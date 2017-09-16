Мясорубка Bosch MFW3540W Еще один достойный экземпляр в линейке компании

Нашим читателям уже был представлен обзор и результаты тестирования другой мясорубки Bosch — модели MFW3640A. Напомним, что мясорубка оставила у нас самое благоприятное впечатление: удобная, компактная, многофункциональная, продемонстрировала стабильно высокие результаты работы. Изучаемый сегодня прибор отличается оформлением внешнего вида корпуса, отсутствием режима реверса, сниженной мощностью при пиковой нагрузке и наличием только двух решеток для изготовления фарша. Комплектность и дополнительные насадки одинаковы. В ходе тестирования мы разберемся, насколько удобно работать с Bosch MFW3540W, каковы результаты измельчения мяса разного качества, а также проверим ряд дополнительных возможностей аппарата. Обе упомянутые модели относятся к серии CompactPower. Приборы, выпускаемые в этой линейке, отличаются небольшими размерами и многофункциональностью. Что ж, заодно узнаем, насколько слоган «Быстрая подготовка к работе и удобное хранение за счет компактности» соответствует реальному положению дел. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Bosch Модель MFW3540W Тип электрическая мясорубка Страна производства Польша Гарантия 1 год Заявленная мощность 500 Вт, при блокировке мотора — 1500 Вт Материал корпуса моторного блока пластик Материал толкателя и чаши пластик Материал съемной головки и шнека / ножа и решеток алюминиевый сплав / сталь Цвет корпуса белый Ножевые решетки 2 шт.: 8 и 4 мм Отсек для хранения шнура есть Отсек для хранения решеток есть Высота горловины насадки 9,5 см Максимальная высота емкости для фарша 13 см Высота блока/в сборке 25/33 см Дополнительные аксессуары в комплекте насадка для формования колбасок, насадка для изготовления кеббе; приставка для шинковки, два барабана для терки, один — для шинковки Защита от перегрузок есть Реверс нет Производительность по результатам теста 1,22 кг /мин. Тип управления две механические кнопки Режимы скорости один режим скорости Длина шнура 1,15 м Габариты упаковки (Ш×В×Г) 28×40×25,5 см Габаритные размеры с установленной основной насадкой и загрузочной чашей (Ш×В×Г) 23×33×16 см Вес с упаковкой 4,6 кг Вес моторного блока с установленной насадкой для изготовления фарша 3,2 кг Средняя цена T-13516982 Розничные предложения L-13516982-10 Комплектация Мясорубка поставляется в коробке-параллелепипеде белого цвета. Внимательное изучение упаковки позволяет составить в сущности полное впечатление об устройстве. На коробке размещены снимки как собранного прибора, так и его аксессуаров, приведено краткое описание достоинств и технических характеристик. Под фотографиями насадок имеются снимки результатов шинковки и изображения готовых блюд. Вообще максимальное количество информации представлено графическими способами, что облегчает знакомство с прибором и его возможностями Внутри коробки детали мясорубки защищены от ударов и повреждений с помощью картонных вкладок и уплотнителей. Ручкой для переноски упаковка не оснащена. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: корпус электродвигателя;

основную насадку мясорубки с установленным шнеком, ножом, перфорированным диском и фиксирующим кольцом;

дополнительный перфорированный диск для фарша;

загрузочную чашу и толкатель для мяса;

детали для колбасного шприца (опорное кольцо и колбасный мундштук);

насадку для кеббе (конусное кольцо и мундштук для кеббе);

приставку для шинковки;

загрузочный лоток и толкатель для данной приставки;

три барабана: два для шинковки, один для резки;

запасную поводковую втулку;

руководство по эксплуатации. На первый взгляд Визуальный осмотр не выявил никаких замечаний к качеству отливки металлических и штамповки пластиковых деталей. Моторный блок обтекаемой формы оснащен ручкой для переноски. Переносить мотор с помощью ручки очень удобно. Нижняя часть основания шире, чем верхняя, что делает основной блок довольно устойчивым. Отметим, что высота крепления насадок достаточна для размещения тары с высокими бортами. В верхней части моторного блока можно видеть отсек для хранения формовочных дисков. Открывается отсек без усилий, при этом защелкивается довольно плотно, так что крышка не раскрывается даже при переворачивании корпуса. На лицевой стороне размещена наклейка с фотографиями насадок, продуктов и блюд, которые можно приготовить при использовании соответствующего аксессуара. Слева, повторяя динамику движения ручки, находятся две кнопки управления мясорубкой. Со стороны дна корпус оснащен прорезиненными ножками, противодействующими скольжению, и вентиляционными отверстиями. Точно такие же прорезиненные вставки и вентиляционные отверстия можно увидеть на правой стороне моторного блока. Их наличие в этой части объясняется тем, что дополнительно к мясорубке можно приобрести насадку-соковыжималку для цитрусовых. В случае использования мясорубки для получения соков из апельсинов, грейпфрутов и лимонов, моторный блок нужно развернуть на 90° так, что насадка-соковыжималка устанавливается сверху на моторный блок, следовательно, боковая сторона основной насадки превращается в ее дно. В корпусе моторного блока имеется отсек для хранения шнура. Этот момент очень облегчает хранение устройства, потому что не нужно думать о том, каким образом свернуть шнур, чтобы он не мешал и не перекручивался при размещении мясорубки, например, в шкафу. Шнур достаточно легко вставляется в предназначенный для этого отсек. Длина кабеля представляется нам достаточной для использования в обычной кухне. Корпус насадок закрепляется с правой стороны корпуса. Приводной вал для насадок изготовлен из пластика. Чуть выше слева расположена кнопка разблокировки. По многочисленным просьбам читателей мы возобновляем традицию разбирать моторный блок мясорубки, чтобы посмотреть, как выглядит механизм изнутри. Под пластиковым корпусом расположены моторный блок с редуктором и плата управляющей электроники. К нашему удивлению, на моторе не было обнаружено надписи «Made in China». Судя по всему, мясорубка действительно изготовлена в Европе. Редуктор оказался стандартной конструкции. Все шестерни изготовлены из прочного пластика, довольно массивные, косозубые, диаметр ведущей шестерни — 80 мм, а ширина — 18 мм. Надежное косозубое сцепление и ширина ведущей шестерни вселяют надежду на то, что механизм прослужит долго и эффективно. Смазки производитель также наложил достаточно для долгой и бесперебойной работы. Отметим высокое качество обработки металлических деталей. Основная приставка мясорубки, предназначенная для рубки мяса, производит благоприятное впечатление: силумин обработан до блеска, ни на корпусе, ни на отдельных деталях нет зазубрин, неровностей и следов облоя. Перфорированные решетки позволяют получить фарш желаемой степени измельчения. Толщина решеток чуть меньше 5 мм. К качеству заточки ножа также нет никаких замечаний. Конструкция этой детали предусматривает достаточный запас для будущих заточек, причем даже двойной, поскольку нож симметричный и обоюдоострый. Изделие может устанавливаться любой стороной. Приставка для шинковки представляет собой пластиковый корпус, в который вставляется нужная металлическая насадка и фиксируется внутри с помощью защелкивающейся крышки. Сборка завершается установкой сверху на корпус лотка и толкателя. В комплект к мясорубке Bosch MFW3540W входит три насадки: два барабана для крупной и мелкой шинковки и барабан для нарезки на ровные тонкие слайсы. Края отверстий в барабанах острые, поэтому при эксплуатации насадок следует быть довольно аккуратным, чтобы избежать порезов и повреждений кожи. Все пластиковые детали — загрузочные лотки, толкатели, корпус насадки для шинковки — изготовлены из белого пластика. Форма толкателей удобна — они хорошо, без излишнего напряжения ладони и пальцев, размещаются в руке. Оба лотка надеваются на загрузочные отверстия насадок туго, что противодействует их вращению вокруг горловины во время работы. Визуальный осмотр оставил у нас хорошее впечатление, не вызвав никаких замечаний ни к конструкции, ни к качеству изготовления отдельных деталей мясорубки Bosch MFW3540W. Собираются и разбираются насадки легко, фиксируются на блоке электромотора без усилий, в корпусе и аксессуарах нет никаких щелей, нигде не люфтит. В общем, обыкновенный надежный и удобный Bosch. Инструкция Брошюра формата А5 изготовлена из простой бумаги с черно-белой печатью. Информация представлена на 4 языках, в том числе русском. Изучив руководство, пользователь ознакомится с требованиями по безопасности, указаниями по эксплуатации, подготовке к использованию и уходу за мясорубкой. Подробно описаны особенности использования дополнительных насадок, входящих в комплект. Схемы сборки, подготовки к эксплуатации, рекомендации по очистке и мытью выполнены в виде простых рисунков с пошаговым алгоритмом сборки-разборки. В инструкции приведена пара рецептов: кеббе и марципан, а также советы по использованию формовочных дисков, колбасного шприца и приставки для шинковки. Руководство написано простым и понятным языком, снабжено легкочитаемыми схемами и рисунками, так что никаких проблем с изучением документа не возникает. Да и само устройство настолько обыденно, а сборка интуитивна, что изучать инструкцию вообще вряд ли понадобится. Управление Управление мясорубкой осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных на лицевой панели моторного блока. Верхняя кнопка «I» включает прибор, нижняя «О», соответственно, выключает. Режимом реверса аппарат не оснащен. Мясорубка начинает и завершает работу при легком, без усилий, нажатии. Чтобы установить насадку (основную или для шинковки), нужно расположить ее под углом на приводе основного блока, затем повернуть приставку против часовой стрелки до ее фиксации со щелчком. Снимается приставка также просто: следует повернуть ее корпус по часовой стрелке, держа при этом нажатой кнопку разблокировки. Можем сделать вывод, что процесс управления мясорубкой Bosch MFW3540W довольно зауряден и не преподносит никаких сюрпризов. Использование Подготовка Сразу после извлечения комплектующих мясорубки необходимо проверить их комплектность и наличие всех деталей. Проверить все части прибора на отсутствие внешних повреждений, а после этого тщательно очистить и высушить все аксессуары. Моторный блок можно протереть влажной тканью. Отметим, что никаких посторонних запахов и следов смазки при первой эксплуатации мясорубки обнаружено не было. Подготовка сырья (мяса, овощей, фруктов) к обработке не отличается оригинальностью: нужно промыть продукты, удалить все кости, хрящи и жилы с мяса, жесткую шкуру и т. п. части с овощей, скорлупу с орехов, нарезать продукты на кусочки, свободно проходящие в загрузочное отверстие основного блока или насадки для шинковки. Эргономика Процесс эксплуатации мясорубки Bosch MFW3540W оставил самые приятные впечатления. Небольшой размер позволяет использовать и хранить прибор даже в кухне небольшой площади. Огромную роль при оценке удобства хранения играет наличие отсеков для шнура и аксессуаров. Однако в отсек для аксессуаров вмешаются только формовочные диски, поэтому насадки для колбасы и кеббе придется убирать в какое-то другое место. Впрочем, их можно хранить на полке вместе с приставкой для шинковки, тем самым уменьшая риск их потери. Сборка и разборка приставки для рубки мяса осуществляется стандартным образом. При использовании насадки для кеббе или шприца для набивания колбасок вставлять в рабочий корпус нож и решетку не нужно. При использовании указанных насадок следует надеть на винт опорное кольцо, затем колбасный мундштук или мундштук для кеббе и завернуть фиксирующее кольцо. Тем самым фарш не перерабатывается повторно, свободно проходя сквозь опорное кольцо в формовочную насадку. Обратим внимание на то, что на поверхности мундштука для колбасок имеются четыре, расположенные вдоль, выемки. Мы заметили, что сквозь эти пазы прекрасно выходят излишки воздуха из фарша и оболочки, что позволяет заполнять оболочку фаршевой массой, без усилий регулируя равномерность и плотность набивки. Лотки при работе не вращаются вокруг горловин насадок благодаря наличию специально выделенных пазов, удерживающих лотки в неподвижности. Толкатели обоих приставок очень удобно размещаются в руках и не требуют усилий при проталкивании мяса или овощей. Скажем пару слов о назначении отдельных аксессуаров. Формовочный диск с крупными отверстиями предназначен для рубки любого мяса, в том числе жареного для гуляшевого супа, остатков продуктов для приготовления запеканок.

Формовочный диск с мелкими отверстиями служит для измельчения свиного и говяжьего мяса для паштета, сервелата и других целей.

С помощью барабана для резки можно нарезать морковь, сельдерей, картофель, цуккини и т. п. относительно твердые продукты.

Насадки для крупной и мелкой шинковки лучше всего обрабатывают морковь, орехи, твердые сорта сыров, в том числе пармезан. Уход Часть аксессуаров мясорубки Bosch MFW3540W допускается мыть в посудомоечной машине. Прежде всего, это касается всех пластиковых деталей: лотков и толкателей обоих приставок, приставки для шинковки, колбасного шприца и насадки для кеббе. Силуминовые и стальные части основной приставки и барабаны для шинковки можно мыть только вручную в теплой воде с мягким моющим средством. Запрещено использовать для очистки металлические и абразивные губки, моющие средства, содержащие алкоголь или спирт. Металлические детали после очистки следует протереть насухо и смазать тонким слоем растительного масла для защиты от ржавчины. Цветной налет на пластиковых деталях, появляющийся, например, при шинковке моркови, можно удалить с помощью мягкой ткани, смоченной несколькими каплями растительного масла. Уход за мясорубкой вполне стандартен и не вызывает никаких затруднений. Длина корпуса насадки для измельчения такова, что губка достает до дальнего края корпуса. Для очистки сложных или труднодоступных мест можно использовать мягкую щетку, но в целом, мы обходились обычной губкой с каплей моющего средства. Тестирование Объективные тесты Напомним, что величина номинальной мощности составляет 500 Вт, а максимальной, при блокировке мотора — 1500 Вт. Реальная потребляемая мощность при работе составила: холостой ход — 82 Вт;

средние показания во время работы — 130-140 Вт;

максимальный зафиксированный показатель при наиболее сложных моментах — 385 Вт. Уровень шума по субъективным ощущениям можем оценить как довольно низкий: голос при работающей мясорубке нужно лишь слегка повышать. Ход мотора равномерный, без рывков и усилий. Время непрерывной работы прибора ограничено 10 минутами, после чего следует дать мотору остыть до комнатной температуры. Однако даже при работе в течение 20 минут с небольшими перерывами (при набивке колбасок), нагрева корпуса мы не ощутили. Вообще за все время тестов, даже при рубке жилистой говядины мы не почувствовали нагрева мотора или постороннего запаха. Устройство оснащено механической защитой от перегрузок: в этом случае у насадки для рубки мяса может сломаться поводковая втулка. Одна запасная втулка входит в комплект мясорубки, дополнительные придётся приобретать в сервисных центрах. Стандартное тестирование по методике iXBT.com Согласно методике iXBT.com, следует вычислить производительность мясорубки при переработке конкретного вида и сорта мяса. Для данного теста наши эксперты используют постный свиной окорок, не подвергавшийся заморозке. Мясо очищается от пленок и жира и нарезается на куски, способные легко пройти в горловину мясорубки. Обычно для данного теста мы используем решетку со средним диаметром отверстий. В комплект к Bosch MFW3540W входит лишь две решетки, поэтому замеры производительности мы делали на решетке с большим диаметром отверстий, т. к. для большинства блюд требуется крупно нарубленное мясо. Коэффициент производительности iXBT.com для Bosch MFW3540W оказался равен 1,22 кг/мин. Отличный результат и по весу полученного продукта, и по качеству обработки мяса — по завершении теста мы увидели хороший равномерно порубленный фарш. Мясо при перемалывании не заминалось и не застревало в корпусе, на ноже или решетке. После перемалывания эталонной свинины, мы превратили в фарш жилистые обрезки. И в этом случае Bosch повел себя достойно. Мясо отлично перемололось, без сдавливания. По завершении всех экспериментов с мясом, мы раскрутили корпус насадки. Нож и решетка по окончании рубки более трех килограммов разного мяса — чистые, небольшие фрагменты мякоти остались в корпусе. Фарш из жилистой говядины Для следующего теста мы использовали жилистую говядину третьего сорта. Один килограмм мяса далеко не презентабельного вида был превращен в рубленый фарш хорошего качества за 57 секунд. Перемалывали мясо на решетке с большим диаметром отверстий. В среднем мощность колебалась в диапазоне от 160 до 190 Вт. Вообще, создалось впечатление, что у мясорубки не возникло никаких затруднений при перерезании жил и жировой прослойки: быстро, равномерно, с ровным тихим гудением прибор трансформировал куски мяса в фарш. По завершении теста мы разобрали основную приставку и не обнаружили там никаких намотанных жил. Осталось впечатление, что Bosch MFW3540W может вот так неспешно, без рывков, усилий и скрежета зубовного переработать хоть 10 кг такого мяса. Результат: отлично. Данный фарш, разумеется, не лучшим образом сыграет в блюдах, которые требуют быстрого приготовления, например, обычных жареных котлетах. А вот фаршированным овощам или соусу Болоньез этот фарш придаст необходимый вкус и аромат говядины, а мясо при долгом тушении станет мягким. Поэтому мы решили приготовить долму. Долма При изготовлении этого блюда мы протестировали работу насадки для шинковки. С помощью барабана с крупными отверстиями был нашинкован лук. Небольшая луковица помещается в загрузочном отверстии целиком, крупную головку следует разрезать на две части и разместить в горловине таким образом, чтобы срез попал на шинковочные отверстия. Таким образом, стремительно, буквально за секунды, были мелко нарезаны две луковицы. В большой чаше были тщательно вымешаны: говяжий фарш и фарш из обрезков свинины, лук, нарезанная кинза, горсть предварительно замоченного круглозерного риса, соль и специи. Сформовали долму, плотно уложили в кастрюлю и залили подсоленной водой. Сверху посыпали сушеным чесноком. На дно кастрюли была уложена баранья грудинка. Тушили на слабом огне полтора-два часа. За это время даже фарш из говяжьих жил превратился в ароматную и нежную начинку. Подавали с соусом из сметаны и рубленного чеснока. Результат: отлично. Раз уж мы достали приставку для шинковки, значит, продолжим эксперименты именно с ней. Салат из огурцов и креветок Несколько огурцов переработали с помощью барабана для нарезки. Быстро, чисто и практически без отходов. Главное при использовании насадок для шинковки — приноровиться располагать продукты в загрузочном отверстии таким образом, чтобы ломтики выходили ровными и однородными. Так, мы подавали на лезвия огурец, располагая его строго вертикально, в результате все слайсы — ровные, тонкие и единообразные. Никаких проблем не возникает — здравый смысл и жизненный опыт помогали решать и не столь элементарные задачи. Приготовили заправку из кунжутного масла, капли бальзамического уксуса, соевого соуса и давленого чеснока. На несколько минут замариновали в соусе креветки, затем выложили их на ломтики огурцов и полили получившийся салат остатками заправки. Результат: отлично. Шинковка и нарезка происходят очень быстро. Отходов — неровно нарезанных ломтиков — при определенной сноровке и опыте можно вообще избежать. Да и отходами назвать два ломтика огурца, оставшихся снаружи на барабане, язык не поворачивается. Очищается насадка без затруднений: мыть ее корпус можно в посудомоечной машине. Паштет из куриной печени Для начала мы нашинковали морковь, воспользовавшись соответствующей насадкой. Барабан для крупной шинковки дал нам равномерные кусочки моркови, идеально подходящие для предстоящей обжарки и томления. Отходов на внешних сторонах барабана при разборке насадки практически не было. Затем обжарили лук, морковь, куриную печень. Сдобрили в конце солью и молотым перцем. Когда овощи и печень остыли, пропустили через мясорубку, установив формовочный диск с мелким диаметром отверстий. Добавили в массу сливочное масло и тщательно перемешали. Паштет получился однородным, без отдельных ощущаемых при употреблении кусочков печени и овощей. Консистенция, конечно, не настолько нежная, как при изготовлении паштета с помощью мощного блендера, но довольно мягкая и незернистая. Результат: отлично. Колбаски Для этого теста мы использовали фарш из эталонной свинины без пленок и жилок. Добавили специй и соли, молока. Хорошо вымешали фарш, дали ему созреть в течение получаса и приступили к набивке оболочки. Процесс проходил спокойно, ручка толкателя не пачкалась и удобно держалась в руке, лоток не вращался и был плотно зафиксирован на загрузочном отверстии. Сквозь пазы на поверхности колбасного шприца выходили излишки воздуха из оболочки и фарша. В общем, благодаря удобной форме всех аксессуаров, процедура оказалась не трудозатратной. Скорость вращения шнека тоже не была чрезмерной: тестировщик в одиночку набил около трех килограммов сарделек, спокойно успевая и подавать фарш, и закручивать оболочку, формуя отдельные колбаски. Предупреждая возможные вопросы: две небольшие белые сардельки по центру — это натертый картофель. С его помощью вы протолкнули мясной фарш, который оставался в корпусе мясорубки и самом колбасном шприце. Результат: отлично. С набивкой сарделек ожидаемо не возникло никаких затруднений. Процесс простой, скорость не чрезмерна, аксессуары удобны. Выводы Работать с мясорубкой Bosch MFW3540W оказалось приятно и комфортно. Компактный размер, наличие отсеков для хранения шнура и формовочных решеток позволят эксплуатировать прибор даже в небольших по площади кухнях. Прекрасное качество обработки металлических и пластиковых деталей, устойчивая форма, нейтральный дизайн, качество заточки ножа — все эти признаки переводят устройство в разряд надежных и незаменимых кухонных помощников, которые тихо, не привлекая внимания, долговременно и стабильно выполняют те функции, для которых предназначены. Стоит отметить, что в процессе работы мощность мясорубки ни разу не приблизилась к указанным производителем 500 Вт, оставаясь в среднем в пределах от 130 до 150 Вт, что свидетельствует о грамотной и продуманной конструкции прибора. Уровень шума невысок, так что при изготовлении фарша можно давать указания своим домашним, не доводя громкость голоса до командирской. Производительность мясорубки удовлетворит даже взыскательного пользователя. При превышении времени беспрерывной работы корпус мясорубки не нагревался и не издавал посторонних запахов. Отдельно отметим высокое качество изготовления всех деталей и удобную для эксплуатации форму аксессуаров. Наличие насадок для шинковки, колбасного шприца и насадки для изготовления кеббе переводят прибор в разряд многофункциональных. Никаких замечаний во время экспериментов с данными насадками не возникло. Даже после вполне пристрастных и сложных тестов нам так и не удалось выявить ни одного минуса данного аппарата. Это отличный рабочий агрегат, который, судя по всему, верой и правдой прослужит не один и не три года. Плюсы компактный размер

наличие отсеков для хранения шнура и формовочных решеток

многофункциональность

невысокий уровень шума

отличные результаты всех практических тестов

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