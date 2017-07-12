Погружной блендер Kitfort KT-1316-1

Бюджетная модель для несложных кулинарных задач

В лаборатории iXBT.com уже неоднократно тестировались различные погружные блендеры из самых разных ценовых категорий. Герой нашего сегодняшнего обзора — бюджетный, но симпатичный блендер, выпущенный под брендом Kitfort. Модель отличается крайне низкой розничной ценой (менее 1000 рублей на момент тестирования) и относительно невысокой мощностью — всего 300 Вт. Хватит ли этого, чтобы справиться с тестовыми продуктами? Давайте разберемся.

Оглавление

Характеристики

Производитель Kitfort Наименование модели KT-1316-1 Тип погружной блендер Страна производства Китай Гарантия производителя 1 год Заявленная мощность 300 Вт Материал корпуса пластик Цвет корпуса белый/металлик Материал ножей нержавеющая сталь Аксессуары клипса для крепления Тип управления механический Режимы скорости 2 скорости (7500 и 15000 оборотов в минуту) Длина шнура 1 м Упаковка (Ш×В×Г) 40,5×8×9 см Высота 37 см Вес без упаковки 0,69 кг Вес с упаковкой 0,76 кг Средняя цена T-1721495462 Розничные предложения L-1721495462-10

Комплектация

Блендер поставляется в продолговатой картонной коробке. Kitfort на этот раз решил отойти от собственных «стандартов» и сменил традиционный матовый оранжевый фон на глянцевый темно-красный (бордовый). Изучив коробку, можно увидеть схематичное изображение блендера, узнать о ключевых особенностях данной модели и ознакомиться с информацией о производителе.

Стоит отметить, что коробка оказалась весьма удобна не только для перевозки, но и для хранения блендера: верхняя откидная крышка и картонная вкладка с вырезом, повторяющем форму прибора, позволяет без труда как убрать блендер в коробку, так и извлечь его при необходимости. На наш взгляд это большой плюс для тех, кто не хочет хранить всю кухонную технику непосредственно на кухне, либо собирается использовать блендер не слишком часто.

Открыв коробку, внутри можно обнаружить:

сам блендер;

пластиковую клипсу для крепления блендера на стене (кухонном крюке);

инструкцию;

гарантийный талон.

Как мы видим, комплектация довольно скромная. Впрочем, вряд ли можно ожидать большего от прибора в данной ценовой категории.

На первый взгляд

Визуально блендер производит исключительно положительное впечатление. Корпус выполнен из белого глянцевого пластика (который, как мы подозреваем, в процессе использования неизбежно поцарапается). Верхняя крышка покрашена «под металлик».

Двухлопастной нож из нержавеющей стали несъемный, что вызывает некоторые опасения относительно простоты ухода за прибором (будет ли легко отмыть блендер после использования?)

Единственный орган управления — двухпозиционная механическая кнопка-качель, позволяющая включить обычный или ускоренный (turbo) режим. При нажатии кнопка слегка поскрипывает, что, впрочем, мы не можем назвать серьезным недостатком. Глубина рабочей части составляет 2,5-3 см, диаметр ножа — 4,5 см.

На корпусе нанесен логотип Kitfort и упоминание о том, что в блендере присутствует система защиты от перегрева TCIS+ (Temperature Condition Identification System). Об этой системе нужно сказать отдельно. Для пользователя она выглядит как обычный черный кружок на корпусе прибора — вроде бы нанесенный обычной черной краской. При изменении температуры корпуса (то есть при нагреве) цвет кружка меняется с черного на желто-оранжевый. При ярком солнечном свете такое изменение можно и не заметить (особенно если не смотреть специально). А вот в тени становится отчетливо видно, что корпус прибора нагрелся и ему пора дать отдохнуть. На наш взгляд, это пример довольно изящного и недорогого решения, позволяющего контролировать температуру блендера (ведь не секрет, что ограничения на максимальную длительность непрерывной работы обусловлены в первую очередь нагревом прибора). Что же касается точности данного «индикатора», то нам остается надеяться, что она окажется достаточной для того, чтобы вовремя подать сигнал. Впрочем, опытный пользователь может почувствовать нагрев прибора просто держа его в руках: после пары минут работы блендера корпус становится теплым.

Блендер удобно лежит в руке, пользоваться им, на первый взгляд, должно быть удобно. Во многом такое ощущение возникает благодаря малому весу прибора, он не должен утомить пользователя даже при длительном времени работы.

Единственное, чего не хватает — это стакана для блендирования небольших объемов продуктов: обойтись без этого аксессуара будет довольно сложно. У нас в хозяйстве нашелся подходящий стакан от блендера другой модели, а остальным придется отправиться за этим аксессуаром в магазин.

Клипса, прилагаемая к прибору, позволяет повесить его на настенный держатель (крючок для кухонного рейлинга) либо просто на саморез, вкрученный в стену.

Инструкция

Инструкция, прилагаемая к блендеру, представляет собой брошюру-гармошку, отпечатанную на матовой бумаге приемлемого качества. Содержание стандартное: общие сведения о приборе и комплектация, советы по использованию, обслуживание, уход и хранение, технические характеристики.

Из полезной информации, с которой нужно ознакомиться, стоит отметить лишь три факта:

блендер может работать не более 2 минут, после чего требуется сделать перерыв на 10 минут;

мыть под струей воды разрешается лишь нижнюю часть блендера (210 мм);

при перегреве индикатор на корпусе «изменит цвет».

В остальном указания стандартные и предсказуемые: не нужно класть в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждения прибора (кости и прочие твердые продукты), для облегчения измельчения можно добавить небольшое количество жидкости и т. п.

Управление

Управление блендером осуществляется с помощью кнопки-качели, которая позволяет выбрать один из двух режимов работы: обычный (7500 оборотов в минуту, согласно инструкции) или турбо (15000 оборотов в минуту).

Кнопка в нажатом положении не фиксируется, а это значит, что блендер будет работать до тех пор, пока пользователь держит кнопку нажатой, и выключится, когда кнопку отпустят.

Эксплуатация

Подготовка к использованию

Перед первым использованием производитель рекомендует вымыть головку блендера водой с мылом. Повторим, что мыть под водой разрешается лишь нижнюю часть корпуса (210 мм). На этом подготовку можно считать завершенной.

Использование

Поскольку блендер оснащен единственным несъемным ножом, то вариантов его использования окажется не так много. Это, в первую очередь, измельчение различных продуктов, а также приготовление крем-супов.

Допускается приготовление как холодных, так и теплых (не выше 60 градусов) блюд, а для работы со слишком горячими продуктами прибор не подходит. Время непрерывной работы, как уже было сказано выше, составляет не более двух минут. После этого, согласно инструкции, блендеру нужно дать отдохнуть 10 минут.

В процессе тестирования мы, впрочем, неоднократно нарушали это ограничение и пользовались блендером по 3-4 минуты. Добиться срабатывания защиты от перегрева нам при этом так и не удалось.

Уход

Уход за блендером подразумевает очистку корпуса с помощью сухой или влажной тряпки, а также промывание головки блендера вместе с ножами под проточной водой с мылом. Использовать агрессивные моющие средства и абразивные материалы запрещено.

Для удаления пятен от цветных продуктов (например, от моркови) их можно протереть тканью, смоченной в пищевом масле.

Поскольку конструкция блендера не подразумевает возможности снять насадку с ножом и вымыть ее отдельно, настоятельно рекомендуем мыть блендер сразу: если остатки пищи засохнут, то избавиться от них будет гораздо сложнее.

Вторая сложность, с которой может столкнуться пользователь — попытка отмыть слишком густые и жирные субстанции (например, майонез). Блендер так и хочется перевернуть и подставить под струю воды «вверх ногами», однако делать это категорически запрещено. В результате рабочую часть с ножами приходится мыть с помощью губки или специальной тряпки, а если делать это недостаточно осторожно, то есть опасность пораниться о лезвия ножа. Если же об этом не забывать, то уход за блендером не должен составить особых трудностей

Тестирование

Объективные тесты

Замеры энергопотребления проводились с помощью ваттметра во время работы блендера. Среднее значение, наиболее часто встречающееся при работе блендера, составило 150-200 Вт. Максимальное значение, которое мы увидели на табло ваттметра в процессе нашего тестирования, составило 220 Вт.

Уровень шума мы субъективно охарактеризовали бы как весьма низкий. При работающем блендере можно вести разговор, даже не повышая голоса.

Поскольку наш подопытный оснащен единственным несъемным ножом, то именно этому ножу в ходе тестирования пришлось выполнять функции «дополнительных насадок» — ему пришлось поработать и венчиком, и насадкой для взбивания.

Измельченные томаты

Наш основной тест, по которому мы оцениваем блендеры, заключается в измельчении томатов. Для этого обязательного теста мы взяли 500 граммов свежих томатов, помыли и разрезали их на небольшие кусочки.

Измельчали сначала на низкой, а потом на высокой скорости 2 минуты. Помидоры превратились во взбитую массу, с вкраплениями шкуры и косточек — стандартный результат для погружных блендеров. Разбрызгивания продукта в процессе работы блендера не произошло.

Результат: хорошо.

Домашний майонез с чесноком и лимоном

Для этого теста нам потребовалось:

1 большое яйцо;

1 ст. л. дижонской горчицы;

1,5 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

цедра большого лимона;

250 мл масла (мы смешали подсолнечное с оливковым).

Для приготовления майонеза нужно поместить все ингредиенты (кроме масла) в стакан блендера, добавить 100 мл масла и начать взбивать. Остальное масло нужно добавлять постепенно, по мере загустения майонеза. В результате должна получиться густая эмульсия.

Наш блендер справился с задачей вполне успешно: майонез оказался именно таким, как надо — густым и однородным. Впечатление не испортили даже небольшие фрагменты чеснока и лимонной цедры, практически незаметные визуально, но которые можно ощутить на вкус.

Результат: хорошо.

Оранжевый марокканский суп

Для этого теста нам потребовалось:

500 граммов картофеля;

2 средних луковицы;

2 средних моркови;

цедра одного апельсина;

100 мл апельсинового сока;

50 г сливочного масла;

соль и белый перец по вкусу;

для сервировки можно использовать взбитые сливки.

Готовится суп следующим образом: в разогретое масло выкладывается нарезанный лук и готовится до полуготовности, после чего к нему добавляются нарезанные картофель и морковь, которые обжариваются еще 5 минут. После этого нужно добавить апельсиновый сок и воду и готовить примерно 25 минут, пока овощи не станут мягкими (на этом этапе можно доливать воду по мере необходимости). После того, как овощи будут готовы, смесь измельчается с помощью блендера.

Результат: средне.

В нашем крем-супе осталось немало кусочков картофеля и моркови. Также попадались и частицы лука. Судя по всему, блендеру не хватило «всасывающей силы» для такой густой консистенции. В результате те овощи, которые попали под нож непосредственно в процессе наших манипуляций с блендером, измельчились, а те, которые не попали — остались в виде кусочков.

Для сравнения мы блендировали тот же суп с помощью другого, более мощного блендера, который оказался в нашем распоряжении. На этот раз кусочков картофеля и моркови в супе не осталось (а вот кусочки лука, который мы специально порезали довольно крупными кусками, все равно попадались).

Картофельное пюре

Как известно, блендер не слишком хорошо подходит для приготовления картофельного пюре: высокая скорость вращения ножей приводит к тому, что пюре превращается в клейстер, не слишком приятный на вкус.

Однако мы решили попробовать и не прогадали: относительно невысокой мощности Kitfort KT-1316-1 оказалось вполне достаточно, чтобы измельчить вареный картофель с небольшим количеством молока и сохранить при этом легкую воздушную консистенцию. Неизмельченных кусочков картофеля в пюре практически не попадалось

Результат: хорошо.

Молочный коктейль-смузи

Для этого теста мы решили приготовить молочный коктейль из молока и бананов. С одним бананом и небольшим количеством молока (около 200 мл) блендер справился буквально за 30 секунд, превратив ингредиенты в однородный воздушный молочный коктейль с пузырьками воздуха.

Конечно, классический молочный коктейль должен быть более воздушным, однако наш опыт показывает, что погружные блендеры не подходят для приготовления «настоящих» молочных коктейлей, а вот с коктейлями-смузи они справляются отлично. Kitfort KT-1316-1 не стал исключением.

Результат: хорошо.

Выводы

Нужно сказать, что к тестированию блендера Kitfort KT-1316-1 мы приступали с некоторой опаской. Причиной тому были и крайне низкая цена, и невысокая мощность прибора. Наши опасения оправдались, но лишь частично: выяснилось, что блендера с мощностью 300 Вт вполне достаточно для выполнения большинства несложных задач: измельчения мягких овощей, приготовления коктейлей-смузи и картофельного пюре. А вот с большим объемом продуктов он предсказуемо справился не слишком хорошо: крем-суп содержал большое количество неизмельченных овощей. Не помогло и интенсивное перемешивание, и увеличение длительности измельчения.

Выводы очевидны: рекомендовать такой блендер в качестве полноценного кухонного прибора нельзя, однако если перед вами не стоят масштабные кулинарные задачи, то для Kitfort KT-1316-1 вполне может найтись применение. Наше тестирование — живое тому подтверждение.

Плюсы

низкая цена

симпатичный дизайн

Минусы

невысокая мощность

несъемные головка и нож