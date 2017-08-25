Пылесос Philips Performer Ultimate (FC8924/01)

Представляем обзор пылесоса Philips Performer Ultimate, который компания Philips считает своим самым передовым мешковым пылесосом.

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели Performer Ultimate Код модели FC8924/01 Тип Пылесос напольного типа с мешком для сбора мусора и с питанием от электросети Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация Тип основного фильтра Одноразовый мешок (Ultra Long Performance s-bag, 5 л, FC8027) Тип предмоторного фильтра Волокнистый+поролон, сменный (FC8060), срок службы 12 месяцев Тип выпускного фильтра HEPA 13 (уровень фильтрации 99,95%), сменный (FC8038), срок службы 12 месяцев Уровень шума 80 дБ, 84/81 дБ(A) максимальный Управление На корпусе — педаль вкл./выкл., на рукоятке — механические кнопки (электронное управление) вкл./выкл., регулировки мощности, вкл./выкл. подсветки Мощность электрическая Максимум 2200 Вт (230 В), 1800 Вт (согласно IEC) Мощность всасывания Максимум 550 Вт Масса 6,2 кг Размеры (Ш×В×Д) 300×280×475 мм Особенности Насадка TriActive LED со светодиодной подсветкой

Функция автоматического включения/выключения

Радиус действия 11 м

Технология AirflowMax

Система хранения насадок

Встроенная в ручку щетка

Телескопическая алюминиевая трубка

Два года гарантии и пять лет гарантии на электродвигатель при регистрации покупки на веб-сайте Philips в течение трех месяцев Комплект поставки* Пылесос

Гибкий патрубок с рукояткой

Телескопическая труба

Насадка TriActive LED

Щетка 2-в-1

Щелевая насадка

Руководство пользователя, гарантийный талон и т. д. *Комплект поставки лучше уточнять перед покупкой Ссылка на сайт производителя www.philips.ru Цена на Philips Performer Ultimate в фирменном магазине Philips на дату публикации обзора 28 990 руб. Средняя цена T-1711278250 Розничные предложения L-1711278250-10

Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор пылесоса Philips Performer Ultimate (FC8924/01):

Наш видеообзор пылесоса Philips Performer Ultimate (FC8924/01) можно также посмотреть на iXBT.Video

Внешний вид и функционирование

Поставляется пылесос в большой коробке из прочного гофрированного картона. Она досталась нам в очень потрепанном состоянии, поэтому приведем изображение, предоставленное производителем:

Коробка имеет боковые прорезные ручки. Оформление коробки умеренно красочное и информативное, на плоскостях рассказано об основных достоинствах и особенностях агрегата, приведена комплектация с картинками. Для упаковки используется небольшое количество пластика, а для защиты и распределения комплектующих применяются вставки и перегородки из гофркартона. На первый взгляд кажется, что комплектация небогатая, так как в коробке, кроме собственно пылесоса, обнаруживается всего лишь гибкий шланг, телескопическая труба и одна насадка.

Однако эта насадка является универсальной, пригодной для уборки, как гладких полов, так и ковровых покрытий, а под откидной крышкой сверху на корпусе пылесоса обнаруживаются еще две малые насадки.

Дизайн практичный, но не без ряда элементов, несущих декоративные функции. Корпус пылесоса и аксессуары изготовлены в основном из черного пластика с матовой поверхностью и без покрытия. На таком материале загрязнения и мелкие повреждения в глаза не бросаются. Верхняя часть моторного блока имеет темно-серо-серебристое покрытие, внутренняя часть передней ручки-скобы из ярко-синего пластика, по бокам есть вставки из нержавеющей стали, а обода колес имеют серебристое покрытие.

Покрышки колес изготовлены из упругого резиноподобного пластика, а покрышка переднего ролика резиновая. Ролик закреплен на поворотной выпуклой площадке. Диаметр больших колес равен 200 мм. «Дорожный» просвет очень маленький, но в данном случае это не принципиально, так как пылесос тащит сам пользователь, при этом относительно скользкий пластик, скосы и закругления в нужных местах, а также ребра на площадке ролика облегчают преодоление высоких порогов и прочих напольных препятствий.

Два паза на днище и сзади геометрически соответствуют выступу на основной насадке, что позволяет фиксировать насадку со шлангом и трубой на корпусе пылесоса.

Заднее крепление можно использовать во время перерывов уборки.

Тогда как крепление на днище позволяет хранить пылесос собранным и готовым к работе, но при этом в компактном состоянии.

Устойчивость моторного блока в вертикальном положении обеспечивают широкие ножки с ребристой подошвой. Крышка отсека для мешка откидывается вверх, и ее можно зафиксировать в максимально открытом положении, чтобы удобнее было извлекать мешок.

Мешок закреплен на синей рамке и вынимается вместе с ней.

Отсоединяя мешок от рамки, нужно потянуть за язычок спереди, тогда картонная шторка перекроет входное отверстие мешка, и у пыли не будет шансов попасть в воздух. Это особенно оценят те пользователи, которые склонны к аллергической реакции на пыль. В отсеке для мешка можно увидеть специальные ребра, которые направляют потоки воздуха и не дают мешку соприкасаться со стенками. Решетка предмоторного фильтра также имеет ребра, выполняющие аналогичные функции. В итоге воздух фильтруется через большую площадь поверхности мешка, а мешок заполняется равномерно. Также производитель заявляет, что в мешке используется высококачественный волокнистый материал, благодаря которому поры мешка не забиваются пылью, и мощность всасывания не уменьшается. Предмоторный фильтр склеен из трех слоев: два слоя тонкого волокнистого материала между которыми находится слой поролона.

Выходит воздух через решетку сзади, которая закрывает установленный снизу фильтр HEPA 13.

Отметим наличие толстых шумопоглощающих накладок в моторном отсеке, изготовленных из белого волокнистого материала.

Стыки деталей на пути прохождения воздушного потока, там, где это нужно, оснащены упругими прокладками, обеспечивающими герметичность соединений. По бокам сверху в задней части есть две педали: левая — включает/выключает пылесос, а однократное нажатие на правую снимает блокировку кабельной катушки. Согласно нашим замерам длина кабеля составляет 792 см. Кабель имеет круглую в сечении оболочку диаметром 6,2 мм. Кабель относительно мягкий, но при сматывании на катушку особой склонности к запутыванию не проявляет. Сверху за окошком из тонированного прозрачного пластика пять подсвечиваемых белым пиктограмм служат для индикации текущего уровня мощности. Пиктограммы обозначают тип покрытия или материала, которые стоит чистить на данной мощности. Специальный значок указывает на то, что включен режим автоматического отключения. Есть и значок заполнения мешка, но увидеть его нам не удалось, так как мешок даже после всех тестов был заполнен совсем немного.

Окантовка из прозрачного пластика вокруг входного отверстия и между педалями и окошком с индикаторами ровно подсвечивается голубым во время работы пылесоса, плавно мигает голубым в отключенном по бездействию состоянии и не горит, когда пылесос выключен.

Мощность регулируется кнопками «плюс» и «минус» на рукоятке. Также отдельными кнопками на рукоятке включается и выключается подсветка на насадке TriActive LED и мотор пылесоса.

По умолчанию включен режим автоматического отключения. В этом режиме через две секунды неподвижного состояния рукоятки мотор пылесоса выключается, но стоит слегка подвигать рукояткой, как мотор снова включается. Для отключения и повторного включения этого режима необходимо удерживать кнопку питания на рукоятке, пока индикатор режима на корпусе пылесоса не погаснет или не загорится, соответственно. После отключения от сети выбранный уровень мощности не запоминается, но состояние режима автоматического отключения сохраняется.

Отметим, что сама рукоятка удобная, она имеет эргономичную форму, приятную ребристость на нижней поверхности и шарнирное сочленение с наконечником гибкого патрубка.

Патрубок на рукоятке относительно длинный, поэтому ее можно использовать как насадку для уборки в труднодоступных местах, трансформируемую в щетку, для чего нужно сдвинуть вперед венчик со щетиной средней жесткости в пучках.

Гибкий шланг — это пластиковая спирально-гофрированная труба. Длина шланга по гибкой части составляет 157 см. Телескопическая труба изготовлена из алюминия. Она оснащена механизмом с автоматической фиксацией, поэтому для изменения ее длины достаточно ухватиться одной рукой за пластиковую муфту, а второй потянуть за рукоятку. Длина трубы по торцам варьируется от 56,5 до 80,5 см.

Труба к основной щетке и труба к ручке стыкуются только в определенной ориентации и фиксируются подпружиненными сдвижными муфтами. Конец гибкого шланга к входному отверстию пылесоса также стыкуются только в определенной ориентации и фиксируется пластиковыми защелками. Шланг свободно проворачивается только в патрубке на рукоятке.

При обслуживании пылесоса чаще всего придется по мере заполнения менять мешок на новый. Периодически нужно вынимать предмоторный фильтр и выстукивать его. Раз в год производитель рекомендует выбрасывать старые и устанавливать новые предмоторный фильтр и выходной фильтр HEPA 13.

Вообще мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с руководством пользователя (его можно загрузить с сайта производителя). Оно в картинках, слегка напоминающих ребусы, но разобраться можно.

Основная насадка с фирменным названием TriActive LED является универсальной, ее можно применять как на гладких полах, так и на ковровых напольных покрытиях.

На подошве этой насадки есть расположенные зигзагом пластинки из упругого пластика, которые направляют мусор к промежуткам между собой, прямо к всасывающему потоку воздуха. На ковровых покрытиях эти упругие пластики взъерошивают ворс, что способствует его очистке. Отсутствие щетины значительно снижает шансы на то, что на насадке будут запутываться волосы, нитки, волокна и так далее.

Скользить насадке по полу помогают два колесика под шарниром с покрышками из резины и два небольших ролика спереди с покрышками из такого же материала. Полоска-бампер из упругого пластика спереди на насадке снижает вероятность повреждения мебели и других предметов. Шарнир насадки имеет две степени свободы — отклонение вверх вниз примерно на 40 градусов и проворачивание патрубка почти на 180 градусов. Эту насадку можно подсовывать под протяженные предметы обстановки с просветом где-то от 62 мм. Ширина насадки равна 288 мм. Насадка TriActive LED оснащена светодиодной подсветкой спереди размещены четыре светодиода белого свечения.

В самом пылесосе хранятся типичная щелевая насадка (относительно короткая) и насадка 2-в-1 со съемным щетинистым венцом.

Изготовлен пылесос в Польше. Длина моторного блока составляет 465 мм, высота 277 мм и ширина 315 мм. Описательный раздел мы завершим результатами измерений массы.

Деталь Масса, г Основной блок в сборе (но без насадок) 6120 Гибкий шланг с рукояткой 1150 Телескопическая труба 493 Универсальная насадка TriActive LED 678 Насадка 2-в-1 56 Щелевая насадка 23

Тестирование

В целом пылесос нам показался удобным в использовании. Относительно большие габариты и вес предполагают, что бо́льшую часть времени пылесос будет на полу, а не в руках пользователя. Переносить пылесос приходится за переднюю ручку, ручка сверху была бы удобнее. Впрочем, носить пылесос в руках приходится нечасто, так как его можно просто тянуть за собой за шланг, при этом достаточно легко преодолеваются даже относительно высокие пороги. За шланг из-за угла пылесос вытягивается с трудом, поскольку его передняя часть закруглена по большому радиусу. Маневренность слегка снижена из-за того, что шланг в месте подсоединения к моторному блоку не проворачивается. По этой же причине приходится дополнительно следить, чтобы во время уборки шланг не пережимался. Непреднамеренно перевернуть пылесос вверх колесами во время уборки практически невозможно. Основная насадка TriActive LED доказала свою высокую эффективность на гладких и ковровых покрытиях. К ковролину насадка присасывается с умеренной силой, но для перемещения ее по полу с таким покрытием приходится прилагать определенные усилия. С этой насадкой удобно подлезать под предметы обстановки с невысоким просветом от пола. Контролировать тщательность уборки в таких местах помогает яркая светодиодная подсветка, имеющая хороший охват освещения вперед в стороны и немного вверх. Подсветка направлена почти параллельно полу, поэтому позволяет лучше выявить загрязнения, плохо видимые при обычном освещении сверху. Так насадка освещает вертикальную белую стенку:

Инструментальные тесты в основном заключались в определении мощности всасывания и измерении уровня шума. Мощность всасывания (что это такое и как мы ее измеряем, описано в отдельной статье) мы определяли при работе пылесоса на максимальной и на минимальной мощности. Зависимость мощности всасывания от создаваемого разрежения приведена на графике ниже:

Заметим, что в первой точке, где разрежение минимальное, задвижка стенда открыта, сопротивление стенда потоку воздуха минимальное, полезная работа небольшая, так как мощность уходит в основном на перемещение воздуха. В последней точке заслонка закрыта и мощность всасывания равна нулю, так как никакого перемещения воздуха нет. В промежутке между этими двумя точками мощность всасывания выходит на максимум, так как создается значимое разрежение при большом потоке воздуха, то есть выполняется полезная работа. Максимальная мощность всасывания, определенная на нашем стенде, оказалась даже больше заявленных 550 Вт и достигла 600 Вт при фактическом потреблении от сети 1500 Вт (при напряжении 218 В). Это показывает очень высокую эффективность пылесоса (порядка 40%), и это самая высокая мощность всасывания, которую мы определяли до этого. Судя по характерному звуку и по резкому падению мощности всасывания, где-то после 22-23 кПа в пылесосе открывается предохранительный перепускной клапан — видимо, чтобы создавать поток воздуха, достаточный для охлаждения мотора. В случае минимальной мощности разрежения для открытия клапана недостаточно, график ровный.

Потребляемая от сети мощность в режиме с максимальной мощностью изменяется где-то от 1300 Вт в случае полного перекрытия входного отверстия до 1600 Вт при минимальном сопротивлении воздушному потоку (при напряжении 217 В), а в случае минимальной мощности значения составили от 220 до 270 Вт (при напряжении 220 В). Пиковое значение тока при старте мотора достигает 9,2 А. Значение для столь мощного мотора невысокое, достигается это за счет функции плавного старта. Впрочем, из-за нее пылесос не очень быстро набирает максимальную мощность, поэтому во время уборки лишний раз выключать его не хочется. В режиме ожидания, когда пылесос выключен функцией, отслеживающей перемещение рукоятки, он потребляет от сети 0,7-1,5 Вт, а если выключить пылесос принудительно, то потребление снижается до 0,6 Вт. Для полного отключения пылесоса нужно вынимать вилку из розетки.

Уровень шума мы измеряли так же, как и при тестировании роботов-пылесосов (см. описание методики). Пылесос был в неподвижном состоянии, размещен на полу горизонтально и с близко расположенной и прижатой к полу щеткой TriActive LED. Микрофон шумомера размещался сбоку от пылесоса на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 1 м от блока мотора пылесоса и был направлен на пылесос.

Мощность Уровень звукового давления, дБА Максимальная 68,9 Минимальная 52,7

Заметим, что в случае далеко не нового и не тихого «обычного» пылесоса (заявленная электрическая мощность 1800 Вт) в этих же условиях мы получили 76 дБА на максимальной мощности. Можно считать, что в классе напольных пылесосов тестируемый является относительно тихим устройством. Приведем также уровень звукового давления (УЗД) в диапазоне 20—20000 Гц в полосах по 1/3 октавы в режимах максимальной и минимальной мощности:

Характер шума можно оценить как ровный и нераздражающий, неприятных компонент в шуме нет.

Выводы

Благодаря очень высокой для своего класса (а это бытовой напольный пылесос) мощности всасывания пылесос Philips Performer Ultimate позволит быстро и тщательно убирать большие площади пола как с твердыми участками, так и с ковровыми покрытиями. При этом даже не придется менять насадку или переключать режим ее работы, поскольку пылесос комплектуется универсальной насадкой TriActive LED. К достоинствам этой насадки также относятся яркая светодиодная подсветка с широким охватом, помогающая контролировать уборку в темных закоулках, и отсутствие щетины, в которой обычно запутываются волосы и нитки. Далее списками:

Достоинства

Высокая мощность всасывания при не очень большом потреблении электроэнергии

Практичный дизайн

Режим автоматического отключения в простое

Гигиеничная конструкция мешка для сбора мусора, снижающая контакт пользователя с пылью

Невысокий уровень шума и его ровный, нераздражающий характер

Удобная рукоятка со встроенной сдвижной щеткой

Управление на рукоятке

Легко преодолевает пороги

Два варианта парковки

Хранение малых насадок в самом пылесосе

Удобные педали на моторном блоке

Фильтр HEPA 13

Хорошая комплектация

Недостатки