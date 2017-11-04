Робот-пылесос Philips SmartPro Active с широкой насадкой TriActive XL

Благодаря двум боковым щеткам с длинной щетиной, мощному вентилятору, а также широкой насадке с резиновым скребком робот-пылесос Philips SmartPro Active хорошо справляется с уборкой мусора. Финальную очистку гладких полов выполняет протирочная насадка, которую можно закрепить на днище робота. Удобство эксплуатации робота повышают продуманная конструкция пылесборника, который легко извлекается и опустошается, а также крепление боковых щеточек, не требующее применения инструментов.

Содержание

Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор робота-пылесоса Philips SmartPro Active:

Наш видеообзор робота-пылесоса Philips SmartPro Active можно также посмотреть на iXBT.Video

Теперь давайте взглянем на спецификации устройства.

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели SmartPro Active Код модели FC8822/01 Кинематическая система Два ведущих колеса и опорный поворотный ролик Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация Пылесборник Одно отделение, емкость 0,4 л Основная щетка Отсутствует Боковые щетки Две Дополнительно Широкая насадка TriActive XL с резиновым скребком, протирочная насадка для сменных салфеток Режимы очистки Автоматический или с выбором характера движения с ограничением по времени или до разряда аккумулятора, локальный, ручной, по расписанию Скорость движения Нет данных Уровень шума 63,4 дБ Датчики препятствий Механический передний/боковой бампер, ИК-датчики приближения и перепада высоты Датчики ориентации ИК-датчики поиска базы и обнаружения виртуальной стены, гироскоп, акселерометр Управление на корпусе Сенсорные кнопки Дистанционное управление ИК-пульт ДУ Оповещение Светодиодная индикация и звуковые сигналы Время автономной работы До 120 минут Время зарядки 4 часа Способ зарядки На зарядной базе с автоматическим возвратом или напрямую от адаптера питания Батарея Литий-ионный аккумулятор, 14,8 В, 2800 мА·ч (41,44 Вт·ч) Потребляемая мощность 33 Вт при работе, 0,65 Вт на базе в режиме ожидания Масса 1,95 кг Размеры (диаметр×высота) ∅330×80 мм Особенности Преодоление порогов высотой до 15 мм

Датчик мусора

Индикатор полного контейнера

Звуковая и световая сигнализация по хлопку Комплект поставки Пылесос

Зарядная база

Адаптер питания (100—240 В, 50/60 Гц на 24 В, 1,0 А)

ИК пульт ДУ и элемент питания CR2025 для него

Руководство пользователя

Боковая щетка (2 шт.)

Салфетки (3 шт.)

Протирочная насадка

Виртуальная стена и комплект (4 шт.) щелочных элементов питания типа AA Ссылка на сайт производителя www.philips.ru

Внешний вид

Продается робот упакованным в не очень большую красочно оформленную коробку с пластиковой ручкой сверху. Набор аксессуаров, входящих в комплект поставки, включает в себя протирочную насадку, три салфетки, виртуальную стену и пульт дистанционного управления.

Пылесос в плане имеет почти идеально круглую форму — почти, так как радиус закругления полукруглого бампера чуть-чуть больше радиуса задней половины корпуса.

Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия, а некоторая угловатость сверху снижает вероятность того, что пылесос будет застревать под препятствиями с небольшим просветом от пола.

Нижняя часть корпуса робота, база, пульт и виртуальная стена изготовлены из практичного немаркого черного пластика с матовой поверхностью. Верхняя половина корпуса робота имеет темно-серое серебристое (производитель называет этот цвет титановым) покрытие, относительно устойчивое к повреждениям. Большую часть верхней панели занимает крышка отсека пылесборника с зеркально-гладкой и неустойчивой к появлению царапин поверхностью. Сам отсек пылесборника окантован декоративной вставкой из металлизированного пластика с зеркально-гладкой поверхностью. Ближе к передней части корпуса находится контрольная панель с накладкой из прозрачного плотно тонированного пластика с зеркально-гладкой поверхностью. На ней расположены обозначенные кружочками три емкостные сенсорные кнопки, подсвечиваемые светодиодами значки режимов и состояния, а также отверстие микрофона.

Микрофон используется для реализации функции «хлопка́»: если робот где-то застрял или остановился из-за ошибки, а пользователь хочет его найти, то при хлопке робот-пылесос издаст звуковой сигнал и помигает индикаторами, что поможет определить его местонахождение. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Сверху в передней части бампера есть небольшой выступ, являющийся ИК-датчиком с круговым обзором. Этот выступ является самой высокой частью пылесоса и, соответственно, определяет минимальный просвет препятствия (например, дивана), под которое пылесос еще может забраться. Согласно нашим измерениям этот просвет равен 82 мм. Приведем и полученное значение диаметра робота по бамперу — 330 мм. Масса робота без протирочной насадки составляет 2070 г. Вставка из прозрачного пластика спереди на бампере прикрывает центральный ИК-приемник и шесть ИК-датчиков препятствий.

По центру сзади расположены подпружиненные контакты и ИК-приемник, отвечающий за стыковку с базой.

На левой поверхности корпуса в неглубокой нише находятся разъем питания и клавиша выключения робота.

Также на боках робота размещены ИК-излучатели, видимо, выполняющие функцию активации виртуальной стены. Перевернув пылесос вверх днищем, мы увидим передний опорный поворотный ролик, боковые щетки, синюю насадку с желобком-воздуховодом и резиновым скребком почти на всю ширину робота, всасывающий патрубок, два ведущих колеса на подпружиненных рычагах, крышку вентилятора и крышку отсека аккумулятора с выпускной решеткой.

Уборочная насадка TriActive XL широкая (273 мм) и поэтому позволяет за один проход убирать полосой шириной почти в 30 см. Край насадки со скребком перемещается вверх-вниз с ходом примерно 10 мм, а изнутри на ней закреплен утяжелитель из стального прутка. В итоге насадка хорошо прилегает к полу. Щеткой насадка не оборудована, поэтому она не наматывает волосы или шерсть и не требует частой очистки. В передней части и по бокам близко к краю расположены три ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым пылесос может избежать падения со ступенек.

Оси ведущих колес расположены со сдвигом назад относительно диаметра окружности корпуса. Такая кинематическая схема уже не позволяет роботу совершать разворот на месте без изменения границ, занимаемой роботом площади, что потенциально снижает маневренность. Положительную роль в плане преодоления сложных участков играют относительно небольшая высота и гладкий по периметру корпус. Ход рычагов ведущих колес достигает 11 мм, а диаметр колес равен 62 мм. Заявлено, что робот может преодолевать пороги высотой до 15 мм. На самом деле от пола до бампера порядка 17 мм, значит, реальная проходимость робота может быть чуть лучше. На ведущих колесах есть резиновые покрышки с грунтозацепами, на переднем ролике — просто гладкая резиновая покрышка. В приводах ведущих колес (как и в приводах боковых щеток) используется червячная передача, в результате чего колеса нельзя провернуть, не сломав шестеренку, это может осложнить извлечение робота из-под низких предметов обстановки, под которыми он плотно застрянет.

При уборке передние щеточки подгребают мусор к центру, а затем мусор через овальный патрубок засасывается в пылесборник. Желоб-воздуховод и резиновый скребок на синей насадке способствует захвату легкого мусора почти по всей ширине корпуса робота. Установка и снятие боковых щеток не требуют никакого инструмента, что очень удобно. Этот робот является пылесосом в классическом смысле, так как пыль засасывается непосредственно с очищаемой поверхности, боковые щеточки играют вспомогательную роль и непосредственно в пылесборник грязь не перемещают.

Для дополнительной очистки гладких полов на днище в пространстве между колесами можно установить специальную насадку, на которой закрепляется салфетка.

Насадка крепится не жестко, а с небольшим люфтом, что позволяет ей лучше прилегать к полу. В комплект поставки включены три оригинальные салфетки, но в качестве таковых можно использовать одноразовые салфетки с подвернутыми под размер краями. Фиксируется салфетка четырьмя вкладышами из полупрозрачного пластика.

Крышку отсека пылесборника легко снять, подцепив ее за край из специального углубления на верхней панели.

Фиксируется крышка на двух зацепах спереди и на магнитах сзади. С обратной стороны крышки есть наклейка, разъясняющая коды ошибок. Под крышкой обнаруживается собственно пылесборник, который вытаскивается из внутренностей робота за голубую откидную ручку. Очищать пылесборник очень просто и удобно: снимается верхняя крышка (отжимаются два крючка по бокам), извлекается фильтрующий элемент и мусор вытряхивается из полупрозрачного контейнера.

Входное отверстие пылесборника прикрыто шторкой, что уменьшает вероятность высыпания из него мусора при переноске к мусорному ведру. Отметим, что в фильтрующем элементе волокнистый материал защищен специальным слоем, поэтому фильтр не разлохмачивается даже после нескольких чисток обычным пылесосом, а мусор меньше пристает к фильтру. Вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому емкость и крышку пылесборника можно мыть под водой, главное потом все хорошо высушить. Если заглянуть в освобожденные от пылесборника внутренности, то там можно обнаружить открытую крыльчатку вентилятора, установленную на бесколлекторном моторе.

Кожух этого центробежного вентилятора сформирован фигурным днищем емкости пылесборника. В отсеке есть механический датчик присутствия пылесборника, который срабатывает даже при открытой крышке отсека. Еще из особенностей можно упомянуть наличие оптического датчика мусора, просвечивающего (с одной стороны излучатель, с другой — приемник) входной патрубок.

В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея (составленная из четырех популярных элементов типоразмера 18650).

База, на которой пылесос заряжается, имеет относительно небольшие габариты.

В передней части базы есть тонированное окошко, видимо, с ИК-излучателями для отпугивания робота, широкие подпружиненные контракты и три ИК-излучателя, помогающие роботу состыковаться с базой.

Сзади на базе закреплена съемная планка с отверстиями и клейкой площадкой. Эту планку можно приклеить или прикрутить к стене, а уже на планке закрепить саму базу.

Снизу на основание базы наклеены три резиновые площадки, удерживающие базу на месте, если она не прикреплена к стене.

Сочетание указанных особенностей препятствует непредвиденному перемещению базы при маневрах пылесоса.

К пылесосу прилагается миниатюрный ИК-пульт ДУ с питанием от «монетки» CR2025.

При желании можно с небольшим усилием установить и элемент CR2032, который чуть толще, но он более распространен. Корпус пульта изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью. Кнопки на пульте мембранные и слегка выпуклые, использовать пульт на ощупь не очень просто, но хотя бы обозначения кнопок читаются хорошо.

В случае данного робота можно выделить два основных режима уборки:

Автоматический с ограничением по времени или до разряда аккумулятора, при этом робот сам определяет траекторию движения.

Ручной — ручное управление движением с помощью пульта ДУ.

Модификаторами автоматического режима являются работа до разряда аккумулятора или ограничение по времени в 30, 45 или 60 минут, а также принудительное первоначальное задание одного из типов движения — по спирали, вдоль стен, змейкой, хаотично (с «отскоком»), потом робот все равно начнет перебирать все варианты движения. Выбор всех четырех значков типов движения по сути означает тоже самое, что и выбор движения змейкой, так как робот начнет уборку именно с этого варианта движения. При запуске с базовой станции робот автоматически на нее вернется для подзарядки после окончания цикла уборки. При желании робота можно заставить начать цикл поиска базы и с последующим возвратом на нее, нажав на кнопку со значком домика на пульте ДУ.

В ручном режиме робот управляется кнопками направления с пульта ДУ. Робот начинает движение вперед с включенными боковыми щетками и вентилятором после нажатия на кнопку «вперед», при нажатии на кнопку «вправо» или «влево» робот поворачивает в соответствующую сторону, при нажатии «назад» — движется назад (при этом нужно помнить, что датчиков перепада высоты в задней части робота нет, и он запросто может свалиться со ступенек, двигаясь задним ходом). После изменения направления или движения назад нужно опять нажать на кнопку «вперед», иначе робот остановится с выключенными боковыми щетками и вентилятором.

Дополнительно можно выбрать нормальную или высокую мощность вентилятора или выключить его совсем. Отключение вентилятора нужно в том случае, если робот используется только для протирки пола.

Кнопками на базе можно установить текущее время, а затем задать время (только одно) и дни недели (все, рабочие, кроме воскресенья, субботу и воскресенье (оба дня сразу) или один любой день), в которые робот должен сам начинать уборку. Часы и расписание на базе сбрасываются при коротких перерывах в подаче питания. Пространственно организовать уборку поможет виртуальная стена — специальное устройство, входящее в комплект поставки.

Это устройство работает от четырех элементов питания типа AA. В направлении от выпуклой стороны виртуальной стены создается невидимая преграда, которую пылесос не пересекает. С помощью этой виртуальной стены можно отгородить места, где выполнять уборку нежелательно. Включается и выключается устройство переключателем сверху, и, будучи включенным, оно находится в режиме ожидания, активируясь тогда, когда в поле зрения попадает робот.

О своем состоянии пылесос информирует с помощью светодиодных индикаторов и редких не очень громких звуковых сигналов.

Тестирование

Ниже представлены результаты тестирования по нашей методике, подробно описанной в отдельной статье. В этом тесте мы запускали робота с включенным на максимальную мощность вентилятором.

Интервал Общее время уборки, минут % (суммарный) Первые 10 мин. 10 85,7 Вторые 10 мин. 20 94,4 Третьи 10 мин. 30 95,0 До разряда АКБ 56 96,0

Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, база находится внизу по центру, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показаны только первые 10 минут уборки:

Качество уборки хорошее. Через 30 минут работы мусора остается мало:

Уборка в тестовом помещении до разряда аккумулятора показала, что робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории, немного риса осталось в углах, в тесном загончике, вдоль препятствий с высокими светлыми стенками и чуть-чуть около базы:

Загон шире робота всего на 5 см, но это не помешало роботу заехать туда несколько раз. Робот аккуратно объезжает базу, не толкает и не сдвигает ее с места, однако и мусора около базы остается чуть больше, чем на свободном пространстве. Во время уборки робот обычно не касается препятствий с высокими стенками, но, например, к плинтусу перед черными стенами подъезжает вплоть до срабатывания механического датчика в бампере. Почти полностью разрядив аккумулятор, робот выключает вентилятор, приводы щеточек и начинает искать базу. Видео ниже это демонстрирует (в данном случае показан возврат на базу по команде с пульта):

В режиме с нормальной мощностью вентилятора робот в наших условиях от одного заряда аккумулятора проработал 105 минут. На восстановление заряда роботу требуется провести на базе чуть более двух часов. Во время зарядки на базе от сети потребляется около 24 Вт. 0,5 Вт потребляет база без робота, столько же с роботом на базе в режиме ожидания, за исключением циклов с увеличенным потреблением, поддерживающих батарею в заряженном состоянии.

Если робот остановился из-за ошибки или через 20 минут безуспешного поиска базы, то он переходит в режим ожидания, в котором он подает звуковой и световой сигнал, распознав хлопок в ладоши. Видео ниже показывает, как это происходит:

В режиме локальной уборки робот убирает по разворачивающейся спирали с максимальным диаметром примерно 1,2 м, а затем переходит в режим обычной уборки. Тестирование виртуальной стены показало ее работоспособность, при этом уверенный радиус действия стены составил порядка 1,5 м, то есть с ее помощью можно перекрыть, по крайней мере, проем обычной двери.

В шум вносят свой вклад в основном два источника — это звук моторов и редукторов ведущих колес и шум от работы вентилятора.

Мощность вентилятора Уровень шума, дБА Высокая 60 Нормальная 57 Вентилятор выключен 53

Для сравнения, уровень шума в этих условиях обычного (не самого тихого) пылесоса равен примерно 76,5 дБА. В режиме высокой мощности робот работает относительно громко (смотреть кино в комнате, где он убирает, не очень приятно). На пониженной мощности характер издаваемого роботом шума уже не сильно раздражает, поэтому можно находиться в одной комнате с работающим роботом и заниматься своими делами.

Выводы

Благодаря двум боковым щеткам с длинной щетиной, мощному вентилятору, а также широкой насадке с резиновым скребком робот-пылесос Philips SmartPro Active хорошо справляется с уборкой мусора. Финальную очистку гладких полов выполняет протирочная насадка, которую можно закрепить на днище робота. Удобство эксплуатации робота повышают продуманная конструкция пылесборника, который легко извлекается и опустошается, а также крепление боковых щеточек, не требующее применения инструментов.

Достоинства:

Хорошее качество уборки

Широкая насадка TriActive XL

Удобный в использовании пылесборник

Невысокий круглый корпус

Две боковых щеточки

Возможность установки салфетки для протирки пола

Штатное настенное крепление базы

Поддержка виртуальных стен

Режим уборки по расписанию

Обнаружение по хлопку

Недостатки: