настройки времени приготовления.

Стоит отметить, что при приготовлении первой чашки кофе могут наблюдаться серьезные «просадки» по температуре — до 60 градусов. Избежать этого можно, предварительно запустив кофеварку в «холостом» режиме — без кофе и рожка.

Результат: средне.

Приготовление эспрессо (ручной режим)

Для приготовления эспрессо в ручном режиме мы выбрали второй (повышенный) режим температуры и вооружились посудой, позволяющей точно контролировать объем напитка. После некоторой практики мы выяснили, что на приготовление одной порции эспрессо (25 мл) кофеварке требуется 10-11 секунд.

Именно за это время она успевает приготовить требуемый объем напитка, температура которого (при выборе режима «повышенного» нагрева) составит около 63 градусов, что чуть ниже стандарта в 67 ± 3 °C, но является относительно приемлемым результатом. По вкусовым качествам готовый напиток оказался наиболее похож на желаемый результат.

Результат: отлично.

Капучинатор (молочная пена)

Для тестирования капучинатора мы взяли 100 мл молока из холодильника и перелили его в обычный стеклянный стакан. Начальная температура молока, таким образом, составила 10-12 градусов. С помощью капучинатора наша тестовая порция молока вспенилась и нагрелась до температуры в 70 градусов за 50 секунд. Время «подготовки» капучинатора к работе (после приготовления кофе) составляет 50-55 секунд. Общий расход электроэнергии составил 0,025 кВт·ч.

Качество пены и скорость ее образования мы оцениваем как хорошие: получить «шапку» из молочной пены оказалось довольно легко. При этом капучинатор у Redmond RCM-1503 оказался очень прост в уходе: снять насадку, промыть ее и установить обратно — дело буквально нескольких секунд.

Результат: отлично.

Перепрограммирование объема приготовления

Перепрограммирование объема приготовления кофе может отчасти выручить любителя настоящего эспрессо: нужный объем напитка будет получаться в автоматическом режиме.

Понятно, что об увеличении времени приготовления (а следовательно, объеме готового напитка) речи не идет, поэтому целесообразно говорить лишь об уменьшении времени приготовления стандартной порции. После ряда экспериментов с неизменным помолом мы смогли настроить время приготовления таким образом, чтобы получить желаемый объем напитка: для одиночной порции оказалось достаточно около 11 секунд, что более чем вдвое меньше рекомендованного времени для приготовления эспрессо.

Выводы

Кофеварка Redmond RCM-1503 оказалась простым и удобным в использовании прибором, который, однако, во многом не соответствует стандартам приготовления кофе: для того чтобы получить напиток, максимально приближенный к классическому эспрессо, пользователю придется перепрограммировать заводские настройки, касающиеся объема приготовления напитка, а чтобы добиться подходящей температуры — «прогреть» прибор, пару раз запустив его вхолостую.

Объем рожка оказался довольно мал: с его помощью не получится приготовить полноценную двойную порцию эспрессо, только «полуторную». Стандартная порция объемом 25 мл при этом готовится за 11 секунд, что более чем вдвое меньше рекомендованного времени приготовления эспрессо (25 ± 5 секунд). Вызывает вопросы и функция поддержания давления: несмотря на то, что в технических характеристиках заявлено давление в 15 бар, а рожок оснащен специальной конструкцией, призванной «поддерживать давление на протяжении всего процесса заваривания», отработанный кофе представляет собой не спрессованную «таблетку», а, скорее, кофейную жижу.

Таким образом, Redmond RCM-150 можно рекомендовать разве что любителям некрепкого кофе (американо), а ценителям эспрессо, пожалуй, лучше обратить внимание на другие модели.

Плюсы

Возможность регулировки встроенных программ (объема кофе)

Наличие ручного режима

Быстрый нагрев

Минусы

Пониженная температура готового напитка

Высокая скорость пролива воды