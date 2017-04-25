Пылесос Dyson Cinetic Big Ball Animalpro

Единственный пылесос из всех:

не требует никакого обслуживания и не теряет мощности всасывания.

Подходит для владельцев домашних животных.

© Dyson Содержание: О компании Dyson

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Видеообзор

Внешний вид и функционирование

Тестирование

Выводы О компании Dyson Dyson — британская международная технологическая компания. Команда из 3000 инженеров и научных сотрудников Dyson разрабатывает новые технологии, чтобы решить проблемы, на которые другие часто не обращают внимания. Dyson бескомпромиссно подходит к созданию новых, более совершенных решений. От первого в мире пылесоса без мешка для сбора пыли до сушилок, которые удаляют влагу с рук с помощью потоков воздуха, выпускающихся со скоростью 690 км/ч. От безлопастных вентиляторов, обогревателей, увлажнителей и умных сетевых очистителей воздуха до фена для волос с полностью переосмысленной технологией и конструкцией. Каждую неделю компания вкладывает 5 миллионов фунтов стерлингов в научно-исследовательскую работу и сотрудничает более чем с 40 университетами по всему миру на начальных этапах создания новых технологий. Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Название модели Animalpro Модельный ряд Cinetic Big Ball Тип Безмешковый пылесос напольного типа с питанием от электросети Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация + активная щетка Тип основного фильтра Циклонный Тип предмоторного фильтра Отсутствует Тип выпускного фильтра Нет данных Объем контейнера Объем 1,6 л Управление На ручке — клапан регулировки мощности всасывания, на корпусе — только вкл./выкл. Уровень шума 82 дБ Мощность электрическая 1300 Вт Максимальная мощность всасывания 250 АВт Масса 7,7 кг Размеры 347×399×308 мм Особенности Технология фильтрации Dyson Cinetic

Отсутствие расходных материалов

Возвращается в исходное положение при опрокидывании

Гигиеничная очистка контейнера

Длина шнура 6,6 м

Гарантия 5 лет Комплект поставки* Пылесос

Гибкий патрубок

Рукоятка

Телескопическая труба

Турбощетка

Мини-турбощетка

Насадка Musclehead

Щетка для уборки твердых покрытий

Комбинированная насадка

Насадка для мягкой мебели

Держатель насадок

Адаптер для насадок старого образца

Руководство пользователя

*Комплект поставки лучше уточнять перед покупкой. Ссылка на сайт производителя www.dyson.com.ru Цена Dyson Cinetic Big Ball Animalpro в интернет-магазине shop.dyson.ru на дату публикации обзора 49 990 руб. Средняя цена T-14173415 Розничные предложения L-14173415-10 Внешний вид и функционирование Поставляется пылесос в большой коробке из прочного гофркартона. Коробка без ручек, поэтому покупателю лучше заранее подумать о том, как он ее будет транспортировать. Оформление коробки строгое и информативное, на плоскостях наглядно рассказано об основных достоинствах и особенностях агрегата, приведена комплектация с картинками, и указана точная масса (11,79 кг), чтобы взвешиванием можно было определить целостность комплектации. Для упаковки используется минимальное количество пластика, а для защиты и распределения комплектующих — вставки и перегородки из гофркартона. Комплектация очень богатая, кроме обычных для напольного пылесоса гибкого патрубка и телескопической трубы есть еще большое количество насадок разного вида: Часть Animalpro в названии модели намекает на то, что с точки зрения производителя эта комплектация идеально подходит для владельцев животных в силу необходимости уборки большого количества шерсти, волос и прочего. Печатные материалы из комплекта — многоязычное (раздел на русском языке присутствует) руководство пользователя, в котором все основные моменты показаны на картинках и дополнительная инструкция для адаптера. Дизайн для напольного пылесоса очень необычный — корпус визуально разделен на шарообразную и цилиндрическую части, при этом обе части частично пересекаются. Шарообразная часть — это блок мотора, а цилиндрическая — это пылесборник с циклонами. При этом сегменты по бокам шаровидного корпуса являются большими колесами. Ширина всей конструкции в сборе (блок мотора и пылесборник с циклонами) согласно нашим измерениям составляет 297 мм, длина — 379 мм, высота — 346 мм. Особенностью компоновки и формы корпуса является то, что пылесос на ровном полу из любого положения сам переворачивается в рабочее, днищем вниз, по принципу неваляшки или ванька-встаньки. Основные детали корпуса и принадлежностей изготовлены из пластика разного вида. Непрозрачные элементы конструкции — в основном из ABS, полипропилена и т. д., прозрачные — из поликарбоната (стакан пылесборника, например) и, видимо, тоже из ABS. Поверхность большинства деталей из непрозрачного ABS зеркально гладкая, видимо, без покрытия, но мелкие повреждения и царапины на них незаметны, так как пластик не слишком светлый и не слишком темный, а серый (с легким оттенком коричневого) и слегка серебристый, местами с разводами от вариации концентрации наполнителя. Блок циклонов снаружи имеет темно-серое серебристое устойчивое к появлению царапин покрытие. Покрышки колес и роликов изготовлены из упругого резиноподобного пластика. Гибкий патрубок — это пластиковая спирально-гофрированная труба. Телескопическая труба изготовлена из пластика. Сверху на пылесборнике есть ручка-скоба, за которую пылесос в сборе или только пылесборник удобно переносить. На шаровидной части корпуса за отсеком пылесборника есть две кнопки-педали из прозрачного пластика: левая бесцветная — снимает блокировку кабельной катушки, а правая, тонированная красным, — включает/выключает пылесос. Согласно нашим замерам длина кабеля составляет 6,6 м. Кабель не скользкий, упругий, с круглой в сечении оболочкой, по маркировке сечение двух проводников равно 0,75 мм². Склонности к запутыванию кабель не демонстрирует. Отметим, что «дорожный» просвет очень маленький, а на ровной поверхности и без сторонних воздействий пылесос опирается на передний ролик и на большие боковые колеса. Если шланг пылесоса чуть потянуть вверх, то опора переносится на два задних ролика. Оси всех роликов неподвижно зафиксированы в корпусе пылесоса. Паз сзади в продолжении ручки-скобы геометрически соответствуют выступам на комплектной большой турбощетке и на насадке Musclehead, что позволяет фиксировать эти насадки со шлангом и трубой на корпусе пылесоса. Это крепление можно использовать во время перерывов уборки, например, для переноски пылесоса, а также для хранения в собранном и готов к работе виде. Прозрачный корпус пылесборника по замыслу позволяет оценить степень его заполнения с первого взгляда. Чтобы снять блок циклонов в сборе с пылесборником, нужно нажать на красную кнопку на ручке пылесборника и потянуть его вперед и вверх. Обычно вытаскивать эту часть приходится для опустошения пылесборника, поэтому на следующем шаге нужно расположить блок над мусорным ведром (производитель рекомендует полностью погрузить его в мусорный пакет) и сдвинуть вниз красный толкатель. Это действие переместит вниз прозрачный корпус пылесборника, при этом красная резиновая юбочка счистит мусор, налипший на сетку большого циклона, затем откинется дно пылесборника и весь мусор свалится вниз. Чаще всего на этом можно будет и остановиться, но при необходимости можно отделить прозрачный стакан и вымыть его (только его!) под холодной водой. Система фильтрации трехступенчатая. Цилиндрический корпус пылесборника формирует большой циклон первой ступени, на которой отделяется большой и тяжелый мусор, легкий и крупный мусор, типа волокон и шерсти задерживается сеткой из нержавеющей стали. Финальную очистку воздуха выполняют множество мелких циклонов, которые сепарируют мельчайшую пыль и воздух, пыль сваливается в контейнер пылесборника, а воздух идет к вентилятору. Возможно, мелкие циклоны объединены в группы, и для достижения лучшего результата очистка воздуха осуществляется в группах последовательно. Гибкие кончики циклонов вибрируют в потоке воздуха и стряхивают вниз налипшую пыль. Выходит воздух через решетки сзади, за которыми можно разглядеть постмоторный фильтр. Этот фильтр несменный и рассчитан на весь срок эксплуатации. Отметим, что все стыки отделяемых элементов конструкции, трубы и насадок, по которым проходит воздух от очищаемой поверхности до вентилятора, имеют уплотнения из резины или упругого пластика, поэтому паразитный подсос воздуха пренебрежимо мал. Надежное соединение патрубка с трубой/насадками и трубы с насадками обеспечивается фиксаторами-защелками. Гибкий патрубок легкий. Патрубок свободно вращается в муфтах с обоих концов. Рукоятка отсоединяемая, что удобно при устранении засоров. Шарнир в рукоятке позволяет отклонять гибкий патрубок относительно трубы более чем на 90°, дополнительно ввод рукоятки вращается где-то на 90°. Такая подвижность обеспечивает легкость манипуляций с насадками и снижает вероятность перекручивания и пережимания патрубка.



Длина гофрированной части патрубка составляет примерно 148 см. Труба телескопическая. Ее длина регулируется от 602 до 984 мм. Для этого нужно нажать на красный фиксатор и потянуть за дальнюю часть трубы. На верхнюю часть трубы можно надеть небольшой кронштейн, позволяющий держать под рукой две малые насадки. Кнопкой на корпусе пылесос включается сразу на максимальную мощность или выключается. Для регулировки мощности всасывания используется клапан на рукоятке, который приоткрывается указательным пальцем. Пройдемся по насадкам Основная широкая насадка имеет вращающуюся щетку с приводом от небольшой турбинки, которую закручивает всасываемый воздух. Вращение от турбинки через редуктор передается на щетку. Воздух для вращения турбинки забирается отдельно от основного потока через сетчатый фильтр сбоку на корпусе насадки. Щетка имеет четыре ряда щетинок. При этом черные ряды сформированы из мягких щетинок из углеродного волокна, хорошо сохраняющего форму, а красные — из нейлоновых щетинок потолще и пожестче. При работе прозрачный колпак позволяет определить, вращается ли щетка, а в перерывах видно, сколько и чего на щетку намоталось и не пора ли ее почистить. Насадка оснащена шарниром с двумя степенями свободы — отклонение по вертикали примерно на 60° и свободное вращение вдоль трубы. Кожух насадки может немного отклоняться относительно корпуса, что помогает сохранять плотный контакт с полом при перемещении насадки. Эту щетку можно подсовывать под протяженные предметы обстановки с просветом где-то 82 мм. При ширине насадки в 266 мм рабочая ширина составляет 227 мм (по длине щетины на щетке). На корпус насадки наклеена велюровая полоска, предохраняющая поверхность пола от царапин, а спереди есть упругая накладка, образующая предохранительный для мебели бампер. Скользить щетке по полу помогают четыре небольших ролика и колеса-крышки на шарнире. Покрышки роликов и сами колеса изготовлены из упругого пластика. Предназначена эта насадка для уборки твердых поверхностей и ковровых покрытий. Для снятия торцевой заглушки нужно провернуть ее монетой, после чего щетку можно вытащить наружу для инспекции и очистки. Дополнительно в данную комплектацию включена мини-турбощетка, предназначенная для сбора волос и шерсти домашних животных с ковров и обивки мебели. Насадка без шарнира, но с поворотным кожухом. Насадка оснащена двумя встречно вращающимися щетками, оси которых ориентированы перпендикулярно полу. На упругих овальных пластинах щеток закреплены пучки нейлоновых щетинок. Отсутствие валика по замыслу разработчиков исключает наматывание волос и шерсти. В движение щетки приводятся тоже с помощью турбинки и шестереночного редуктора. Воздух для турбинки забирается через сеточку сверху на корпусе насадки. При ширине насадки в 125 мм рабочая ширина составляет 117 мм (по длине выреза). Следующая насадка — это плоская насадка для уборки твердых поверхностей. Снизу насадка имеет обрамление из плотного ряда нейлоновых щетинок с вырезами для захвата крупного мусора. Насадка имеет вертикальный шарнир с отклонением более 90 градусов и необычный шарнир в горизонтальной плоскости, обеспечивающий свободное вращение. Такая конструкция, а также малая высота насадки позволяет забираться с ней под предметы обстановки с просветом от пола порядка 50 мм. Крылья насадки можно подсовывать и под еще более низкие просветы. Ширина этой щетки равна 300 мм. Новшеством является универсальная насадка, предназначенная для уборки гладких полов и ковровых покрытий. Называется она Musclehead. Насадка имеет два вертикальных шарнира с суммарным отклонением порядка 70 градусов и шарнир обеспечивающий свободное вращение по продольной оси. Снизу есть обрамление из упругих пластиковых скребков и полосок с коротким ворсом. В скребках присутствуют вырезы для захвата крупного мусора, а выемки по бокам позволяют засасывать мусор непосредственно от поверхностей стен. Скользить щетке по полу помогают восемь небольших роликов и колеса-крышки на шарнире. Центральная серая часть насадки перемещается вверх-вниз, сильнее или слабее прижимаясь к полу. На ковровых покрытиях прижим сильнее, воздух прокачивается через ворс ковра, очищая его от мусора. На гладких покрытиях прижим слабее, что бы щетку легче было перемещать по полу, и сохранялся необходимый для захвата мусора поток воздуха. Тип покрытия распознается с помощью красного флажка в задней части насадки, который отклоняется ворсом ковра и остается перпендикулярным полу на гладких поверхностях. Дополнительно пользователь может увеличить силу прижима, переведя движок сверху насадки в положение Max. Щелевая насадка в данном случае комбинированная, так как имеет еще и сдвижной венчик из относительно длинной (20-30 мм) и нежесткой нейлоновой щетины. Носик насадки достаточно длинный, чтобы забираться в потаенные места накопления пыли, и с рядом отверстий на боковой поверхности, помогающих сохранять необходимый для работы циклонов и охлаждения мотора поток воздуха при полном перекрытии входного отверстия насадки. Длина щелевой насадки составляет порядка 342 мм, внешний профиль носика 17 на 34 мм. И, наконец, последняя насадки — насадка для мягкой мебели. Ничего необычного в конструкции этой насадки нет. Дополнительно в комплект поставки включен адаптер, позволяющий использовать с этим пылесосом насадки от модельного ряда предыдущего поколения напольных пылесосов Dyson. Такой богатый набор насадок позволяет выполнять практически весь спектр задач по сухой уборке с помощью пылесоса. Изготовлен пылесос в Малайзии. Напомним, что все вертикальные и цилиндрические пылесосы Dyson обеспечены пятилетней гарантией на запасные части и работу. Описательный раздел мы завершим результатами измерений массы. Деталь Масса, г Блок мотора в сборе с пылесборником 6079 Гибкий патрубок + рукоятка + труба 1069 Пылесос в сборе (см. фотографию выше) 7973 Турбощетка 629 Мини-турбощетка 232 Насадка Musclehead 634 Щетка для уборки твердых покрытий 282 Комбинированная насадка 103 Насадка для мягкой мебели 40 Держатель насадок 53 Адаптер 32 Тестирование Испытание в деле заключалось в пробной уборке порядка сотни квадратных метров (линолеум и ковролин) офисных площадей, включая пару дверных ковриков, а также несколько десятков стульев с тканевой обивкой. Основной состав мусора — это грязь с обуви (песок, глина, пыль), ворс с ковролина и ковриков, волосы, волокна и т. д. Даже для напольного варианта пылесос тяжелый, но его удобно переносить за ручку, хоть в сборе с пристегнутой трубой, хоть моторный блок в одной руке, а трубу насадками и патрубком в другой. Если тащить пылесос за собой за шланг, то он легко и не проявляя склонности к опрокидыванию при смене траектории катится по твердым и ковровым покрытиям, вытягивается из-за угла и преодолевает высокие пороги. На месте пылесос вращается с некоторым трудом, так как ролики на днище зафиксированы, а не установлены на поворотной платформе. Если каким-то образом пылесос получается уронить на бок, то попав на ровную поверхность он сразу восстанавливает правильное положение. Рукоятка ухватистая, но гладкая и скользкая, особенно в слегка вспотевшей руке. В итоге после длительной уборки рука немного устает. Клапаном, снижающим мощность всасывания пользоваться удобно. Но, конечно, хотя бы простого выключателя на рукоятке очень не хватает. Наклонятся к педали, чтобы нажать ее рукой или балансировать на одной ноге и другой наступать на крохотную педаль — это неудобно. Подвеска с малыми щетками, действительно удобная, она и сама очень надежно закреплена на трубе, и малые насадки удерживает даже при активной работе с пылесосом. Статическое электричество в ощутимом количестве не накапливается, и мусор к внешним поверхностям насадок налипает в умеренном количестве. Большая турбощетка оказалась очень эффективной на ковровых покрытиях. В основном, видимо, из-за интенсивного воздействия щетинками на вращающемся с большой скоростью валике. Положительную роль с точки зрения производительности играет и относительно большая ширина насадки. Эту насадку допустимо использовать на твердых гладких покрытиях, типа ламината, плитки и т. д., но крупный мусор на гладком полу насадка в основном сгребает перед собой, тогда как мелкий — песок, шерсть, волосы и т. д. — убирает отлично. Да, и на гладких полах эта турбощетка сильно присасывается к полу, приходится приоткрывать перепускной клапан. Однако на таких полах все же лучше использовать широкую пассивную щетку-насадку для уборки твердых покрытий. Ее, кстати, наоборот не получается использовать на ковре, так как она цепляется щетинками и перекатывается. При локальной очистке ковровых покрытий и чистке тканевой обивки хорошо зарекомендовала себя мини-турбощетка. По интенсивности воздействия она явно превосходит большую турбощетку, но, разумеется, по производительности она хуже из-за небольшой ширины, да и под низкую мебель с ней не подлезть. Мини-турбощетка хорошо собирает практически любой мусор, в том числе волосы, волокна, шерсть и т. д. Очень малая часть из этого наматывается на пучки с щетиной, и все легко снимается при очистке щетки. На щетку большой насадки волос наматывается немного больше. Впрочем, из-за относительно большого диаметра валика и его особой геометрии все намотавшееся легко снимается просто пальцами, без привлечения каких-либо инструментов. Особых преимуществ у насадки Musclehead мы не выявили. Даже если регулятор на самой насадке не стоит на максимуме, она все равно слишком сильно присасывается к любым поверхностям, и ее трудно перемещать по полу. По ощущениям с уборкой гладких полов и ковровых покрытий она справляется гораздо хуже, чем простая насадка-щетка и турбощетка, соответственно. Щелевая насадка позволяет извлекать мусор из самых потаенных мест, а в варианте с выдвинутым венчиком удобно удалять пыль с разнообразных поверхностей. Несколько не хватает что-то вроде короткой щетки с мягкой щетиной, так как до верхних горизонтальных поверхностей высоких полок щеткой на конце длинной насадки добираться уже сложно. При использовании пылесоса внутренняя поверхность прозрачного стакана пылесборника из-за абразивного воздействия твердых частиц быстро и необратимо мутнеет, что осложняет оценку его наполненности и состояния внутренней сетки. Пылесборник достается очень легко. Выяснилось, что из-за сильного наклона пылесборника в задней части (которую почти не видно) горка мусора все же переросла указанную отметку. Хотя в итоге мусора оказалось не так уж и много. Почти весь мусор вывалился после сдвигания стакана вниз и отщелкивания крышки. Красная резиновая юбочка на стакане хорошо счистила мусор с сетки большого циклона. Конструкцию пылесборника действительно можно считать гигиеничной, так как контакт с мусором и пылью в частности можно свести до минимума. Производитель сообщает, что эта модель пылесоса сертифицирована американским фондом по борьбе с астмой и аллергией Allergy Standards Limited для использования людьми, склонными к аллергическим заболеваниям. Американский фонд астмы и аллергии — это лидирующая национальная некоммерческая организация, которая борется с астмой и аллергическими заболеваниями. Фонд обеспечивает бесплатную информацию, организует образовательные программы, борется за права пациентов и финансирует исследования, нацеленные на поиск улучшенного лечения и лекарств. Программа сертификации Asthma & Allergy Friendly осуществляется фондом совместно с компанией Allergy Standards Limited, международным агентством сертификации под руководством врачей-терапевтов, которая подготавливает независимые стандарты для испытания широкого круга потребительских товаров с целью определить их экологичность и пригодность для людей, страдающих астмой и аллергией. Компания Dyson утверждает, что из-за герметичной конструкции и высокого качества фильтрации вся пыль остается внутри и выпускаемый пылесосом воздух чище забираемого. Инструментальные тесты заключались в определении мощности всасывания и измерении уровня шума. Мощность всасывания (что это такое и как мы ее измеряем описано в отдельной статье). Измерительный стенд подключался к муфте на гибком патрубке. На графике ниже приведена зависимость мощности всасывания от создаваемого разрежения: Относительно вида полученной зависимости заметим, что в первой точке, где разрежение минимальное, задвижка стенда открыта, сопротивление стенда потоку воздуха минимальное, полезная работа небольшая, так как мощность уходит в основном на перемещение воздуха. В последней точке заслонка закрыта и мощность всасывания равна нулю, так как никакого перемещения воздуха нет. В промежутке между этими двумя точками мощность всасывания выходит на максимум, так как создается значимое разрежение при большом потоке воздуха, то есть выполняется полезная работа. Судя по снижению мощности всасывания и изменению в характере шума где-то после 17 кПа в пылесосе открывается предохранительный перепускной клапан. Видимо, таким образом сохраняется необходимый для охлаждения мотора поток воздуха. Максимальная мощность всасывания достигает 300 Вт, что даже больше заявленного значения в 250 Вт. При работе потребляемая от сети мощность находится где-то на уровне 1100 Вт (при 219 В сетевого напряжения) с небольшой вариацией в зависимости от текущей производительности по выходному потоку воздуха. Пиковое значение тока при старте мотора достигает 30,5 А. Кнопкой на корпусе пылесос полностью отключается от сети, так как потребление снижается до 0 Вт. Уровень шума мы измеряли при размещении пылесоса на полу в рабочем положении и с прижатой к полу (коммерческий ковролин) насадкой. Микрофон шумомера размещался сбоку на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 1 м от блока мотора пылесоса и был направлен на пылесос. Насадка Уровень звукового давления, дБА Турбощетка 71,4 Мини-турбощетка 75,6 Щетка для уборки твердых покрытий 69,7 Насадка Musclehead 68,0 Щелевая насадка 71,7 Также приведем уровень звукового давления (УЗД) в диапазоне 20—20000 Гц в полосах по 1/3 октавы: Пылесос не очень громкий. Вентилятор и мотор в основном блоке работают относительно тихо, громкости значительно добавляют шум от вращения активных щеток (особенно громко жужжит редуктор мини-турбощетки) и завихрения потока воздуха на входе в насадки. Отрицательным моментом является отсутствие регулировки мощности мотора, то есть нельзя что-то убрать без лишнего шума, когда высокая мощность особо не требуется. Характер звука, в основном определяется типом используемых насадок и видом поверхности пола. Выводы Циклонный фильтр в пылесосах Dyson отличается уникально высокой эффективностью по отношению даже к очень мелкой и легкой пыли. Ключевую роль играет применение большого количества небольших циклонов, в которых создается необходимая для разделения воздуха и пыли скорость потока. Работа циклонов улучшена за счет гибких вибрирующих кончиков, сбрасывающих налипшую пыль в стакан пылесборника. В итоге пылесосы Dyson сохраняют высокую мощность всасывания и не требуют замены или обслуживания фильтров. Качество и удобство уборки повышаются за счет использования оригинальных насадок с продуманной конструкцией. В случае модели Cinetic Big Ball Animalpro особенно хочется отметить то, что пылесос возвращается в исходное положение при опрокидывании, пылесборник очищается легко, быстро и с минимальным контактом с мусором, а в комплект поставки входит большое количество насадок и аксессуаров. За внешний вид и шикарную комплектацию пылесос Dyson Cinetic Big Ball Animalpro получает от нас сразу две редакционные награды:

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор пылесоса Dyson Cinetic Big Ball Animalpro: Наш видеообзор пылесоса Dyson Cinetic Big Ball Animalpro можно также посмотреть на iXBT.Video





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