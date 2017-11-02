Видеокамера Canon XF405

Редко компания Canon радует своими новинками в области видеосъемки. Редко, но метко. После долгой театральной паузы, когда последователи бренда уже отчаялись ждать обновленное и доступное видеооборудование, разработчики Canon все же предоставили возможность пересмотреть сегодняшний выбор видеокамеры. Показанное решение нельзя назвать принципиально новым. Однако главную помеху разработчик все же преодолел: наконец осуществлен переход на съемку 4K с высокой частотой кадров.

Конструкция, технические характеристики

Комплектность предоставленного для тестирования аппарата состояла из камеры, крышки и бленды объектива, рукоятки, крепления микрофона, инфракрасного пульта дистанционного управления с элементом питания и аккумулятора с сетевым адаптером.

Крепко сбитый корпус компактен и ощутимо увесист — более полутора килограммов в полном сборе. С установленной верхней рукояткой аппарат имеет полное оснащение для подключения любой периферии, включая внешний микрофон.

Выдвигающийся наклонный видоискатель, мягкая боковая рукоятка с большой площадью контакта, удобно расположенные органы управления для быстрой коррекции параметров — все эти особенности позволяют назвать конструкцию аппарата продуманной и эргономичной.

На верхней рукоятке находятся дополнительные органы управления записью и зумом, площадка для крепления микрофона или накамерного света. Также в рукоятке имеются два XLR-аудиовхода, а с другой стороны расположен пульт для регулировки уровней подключенных аудиоисточников. Фронтальная часть рукоятки содержит прозрачное окошко, в котором установлен яркий светодиод инфракрасной подсветки.

Два слота для карт памяти формата SD/SDHC/SDXC находится под откидывающейся крышкой. Рядом расположены входные вентиляционные отверстия. Отверстия для выхода отработанного воздуха находятся ближе к торцу камеры, а принудительная конвекция воздуха производится внутренним почти неслышным вентилятором, который можно отключить в настройках аппарата.

Две панели служебных интерфейсов находятся на торце камеры и сбоку, ближе к объективу. Они прикрыты резиновыми заглушками на короткой ножке. Здесь можно отыскать следующие разъемы:

вход проводного пульта ДУ

выход на наушники

разъем питания для работы от сети и/или подзарядки аккумулятора видеовыход Mini-HDMI

разъем USB

микрофонный вход 3,5 мм

LAN-порт RJ-45

SDI-видеовыход

Панель под откидным дисплеем содержит переключатель, которым убирается ИК-фильтр и одновременно активируется инфракрасный фонарь, встроенный в верхнюю рукоятку. Здесь же находятся кнопки, активирующие режим предзаписи и переключения режимов отображения информации на дисплее. Две кнопки снабжены нумерацией и могут быть перепрограммированы под другие задачи.

Сенсорный дисплей имеет довольно толстую рамку. На ней расположены две кнопки для переключения режимов фокусировки и активации дополнительного электронного (программного) стабилизатора. Эти кнопки также являются перепрограммируемыми.

Прилагающийся к камере аккумулятор BP-828 имеет емкость 2550 мА·ч и позволяет вести беспрерывную запись до 142 минут в режиме 3840×2160 50p 150 Мбит/с. Более двух часов 4K-видео с высокой частотой кадров от одного аккумулятора — вполне достойный результат!

Во время длительной видеозаписи отдельные участки камеры нагреваются незначительно, лишь до 34 °C. Следующие теплоснимки были получены после одного часа беспрерывной видеозаписи в режиме 3840×2160 50p 150 Мбит/с. Тестирование проводилось в помещении с комнатной температурой, встроенный в камеру вентилятор включен.

Основные технические характеристики видеокамеры приведены в следующей таблице:

Объектив фокусное расстояние f = 8,3—124,5 мм экв. 35 мм 25,5—382,5 мм диапазон диафрагм F2,8 — F4,5 оптический зум 15× диаметр фильтра 58 мм Камера датчик изображения 1″ CMOS 13,4 Мп, эффективных 8,29 Мп Габариты, масса 150×216×267 мм, 1670 г с батареей, блендой объектива и рукояткой Время работы от батареи, входящей в комплект 142 минуты беспрерывной видеозаписи с работающим дисплеем в режиме 3840×2160 50p 150 Мбит/с Носитель 2 слота SDXC/SDHC/SD Интерфейсы вход проводного пульта ДУ

выход на наушники

разъем питания для работы от сети и/или подзарядки аккумулятора

видеовыход Mini-HDMI

разъем USB

микрофонный вход 3,5 мм

сетевой порт RJ-45 (Gigabit Ethernet)

SDI-видеовыход

площадка для крепления аксессуаров Форматы видеозаписи MP4 (видео AVC (H.264) + звук MPEG-4 AAC-LC (16 бит, стерео) или LPCM (16 бит, 4 канала), 48 кГц):

3840×2160 50/25p 150 Мбит/с



1920×1080 50/25p 35/17 Мбит/с



1280×720 50/25p 8/4 Мбит/с Прочие характеристики откидной поворотный сенсорный дисплей 3,5″

электронный видоискатель 0,24″

помощь в ручной фокусировке (оконтуривание и увеличение)

кольцо управления с переключателем функции

запись на две карты

ускоренная съемка 1/2 от стандартной скорости

интервальная съемка 2×, 4×, 10×, 20×, 60×, 120×, 1200×

функция PreRec (предзапись)

Цветные полосы и звуковой тестовый сигнал

внутренняя передача данных с карты A на карту B

ИК-пульт ДУ

Видео/фотосъемка

В статьях с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемкой другими аппаратами.

Предоставленная для тестирования камера выпущена для европейского рынка, а значит, частота кадров при съемке этой камерой кратна числу 50, а не 60, как в ТВ-системе NTSC.

В формировании видеопотока участвуют все три типа кадров: I (ключевые), P (разностные) и B (двунаправленные).

Оценить качество съемки в некоторых имеющихся в камере режимах можно по следующим стоп-кадрам и оригинальным роликам:

Большая матрица необязательно ведет к высочайшей разрешающей способности, связь здесь всего лишь косвенная. А вот одно из преимуществ большой матрицы видно даже по этим кадрам, снятым без использования зума и в полностью автоматическом режиме: при съемке в 4K явно прослеживается малая глубина резко изображаемого пространства, что характерно в основном для фотоаппаратов с добротной оптикой. Дальний объект (раскрашенное здание), расположенное за ближайшим объектом (дорожный знак) имеет довольно заметную степень размытия. Несложно представить, насколько сильным это размытие будет, если дорожный знак перенести еще ближе к камере и сфокусироваться на нем. Впрочем, у нас еще будет возможность оценить эти художественные боке.

Что касается выбора режима для записи в качестве основного — наверное, не стоит тратить времени на раздумья. А остановиться на 3840×2160 50p, как предоставляющем максимально возможную детализацию не в ущерб частоте кадров, ведь полноценная 4K-съемка теперь возможна и с частотой 50 кадров в секунду. Битрейт при этом, конечно, тратится немаленький, что требует карту памяти солидного объема. Однако вряд ли кто-то из владельцев этой недешевой камеры будет экономить на подобных «мелочах».

Разрешающая способность камеры оценивалась путем съемки стандартной тестовой таблицы. Съемка производилась с ручными настройками экспозиции и баланса белого. Результаты были получены практически для всех возможных режимов записи: 4K с выключенным стабилизатором, с включенным динамическим стабилизатором, а также в режиме ускоренной съемки, дающей двойное замедление при просмотре. Те же шаги были повторены с размером кадра 1920×1080.

3840×2160 Стабилизатор выключен Стабилизатор динамичный Ускоренная съемка 0,5× 1920×1080 Стабилизатор выключен Стабилизатор динамичный Ускоренная съемка 0,5×

Около 1300 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра в режиме 4K и до 1000 ТВ-линий в режиме Full HD — результат не рекордный. Еще ниже разрешающая способность падает при активации динамичного стабилизатора в режиме 4K и в ускоренной видеосъемке в обоих режимах.

Не хватает резкости? Да, так и есть. По умолчанию резкость в камере настроена на «золотую середину», что дает относительно мягкую картинку, лишенную звенящих деталей. Имеющийся в настройках картинки диапазон резкостей позволяет еще более смягчить границы объектов на три пункта либо увеличить резкость на четыре пункта. Впрочем, увеличенная резкость никак не отразится на разрешающей способности, всего лишь изменится характер границ контрастных объектов. А вот уменьшить разрешающую способность несложно. Достаточно поэкспериментировать с диафрагменным числом. Но увеличить — это вряд ли.

Стабилизатор в рассматриваемой камере имеет несколько режимов работы, они называются Стандартный (Оптический) и Динамичный (оптический, усиленный электронным). Также доступен и третий режим с названием Powered IS, он включается отдельно и независимо от всех других типов стабилизации. Оценим эффективность этих стабилизаторов на примере стандартных съемок. Поскольку эффективность работы стабилизаторов зачастую зависит от размера кадра, проведем эксперименты в двух режимах: 4K и Full HD.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Шаблонная спокойная работа Стандартного оптического стабилизатора кратно улучшается включением Динамичного стабилизатора, а до полного лоска доводится активацией дополнительного механизма Powered IS. Если не размахивать камерой, а плавно с ней перемещаться, то, пожалуй, и без стедикама теперь можно обойтись. Что особенно приятно — эффективность стабилизации одинакова в обоих режимах, 4K и Full HD.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Несмотря на большую площадь матрицы камеры, роллинг-шаттер в съемке практически отсутствует. За все время тестирования мы ни разу не заметили даже намека на так называемое «желе». Однако небольшие наклоны при резком панорамировании, конечно же, появятся в съемке.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Степень роллинг-шаттера настолько незначительна, что при правильной съемке, без активного размахивания камерой, никаких дефектов в съемке не обнаружится.

Угол обзора камеры изменяется только при активации одного из режимов стабилизации, который называется Динамичный. Об этом следует помнить, и включать такой стабилизатор лишь тогда, когда съемка в тесных помещениях не планируется.

Пятнадцатикратный оптический зум аппарата в сочетании с хорошим стабилизатором — это гарантия удачных репортажных или туристическо-обзорных кадров. Скорость зуммирования регулируется в настройках и имеет три уровня, нам понравился самый быстрый. Более того, эта скорость настраивается отдельно для качалки, находящейся на корпусе камеры и для рычага, расположенного на верхней рукоятке. Даже для беспроводного пульта управления предусмотрена собственная настройка скорости зуммирования.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Кстати, следует упомянуть об имеющемся в камере дополнительном цифровом зуме, который приближает сцену, не снижая детализацию и качество. Объясняется такой фокус очень просто: этот зум работает при съемке в Full HD и попросту трансформирует исходный 4K-кадр до Full HD, производя обрезку. В итоге получаем 30-кратный зум, не наносящий ущерба качеству картинки. Изысканное, простое и эффективное решение.

При просмотре роликов можно было отметить быструю и точную работу автоматической фокусировки. Вот уж действительно, этот автофокус оказался еще одним приятным сюрпризом. Камера оснащена механизмом DualPixel Autofocus с режимом ассистента фокусировки, а также следящим автофокусом с распознаванием лиц. Скорость срабатывания автофокуса настраивается так же, как и скорость зуммирования. Удивительно, но даже на максимальной скорости автофокус практически не ошибается даже в сложных условиях.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Следующим пунктом необходимо рассказать о качестве сжатия материала, поскольку камера позволяет вести запись в разные режимы с разной величиной битрейта. Впрочем, выбор битрейта имеется лишь в режимах Full HD и HD. Последний мы рассматривать не станем, а вот разницу в качестве сжатия с разным уровнем битрейта в Full HD обязательно постараемся найти. Для наглядности добавим также аналогичные кадры, снятые в 4K.

3840×2160 50p 150 Мбит/с 3840×2160 25p 150 Мбит/с 1920×1080 50p 35 Мбит/с 1920×1080 50p 17 Мбит/с 1920×1080 25p 35 Мбит/с 1920×1080 25p 17 Мбит/с

Эта съемка велась с автоматическими настройками, вследствие чего камера подобрала оптимальную для нее выдержку. Которая оказалась длиннее быстробегущего водного потока. Благодаря этому мы теперь можем видеть то самое рассыпание видео на группы пикселей, которое происходит из-за особенностей кодека. В 4K рассыпания оказываются сильнее в режиме 50p, что неудивительно: битрейт одинаков и для 50p, и для 25p. А в съемке Full HD эта пикселизация заметнее в файлах с меньшим уровнем битрейта, что также не требует объяснений.

Однако будем справедливы к камере и ее кодеку: с подобной сценой, когда почти весь кадр заполнен бурлящей водой, не справится никакая цифровая камера, ведущая запись в кодек с потерями.

Ну и, наконец, пора признаться: мы намеренно использовали эту сцену в статье. Потому, что только лишь с помощью бурного водного потока удалось хотя бы немного «раскрошить» записываемое камерой видео. Качество кодирования всех прочих сцен, где имеется преимущественно статика, не вызывает никаких нареканий.

Имеющиеся в программном обеспечении камеры стандартные пресеты (Портрет, Спорт, Ночная сцена и т. д.) могут быть активированы только в ручном режиме. Также в ручном режиме позволяется использовать автоматическую экспозицию, активировать приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, либо переключиться на полностью ручное управление всеми параметрами экспозиции.

Помимо этих предустановок, в камере присутствует настройка, называемая Виды. Она доступна только в ручном режиме (Manual). Три заготовки профилей — Стандартный, Wide DR и Монохромный — имеют собственные настройки резкости и контраста, а цветные профили еще и насыщенности.

Стандартный Wide DR

Во время съемки в ручном режиме позволяется изменять любые параметры экспозиции, но только не баланс белого. Для того, чтобы цветовая температура в кадре перестраивалась автоматически, требуется оставить автоматический ББ. Однако в очень непростых условиях, когда в кадре происходит смена определенной цветовой температуры, автоматика может и подвести. Правда, случается это крайне редко и лишь при искусственном освещении. Мы долго отыскивали необходимые условия, чтобы заставить автобаланс белого ошибиться. И, похоже, нашли. Например, в следующем ролике камера, работая в автоматическом режиме, начала запись при свете желтых ламп, но оператор переместился в помещение с лампами белого цвета, и вот что из этого получилось:

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Можно видеть, что камера в процессе записи не сумела перенастроить баланс белого, хотя находилась в автоматическом режиме. Правильную температуру далось установить только вручную после остановки записи.

При ручной настройке баланса белого разрешается выбрать одну из имеющихся стандартных предустановок (Дневной свет, Лампы накаливания и т. д.), установить температуру в кельвинах вручную, а также использовать два пользовательских пресета, настройка которых производится камерой путем оценки температуры текущей сцены. При этом на дисплее отображается измеренная температура в кельвинах. Жаль, но при съемке в автоматическом режиме на дисплее не отображаются подобранные камерой параметры баланса белого. Впрочем, как и параметры экспозиции.

Имеющийся в камере трехуровневый фильтр нейтральной плотности (ND Filter) может работать в любом режиме съемки, поскольку существует в механическом исполнении и никак не связан с программным обеспечением. Но следует помнить, что при работе в ручном режиме включение фильтра должно сопровождаться внесением соответствующих изменений в параметры экспозиции. В следующем ролике, который снят с автоматическими настройками, можно наблюдать, как изменяется глубина резко изображаемого пространства при включении фильтров разной плотности. Все правильно, ведь камера вынуждена открывать диафрагму.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Чувствительность рассматриваемой камеры можно назвать стандартной для большинства видеокамер. При съемке в условиях недостаточной освещенности всегда приходится выбирать между яркостью картинки и количеством шума, появляющегося вследствие включения усиления. Следующая сцена была снята с открытой диафрагмой F2,8 и выдержкой 1/50 с, усиление увеличивалось пошагово.

0 дБ 6 дБ 12 дБ 18 дБ 24 дБ 30 дБ 36 дБ 39 дБ

Заметный шум возникает при 30 децибелах, что, в общем-то, неплохо. Правда, вследствие работы шумоподавителя значительно падает разрешающая способность, но при съемке в темноте о ней и думать-то не положено. Кстати, остается возможность повысить чувствительность камеры: нужно всего лишь удлинить выдержку до 1/25 с. Но в таком случае кадры в видео с частотой 50p будут попросту дублироваться. Снова непростой выбор.

В стандартных, некритических для камеры условиях при нормальном уровне освещенности и температуре света аппарат дает более чем приемлемый результат. Видео, снятое даже в автоматических настройках, почти никогда не бывает пересвеченным или слишком темным. Интенсивность цвета зависит от ручных настроек, но в автоматическом режиме она, думается, оптимальна для последующего возможного исправления (цветокоррекции). А благодаря высокой частоте кадров теперь можно получить детализированные, но плавные панорамы, безо всякого строба.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

В камере имеется режим ускоренной съемки. Она дает файлы, при воспроизведении которых происходит замедление. В режиме 1080 50p это замедление составляет 0,5×, а при съемке в режиме 1080 25p движения замедляются вчетверо, до 0,25×. В формате 4K доступна лишь одна скорость записи, дающая двойное замедление (0,5×), но и то лишь в случае, если частота кадров формата 4K выставлена 25 к/с. Как мы уже видели, при такой съемке серьезно падает разрешающая способность, а потому гораздо правильнее будет вручную изменить частоту кадров обычного высокочастотного видео, замедлив его в редакторе до нужной скорости.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Интервальная съемка, в отличие от скоростной, не влияет на качество картинки. Полноразмерные 4K-панорамы или виды с быстротекущими событиями, да еще и в файлах с частотой кадров 50p — с таким инструментом можно неплохо зарабатывать, снимая и продавая готовые видеофутажи на стоках.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

В заключение напомним читателю о существовании в камере инфракрасной подсветки, которая пригодится при съемке в абсолютной темноте. Настройки позволяют изменить цветность записываемого изображения с серого на зеленый оттенок. Эффективность подсветки можно оценить как довольно высокую, если честь, что работает всего лишь один инфракрасный диод.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Фотографии, которые создает камера, являются, по сути, обычными стоп-кадрами из 4K-видео. Размер снимка составляет 3840×2160 точек, а делать эти стоп-кадры можно непосредственно во время видеосъемки, нажимая сенсорную кнопку на дисплее.

Программное обеспечение

Время старта камеры от момента включения до полной готовности составляет 6-7 секунд — небыстро. Камера, записывая видео на карту памяти, ориентируется на ее файловую систему и по возможности создает непрерывный видеофайл для каждого дубля — в системе exFAT автоматического разбиения на отдельные файлы-фрагменты камера не допускает.

Максимальные параметры HDMI-выхода камеры совпадают с максимальным форматом записи: 3840×2160 50p. В настройках имеется ручной выбор максимального разрешения на выходе — 4K либо Full HD. Здесь же можно посмотреть текущий статус видеовыхода.

Камера может транслировать сигнал с информационным наполнением и чистый сигнал.

Чистый сигнал Сигнал с информацией

Служебное меню камеры разбито на тематические разделы с несколькими страницами в каждом. Навигация по меню осуществляется либо с помощь сенсорного дисплея, либо пятипозиционным механическим джойстиком.

Во время съемки в ручном режиме изменение параметров экспозиции и других характеристик удобно производить с помощью сенсорного дисплея. Для этого здесь имеются все нужные инструменты и кнопки.

В камеру встроены проводной и беспроводной интерфейсы, которые позволяют обмениваться записанными файлами и передавать их на ПК через FTP для редактирования. Управление видеокамерой может быть доступно удаленно из обычного веб-браузера, работающего на ноутбуке или совместимом смарт-устройстве. При этом становится возможным не только запуск и остановка записи, но и изменение таких параметров, как переключение режимов фокусировки и ее настройка, масштабирование, подстройка баланса белого и т. д.



Сравнительное тестирование в одинаковых условиях

Данное тестирование проводится в соответствии с опубликованной методикой для установления чувствительности видеокамеры при одинаковых условиях, а также для определения разрешающей способности.

Видео, 700 люкс Видео, 260 люкс Видео, 20 люкс Видео, 5 люкс Видео, <1 люкс

Мы уже изучили способность камеры снимать при недостатке света, также ознакомились с эффективностью усиления и степенью шума, который оно вызывает. Это видео снималось с автоматическими настройками экспозиции, был изменен лишь баланс белого.

Можно сделать вывод, что рассматриваемая камера способна дать достаточно четкое и нешумное видео с правильной цветопередачей даже при освещенности, равной пяти люксам. Столько света, напомним, дает одна 60-ваттовая лампочка накаливания, освещающая комнату площадью 25 м². То есть, упрощая, назовем такое освещение потемками.

Выводы

Несмотря на компактные размеры, аппарат получил полный набор входных и выходных интерфейсов, большой дисплей и выдвижной видоискатель. Заметных минусов в рассмотренной камере почти нет, за исключением возможных ошибок в работе автоматического баланса белого в сложных условиях. Прочие стороны и факторы являются исключительно положительными, и их несравнимо больше, чем недостатков:

высокая частота кадров при съемке в формате 4K

полный набор входных и выходных интерфейсов

длительное время работы от аккумулятора

эффективная стабилизация

чуткий, быстрый и точный автофокус

профессиональные функции и настройки

широкий выбор специальных режимов съемки

инфракрасная подсветка

высокая чувствительность

удаленное управление несколькими способами

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор видеокамеры Canon XF405:

Наш видеообзор видеокамеры Canon XF405 можно также посмотреть на iXBT.Video