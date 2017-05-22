Стационарный LCOS-проектор

Canon Xeed WUX450ST

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Паспортные характеристики Технология проецирования LCOS Матрица 16:10, 0,71″, отражающая, активная, TFT, 3 панели Разрешение матрицы 1920×1200 (WUXGA) Источник света Ртутная лампа высокого давления (NSHA), 260/200 Вт (высокая / низкая мощность) Срок службы источника света 3 000 ч / 5 000 ч (высокая / низкая мощность) Световой поток 4 500 лм / 3 460 лм (высокая / низкая мощность) Контрастность (full on/full off) 2000:1 нативная Объектив f/2,7, f = 8,8 мм Размер проецируемого изображения, диагональ, 16:10 (в скобках — расстояние до экрана) минимум 0,76 м (0,35 м) максимум 7,62 м (3,64 м) Интерфейсы Видеовход, DVI-I

Видео- и аудиовход, HDMI

Видеовход, VGA/компонентный (Mini-D-sub 15 pin (f))

Видео- и аудиовход/проводная сеть 100 Base-TX / 10 Base-T, HDBaseT/LAN (RJ-45)

Проводная сеть, 1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T (RJ-45)

Подключение внешних накопителей USB Mass Storage Class (USB 2.0 Type A)

Дистанционное управление по RS-232C (D-sub 9 pin (m))

Дистанционное управление (3-контактное гнездо миниджек 3,5 мм)

Аудиовход (3-контактное гнездо миниджек 3,5 мм), 2 шт.

Аудиовыход (3-контактное гнездо миниджек 3,5 мм)

Беспроводная сеть, Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n, канал 1-11, 2,4 ГГц, режимы точки доступа и инфраструктуры Форматы входного сигнала Компонентные аналоговые видеосигналы: до 1080p, 50/60 Гц Аналоговые RGB-сигналы: до WUXGA (1920×1200, 60 Гц) Цифровые сигналы с ПК (DVI, HDMI и HDBaseT): до WUXGA (1920×1200, 60 Гц) Цифровые сигналы с AV-источников (HDMI и HDBaseT): до 1080p, 50/60 Гц Уровень шума 37/30 дБ (высокая / низкая мощность) Особенности Сдвиг объектива 0% — +75% по вертикали и ±10% по горизонтали

Функция сшивки изображений с нескольких проекторов

Демонстрация презентаций без ПК с USB-накопителя для до 9 подключенных по локальной сети проекторов

Демонстрация изображений от двух источников одновременно

Встроенный громкоговоритель 5 Вт

Проекция от ПК, подключенных по сети

Возможность проекции вверх и вниз

Поддержка протоколов PJLink, AMX, Crestron RoomView

Отправка сообщений об ошибках на e-mail

И др. Размеры (Ш×В×Г) 337×136×415 мм (с выступающими частями) Масса 6,3 кг Потребляемая мощность (220—240 В) 365/260 Вт (высокая / низкая мощность), 0,2/0,6/1,6/1,8 Вт в режимах ожидания Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки Проектор

Крышка объектива

Кабель питания, 1,8 м

Кабель VGA, 1,8 м

ИК-пульт ДУ и два элемента питания AAA для него

CD-ROM с документацией

Листовка с важной информацией

Гарантийный талон Ссылка на сайт производителя www.canon.ru Средняя текущая цена T-13964452 Розничные предложения L-13964452-10

Внешний вид

Детали корпуса проектора изготовлены из пластика с матовой поверхностью. Передняя панель и защитный кожух объектива — темно-серые, все остальное — белое. На верхней панели ближе к задней части находится крышка отсека лампы, а круглые заглушки в углах скрывают резьбовые отверстия для крепления дополнительных опор, предназначенные, видимо, для установки проекторов друг на друга.

На правом боку — предупреждающие наклейки, панель с кнопками, разъем питания и интерфейсные разъемы в неглубокой нише.

Дно ниши с разъемами защищено от воздействия острых кромок разъемов подкладкой из износостойкого пластика. Светодиодные индикаторы состояния находятся на стыке правой и верхней панели. На левом боку также есть предупреждающие наклейки, а ближе к передней части расположены два воротка сдвига объектива.

Рядом с объективом есть окошко ИК-приемника. Большую часть передней панели занимает съемная вентиляционная решетка.

Эта решетка прикрывает складчатый воздушный фильтр.

За решетками на задней панели расположены два вытяжных вентилятора и небольшой громкоговоритель с диффузором круглой формы. Также на задней панели находятся второй ИК-приемник и разъем для кенсингтонского замка.

Под разъемом есть ниша с выходом через отверстие на днище. В это отверстие можно пропустить стальной тросик, чтобы пристегнуть проектор к чему-нибудь капитальному в качестве пассивной защиты от кражи. Проектор оснащен широкой задней ножкой и двумя передними ножками с скругленными резиновыми подошвами. Передние ножки вывинчиваются из корпуса (примерно на 40 мм), что позволяет устранить небольшой перекос и/или немного приподнять переднюю часть проектора при его размещении на горизонтальной поверхности. Стойки ножек изготовлены из стали, а резьбовые гнезда, куда они вворачиваются — из цветного сплава. Для крепления к потолочному кронштейну нужно выкрутить ножки совсем, и использовать освободившиеся резьбовые отверстия и еще два в задней части.

Углубление на днище и ребристые участки ближе к боковым поверхностям облегчают транспортировку проектора в руках. Отметим, что лампу и воздушный фильтр можно менять, не снимая проектор с потолочного кронштейна.

Пульт

Корпус пульта изготовлен из черного матового снаружи пластика. Он небольшой, в руке лежит удобно, обозначения кнопок контрастные, но сами кнопки мелковаты. Подсветки кнопок нет. Пульт можно переключить в режим согласования идентификатора (от 1 до 4), тогда им будет управляться только тот проектор, на котором установлен такой же идентификатор, что и на пульте. Смена идентификатора на пульте выполняется с помощью курсорных кнопок. В меню можно отключить управление с пульта ДУ или наоборот заблокировать кнопки на корпусе проектора. В качестве альтернативы можно использовать проводной пульт ДУ (модель RS-RC05), подключаемый кабелем к разъему миниджек 3,5 мм на проекторе.

Коммутация

Проектор оснащен хорошим набором интерфейсов для подключения к источникам аналоговых и цифровых видео- и аудиосигналов. Отметим наличие интерфейса HDBaseT, с помощью которого по витой паре можно передавать видео высокого разрешения, аудиосигналы, сигналы управления и обеспечить альтернативное подключение к сети Ethernet (с некоторыми ограничениями). Встроенный в проектор адаптер Wi-Fi поддерживает режимы точки доступа и инфраструктуры. Меню выбора входа вызывается кнопкой Input на пульте или на корпусе проектора. Звук в аналоговом виде заводится через одно из двух гнезд миниджек 3,5 мм и через такое же гнездо подается на внешнее устройство. Входам, служащим источниками изображения, в меню можно гибко назначать в пару требуемый аудиовход.

К порту USB 2.0 Type A можно подключить USB-накопители (например, флешки и картоводы), с которых проектор умеет демонстрировать файлы в формате JPEG. Во время демонстрации JPEG-файлов, картинку можно вращать на 90 градусов, выбирать следующий и предыдущий файл, включать слайд-шоу с выбранным интервалом и эффектом перехода. Есть режим, в котором изображение JPEG делится между несколькими проекторами (всего до 9), при этом каждый проектор показывает свою часть картинки, а из этих частей можно составить исходное изображение в матрице с одним, двумя или тремя рядами. В этом режиме проекторы должны быть объединены по сети, а один проектор является головным, с которого части изображения передаются на остальные.

Для удаленного контроля и управления можно использовать интерфейсы RS-232C, сеть передачи данных и упоминавшееся проводное подключение к пульту ДУ. Заявлена поддержка протоколов PJLink, AMX и Crestron RoomView. Также проектор имеет встроенный веб-сервер, предоставляющий удобный и универсальный доступ к некоторым настройкам, в частности к сетевым.

ПО Canon Network Multiple Projection позволяет по сети передачи данных передавать изображение рабочего стола одного или нескольких персональных компьютеров на один или несколько проекторов.

Мы опробовали режим Direct Mode — с одного ПК на один проектор.

Небольшая плавающая панель с кнопочками не занимает много места на экране, но предоставляет быстрый доступ к основным функциям, связанным с передачей изображения по сети.

Кроме изображения, на проектор по сети передается и звук. Задержка вывода небольшая, при этом частота кадров достаточно высокая, чтобы, используя только сетевое подключение, можно было показывать аудитории анимированные слайды, примеры реальной работы за ПК и даже видеоролики.

Меню и локализация

Меню строгое. Шрифт меню достаточно крупный и удобочитаемый. Настроек очень много, некоторые из них находятся на глубоко вложенных страницах. Навигация удобная. При настройке параметров, влияющих на изображение, меню остается экране, что немного затрудняет настройку картинки. Есть русская версия меню.

Перевод меню на русский язык в целом адекватный, но иногда из-за большого количества сокращений сложно понять, что имеется в виду. На помощь приходит очень подробное руководство пользователя, которое для предварительного ознакомления со всеми функциями проектора можно загрузить с русского сайта компании-производителя.

Управление проекцией

Несменный объектив очень короткофокусный, поэтому при размещении проектора близко к экрану можно получить изображение большого размера. Фокусное расстояние фиксированное, а фокусировка изображения на экране производится вращением ребристого ободка на объективе.

Два воротка сбоку от объектива позволяют смещать границы проекции от 0% (ось объектива направлена в центр проекции) до 75% от высоты проекции вверх по вертикали и ±10% по горизонтали.

Для облегчения настройки проекции можно вывести на экран один из нескольких встроенных тестовых шаблонов. В проекторе есть два режима коррекции геометрии проекции. Это традиционная вертикальная и горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений, а также удобный вариант непосредственного выправления четырех углов. Подстройка проецируемого изображения под соотношение сторон входного сигнала осуществляется выбором формата экрана и одного из нескольких режимов геометрической трансформации.

Если область вывода изображения меньше по ширине или по высоте области проекции, то картинку можно сдвигать вправо-влево или вверх-вниз. Дополнительно есть функция микросдвига изображения по четырем направлениям.

Функция цифрового уменьшения изображения на до 75% от исходного отчасти позволяет скомпенсировать то, что объектив имеет фиксированное фокусное расстояние. Разумеется, использовать ее можно только в том случае, если проектор нельзя просто подвинуть поближе к экрану. Настройка Со сканера включает обрезку краев изображения, при этом картинка немного увеличивается и по периметру выходит за область отображения. Проектор может показывать изображения одновременно от двух источников в правой и левой части экрана. Соотношение размеров двух изображений может быть 30%/70%, 50%/50% или 70%/30% по ширине области проекции. На допустимые сочетания источников есть пара ограничений, которые приведены в руководстве. Чтобы при сшивке изображений от нескольких проекторов убрать видимую границу между областями проекции разных проекторов, следует использовать имеющиеся продвинутые функции коррекции яркости, цветового баланса и геометрии перекрывающихся областей.

Вывод изображения временно приостанавливается кнопкой Blank, а кнопка Freeze «замораживает» картинку. Есть функция цифрового увеличения с прокруткой увеличенной области. В дополнение к четырем традиционным типам проекции — фронтальная/на просвет и обычное/потолочное крепление — проектор допускает проекцию вниз и вверх, но в меню нужно выбрать как именно установлен проектор.

Настройка изображения

На картинку большое влияние оказывает текущий профиль, выбранный в списке Режим изображения, поэтому начинать настройку изображения лучше с этой настройки.

Далее многочисленными настройками можно подправить цветовой и яркостный баланс, степень повышения контурной резкости, уровень подавления шумов и т. д.











Есть даже набор настроек, который, как пишет производитель, «усиливает телесные тона, небесно-голубые и зеленые цвета в соответствии с представлениями людей в памяти об этих цветах».

Присутствует программная функция сведения цветов с шагов в один пиксель. Сочетания настроек можно сохранить в пяти пользовательских профилях, количество которых с учетом типов видеосигнала может быть увеличено до десяти. Некоторые настройки изображения и режимы трансформации автоматически сохраняются для каждого типа подключения, и/или вида видеосигнала, и/или режима.

Дополнительные возможности

С помощью пароля можно заблокировать работу с проектором, но процедура сброса этого пароля несложная и описана в руководстве. Специальная функция восстановит кривую гамма-коррекции и цветовой баланс, если со временем они существенно изменятся. Текущее изображение можно захватить и использовать в качестве заставки при отсутствии сигнала, временном выключении проекции или при включении проектора. Можно задать автоматическое отключение только лампы или проектора после определенного периода времени отсутствия входного сигнала или команд от пользователя. Присутствует функция автоматического включения при подаче энергии и т. д.

Измерение яркостных характеристик

Проекция с большими отклонениями падения света от перпендикуляра к экрану делает невозможным точное измерение яркостных параметров по методике ANSI подробно описанной тут. Поэтому приведем только оценочные результаты для контрастности, которая равна 220:1. Контрастность для данного класса проекторов достаточно высокая. Также мы измерили контрастность, измеряя освещенность в центре экрана для белого и черного поля, т. н. контрастность full on/full off. Ее значение 1700:1, что несильно отличается от заявленного значения в 2000:1.

График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами, полученный при последовательном выводе 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) в режиме Фото/sRGB:

Тенденция роста прироста яркости сохраняется во всем диапазоне, то есть каждый следующий оттенок на шкале серого значимо ярче предыдущего. В том числе и в области самых темных оттенков:

Реальная гамма-кривая близка к степенной функции с показателем 2,10, что близко к стандартному значению 2,2 для аппроксимации по всей кривой:

Звуковые характеристики и потребление электроэнергии

Внимание! Приведенные значения уровня звукового давления от системы охлаждения получены по нашей методике и их нельзя напрямую сравнивать с паспортными данными проектора.

Мощность источника света Уровень шума, дБА Субъективная оценка Потребляемая от сети мощность, Вт Высокая 39,5 Тихо 329 Низкая 32,4 Очень тихо 259

Для своего класса даже в режиме высокой яркости Canon Xeed WUX450ST является очень тихим устройством, а режиме низкой мощности уровень шума опускается до уровня типичного домашнего кинотеатрального проектора высокого класса. Шум равномерный и не раздражает. Встроенный громкоговоритель относительно громкий, но на высокой громкости уровень искажений великоват, низких частот нет, в целом качество, с учетом класса, приемлемое. К аудиовыходу можно подключить наушники, при этом встроенный громкоговоритель отключается. Запас громкости в наушниках большой, к качеству звука, если не слишком сильно задирать громкость, претензий нет.

В самом экономичном режиме ожидания проектор потребляет 0,3 Вт.

Тестирование видеотракта

VGA-подключение

Тестирование проводилось в режиме с разрешением 1920 на 1200 пикселей и при вертикальной частоте 60 Гц. Автоматическая подстройка под параметры сигнала выполняется быстро и точно. Изображение четкое. Цветные линии толщиной в один пиксель выводятся без потери цветовой четкости. После небольшой подстройки оттенки на шкале серого различаются от 0 до 255 с шагом через 1. Высокое качество изображения в принципе позволяет использовать VGA-подключение в качестве хорошего рабочего варианта подключения.

HDMI-подключение к компьютеру

При таком способе подключения поддерживается режим вплоть до 1920 на 1200 пикселей при 60 Гц кадровой частоты, что соответствует физическому разрешению матриц проектора. Белое поле выглядит равномерно освещенным и не имеет выраженных цветовых разводов. Равномерность черного поля хорошая. Геометрия практически идеальная, что для столько короткофокусного объектива большая редкость. Четкость очень высокая. Черно-белые сетки пикселей через один выводятся без артефактов и интерполяции. Цветные линии толщиной в один пиксель выводятся без потери цветовой четкости. Хроматические аберрации незначительные, а равномерность фокусировки очень хорошая.

HDMI-подключение к бытовому плееру

В данном случае HDMI-подключение тестировалось при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Поддерживаются режимы 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p@24/50/60 Гц. Картинка четкая, цвета правильные, слабые градации оттенков в тенях и на светлых участках изображения хорошо различаются (но нужна ручная коррекция настроек Яркость и Контраст), оверскан отключается. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с чередованием длительности 2:3. Яркостная и цветовая четкость всегда очень высокая и определяется только типом видеосигнала.

Функции обработки видеосигнала

В случае чересстрочных сигналов для неподвижных частей изображения (т. е. совпадающих для смежных кадров) выполняется «честный» деинтерлейсинг, а меняющиеся — в большинстве случаев выводятся по полям. Есть сглаживание зубчатых диагональных границ двигающихся объектов в случае чересстрочного видеосигнала. Функция шумоподавления работает не очень эффективно, но и артефактов от ее работы мало.

Определение времени отклика и задержки вывода

Время отклика при переходе черный-белый-черный составило 11,4 мс (8,3 вкл. + 3,1 выкл.). Для полутоновых переходов среднее суммарное время отклика составило 17,7 мс. Такой скорости матриц более чем достаточно для просмотра фильмов и для игр.

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. Для сигналов 1080p при 60 Гц кадровой частоты эта полная задержка вывода изображения составила порядка 14 мс для подключения по VGA и 17 мс по HDMI. Такая задержка вряд ли будет чувствоваться даже в динамичных играх, и уж тем более не будет ощутима при работе за компьютером.

Оценка качества цветопередачи

Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват зависит от текущего сочетания настроек. Например, в режиме Презентация с максимальной яркостью охват максимальный:

Ниже для данного случая приведены спектры для белого поля (белая линия), наложенные на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов).

Это типичный спектр для проектора с источником света в виде ртутной лампы высокого давления.

В режиме Фото/sRGB охват поджимается к границам sRGB:

Видно, что итоговый охват несколько отличается от sRGB, то есть цветовые координаты первичных цветов и особенно зеленого отличаются от координат вершин sRGB. Визуально это практически незаметно, и в большинстве случаев оттенки близки к естественным. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) в случае самого яркого режима Презентация, для режима Фото/sRGB с настройками по умолчанию. Напомним, что близкие к черному значения можно не учитывать, так как цветопередача на самых темных участках не так важна, да и погрешность измерений для них очень высокая.







Дисбаланс оттенков в случае самого яркого режима очень существенный. Выбор режима Фото/sRGB с потребительской точки зрения уже обеспечивает хорошее качество цветопередачи, так как цветовая температура достаточно близка к стандартным 6500 К абсолютно черного тела, а ΔE меньше 10 единиц, при этом хотя бы цветовая температура мало изменяется от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса.

Выводы

Короткофокусная оптическая система проектора Canon Xeed WUX450ST позволяет получить изображение большого размера при размещении проектора близко к экрану. Это экономит рабочее пространство и почти исключает ситуации, когда докладчик, находящийся близко к экрану, ослепляется светом от проектора. В итоге этот проектор отлично подходит для использования совместно с интерактивной доской. Отметим наличие набора специальных функций, которые предназначены для создания многопроекторных конфигураций, в частности есть режим проекции изображений непосредственно с USB-носителя на несколько проекторов.

Достоинства:

Малое расстояние проекции

Минимальные геометрические искажения проекции

Тихая работа

Много вариантов подключения к источникам сигнала

Продвинутые настройки для работы в режиме сшивки изображения

Одновременное проецирование изображений от двух источников

Функция сдвига объектива

Возможность проекции вверх и вниз

Низкая задержка вывода

Достаточно громкий встроенный громкоговоритель

Хорошее качество звука в наушниках

Поддержка передачи изображения по сети с ПК

Широкие возможности по удаленному контролю и управлению

Функции защиты от кражи и несанкционированного использования

Удобное и русифицированное меню

Недостатки:

Значимых нет

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор проектора Canon Xeed WUX450ST:

Наш видеообзор проектора Canon Xeed WUX450ST можно также посмотреть на iXBT.Video