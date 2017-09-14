Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D850

Практическая фотосъемка

Nikon D850 + Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; F1,8; 1/60 c; ISO 5000

Начнем сразу, без утомительных введений. Когда я (не без внутреннего трепета) взял в руки камеру Nikon D850 и занялся ее предварительной настройкой, то сразу осознал, что она во многом оправдала, а кое в чем даже предвосхитила ожидания сторонников Nikon.

И дело здесь не только (и не столько) в количестве мегапикселей. В новинке реализовано множество ценных усовершенствований, которые позволяют позиционировать ее особым образом. Мне, например, очень импонирует то обстоятельство, что в зеркальной Nikon D850 воплощены некоторые достоинства беззеркальных камер. Вот они:

Бесшумная съемка в режиме LiveView (с поднятым зеркалом) за счет использования электронного, а не механического затвора, которая дает возможность фотографировать, не мешая окружающим (например, на публичных мероприятиях), и не привлекать внимание при репортажной съемке «полускрытой камерой». Фокус-пикинг — выделение границ контуров объектов, находящихся в зоне резкости, — незаменимый помощник при ручной наводке на резкость. Программная функция автоматизированной съемки со сдвигом точки фокусировки от переднего плана к заднему (шаг регулируется в достаточно широких пределах), которая позволяет получить серию от 2 до 999 снимков, а затем при постобработке «сшить» их и получить картинку с большой глубиной резкости.

Я от души приветствую эти признаки конвергенции зеркальной и беззеркальной систем, так как они позволяют фотографу использовать в практической работе лучшее из обоих миров.

Nikon D850 с установленным на нем Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; слева Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED, справа Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR

В паре с Nikon D850 мне довелось использовать следующие объективы:

Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G — интересный портретник, да и вообще инструмент на все случаи жизни

Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED — знаменитый светосильный сверхширокоугольный зум

Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR — легкий и достаточно компактный универсальный зум-объектив для повседневной работы, оснащенный оптической стабилизацией

Для практической фотосъемки я выбрал следующие параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Впоследствии у меня время от времени появлялась необходимость изменить характер экспозамера и режим автофокусировки, но все остальное осталось «на местах».

Для сохранения фото и видео я использовал в камере карту стандарта XQD емкостью 64 ГБ (скорость записи — 150 МБ/с, чтения — 440 МБ/с). Фотоснимки записывались камерой в несжатом формате RAW (14-битный NEF), видео — в стандарте 4K (30 кадров/с) для обычных сюжетов, а для воспроизведения в «замедленном» виде — в Full HD 1080p (120 кадров/с).

Не имея в своем распоряжении картовода для относительно новых носителей XQD, я переносил отснятый материал в стационарное хранилище, подключая Nikon D850 к ноутбуку посредством интерфейса USB 3.0. Средняя скорость копирования составила 85 МБ/с, но это, очевидно, отражает специфику интерфейса на стороне компьютера.

Фото подвергались «проявке» и сохранению в виде 16-битных TIFF при помощи «фирменного» пакета Capture NX-D v.1.4.6 от 6 сентября 2017 г. Затем, используя пакетную обработку в Adobe Photoshop CC ver. 2017.1.1, я преобразовывал снимки в 8-битный JPEG с минимальной компрессией. Иногда в ходе постобработки мне случалось дополнительно корректировать яркость светов и теней, подправлять баланс белого, в интересах композиции обрезать кадр по короткой или длинной стороне в соответствии с замыслом.

Общие впечатления

Несмотря на традиционно солидные размеры ЦЗК, работать с Nikon D850 мне было удобно. Довольно много полезного к привычной функциональности добавляет сенсорный экран и навипад. Откидной дисплей позволяет кадрировать и фокусироваться в режиме LiveView (с поднятым зеркалом), не поднося видоискатель к глазу, и это очень выручает при съемке в толпе, когда камеру приходится поднимать над головой, а также в тех ситуациях, когда ее наоборот, приходится «прижимать к земле».

Отмечу, что новый сенсор изображения отличается хорошо сбалансированной цветопередачей, которая лишь изредка может попросить дополнительной корректировки.

Искусственный свет светодиодных ламп. Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; F1,8; 1/60 c; ISO 640 Искусственный свет газоразрядных ламп. Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; F1,4; 1/60 c; ISO 140 Отраженный дневной свет. Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; F1,6; 1/160 c; ISO 100 Искусственный свет газоразрядных ламп. Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; F1,6; 1/60 c; ISO 2000

На четырех снимках выше — представители животного мира Земли (включая Homo Sapiens). АББ без корректировки. Цвета получились, с одной стороны, яркими и сочными, а с другой — естественными и вполне адекватными, без избытка «льстивой» насыщенности, что нередко встречается у иных цифровых камер. Особенно важно, что автоматика почти безошибочно определяет цветовую температуру источников искусственного света. Полутоновые переходы плавные, удачно переданы тончайшие нюансы светотени. Детали хорошо различимы даже в глубоких тенях.

Открыточные фотографии цветов при дневном свете можно «выпекать» стопками, как блины, не тратя при этом усилий и не задумываясь об установках, балансе белого, а в большинстве случаев — и об экспокоррекции.

Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G; F2,8; 1/1000 c; ISO 100 Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR; 90 мм; F4; 1/400 c; ISO 100 Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR; 120 мм; F4; 1/320 c; ISO 100 Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR; 120 мм; F4; 1/50 c; ISO 100

Сенсор позволяет получить очень живые цвета, а его способность передавать тончайшие нюансы светотени дает оптике возможность с успехом использовать всю силу размытия заднего плана (бокэ), чтобы усилить эффект выделения объектов, находящихся в зоне резкости.

Эквивалентная светочувствительность и высокие ISO

Официальные представители производителя указывают, что Nikon D850 — камера нового FX-формата. Не станем подробно обсуждать здесь справедливость этих утверждений, но заметим, что с форматом как таковым ничего не произошло и полный кадр (full frame, 36×24 мм) остался полным кадром. А вот сенсор изображения, действительно, совершенно новый, специально разработанный для этой камеры специалистами Nikon. С ним показатель «счетчика мегапикселей» максимально приблизился к среднему формату: 45,7 млн у Nikon D850 против 50 млн у Hasselblad X1C и Fujifilm GX 50S с сенсорами 44×33 мм. Конечно, до Phase One с ее ста миллионами все еще далеко, но это, как говорится, дело техники, а не принципа.

В новом сенсоре используется технология обратной подсветки светоприемных ячеек (backlit), а это означает, что слой медных проводников располагается не над фотодиодами, а под ними, поэтому светоприемники расположены ближе к передней поверхности, чем у традиционных сенсоров, света в них попадает больше, и теоретически светочувствительность должна быть выше, а динамический диапазон (ДД) — шире. Компания Nikon, впрочем, указывала, что использование обратной подсветки преследовало другую цель: повысить производительность сенсора для обеспечения высокой скорости считывания информации при непрерывной съемке. Однако кое-что должно было остаться для пользы ДД и «терпимости» к высоким ISO.

Я решил проверить свои предположения, и тут для этого как раз выпал счастливый момент: дождь, который без устали лил в городе почти 60 часов, к трем часам ночи иссяк, и его сменил туман — не слишком густой, но вполне достаточный по плотности для того, чтобы добавить ночным огням «изюминки». Я запретил себе даже думать о штативе, так как должен был доказать, что ночная съемка с рук (в городе, по крайней мере) не только возможна (любой ценой), но и позволяет получить неплохие фотографии, особенно в том случае, когда у оптики хватает светосилы и известные ограничения не испортят рисунок на максимальном раскрытии. Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED — как раз такой объектив, светосильный и отлично себя зарекомендовавший по качеству картинки. Вот что удается сделать с его помощью при съемке с рук.

Москва-Сити. Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED; 14 мм; F2,8; 1/15 c; ISO 200 Москва-Сити. Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED; 14 мм; F5,6; 1/15 c; ISO 800

На снимке справа я специально «прижал» диафрагму на целых две ступени, чтобы посмотреть, насколько шум при ISO 800 испортит снимок. На мой взгляд, хотя этот самый шум и стал немного заметнее (при 100-процентном увеличении), он практически не влияет на картинку, если рассматривать ее целиком, а не по частям.

Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED; 15 мм; F2,8; 1/15 c; ISO 450 Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED; 15 мм; F5,6; 1/15 c; ISO 1400

Я полагаю, что повышение ISO вплоть до 1000 единиц мало сказывается на качестве снимков, а вот шум на ISO 1400 заметен уже весьма отчетливо. Структура его, к сожалению, не очень приятная, и об этом мы еще поговорим ниже. Объектив Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED при диафрагмировании до F5,6 в наших туманных условиях почти не добавляет снимку резкости, поэтому лучше все же работать на полном раскрытии, не заставляя автоматику повышать эквивалентную светочувствительность.

Снимать ночью с рук? Как днем? Давайте попробуем. Вот что удается сенсору на почти предельных значениях ISO.

Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED; 19 мм; F2,8; 1/20 c; ISO 22800. Без корректировки Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED; 19 мм; F2,8; 1/20 c; ISO 22800. Шумоподавление +50 (Adobe Camera RAW)

Шум, конечно, уже чересчур назойлив. В нем помимо отчетливо гранулярной структуры заметно присутствие большой доли цветных артефактов. Слева приведен исходный снимок, справа — результат шумоподавления при постобработке в Adobe Camera RAW. «Шумодав», конечно, дает возможность избавиться от значительной доли неприятностей, но поднять контурную резкость уже почти невозможно. И хотя картинка значительно превосходит по качеству фото со смартфона, использовать столь сильный подъем чувствительности как-то не хочется. Правда, если подходить к этой сцене с максимальной дотошностью, то можно было бы ввести экспокоррекцию примерно −2 экспозиционных ступени. Конечно, «как днем» не получилось бы, но ISO удалось бы снизить на целых две ступени, до 5500 единиц.

В этом сюжете мы имели дело с искусственным освещением и большим количеством значащих деталей в тенях. Теперь посмотрим, что происходит при слабом отраженном дневном свете в относительно ярких зонах. Кстати, используем и другой объектив, Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR при фокусном 82 мм, который для пользы дела сильно задиафрагмируем. Выдержка составила 1/13 с (с явным расчетом на оптическую стабилизацию), ISO 25600.

Без корректировки Шумоподавление +50

Мы довели ISO «до ручки», то есть до максимального значения, доступного в меню Nikon D850 без специального расширения. Шум, разумеется, выражен сильно, но структура его раздражает меньше, так как почти не содержит цветных элементов, и «шумодав» избавляет от него более уверенно. Это во-первых. А во-вторых, влияние артефактов на значащую часть изображения (текст на пачке с бумагой) выражено не так сильно, как на детализацию картинки в предыдущей сцене.

Собственно, я хотел проиллюстрировать, что влияние шума на восприятие фото сильно зависит от характера освещения сцены: чем более контрастный исходный сюжет, тем легче терпеть высокие значения ISO. И в оценке «предела допустимой светочувствительности» специфика освещения, контраста и детализации часто играют решающую роль. Именно поэтому я всегда оппонировал рекомендациям максимально допустимых ISO, которые формулируются на основании данных стендовых испытаний. Даже ремарка вида «в общем случае» мало что значит: «переносимый» максимум эквивалентной светочувствительности определяется самой сценой, а не данными, полученными в лабораториях.

В тех сюжетах, с которыми мы имели дело выше, я бы не стал задирать ISO выше 2000. Но ниже в этом материале я продемонстрирую, что в иных ситуациях без риска испортить кадр можно использовать ISO 4000, а возможно, и более высокие значения. Поэтому точные рецепты я выписывать не хочу. Главное в другом: снимать ночью с рук с Nikon D850 можно, и в этом — неоценимая заслуга нового сенсора Nikon D850.

Push и pull

Поговорим теперь о ДД нового сенсора. По идее, он должен быть достаточно широк, во всяком случае мы вправе рассчитывать на приятное удивление. Что нам покажет постобработка снимков в Adobe Camera RAW? Оговорюсь: я буду двигать только ползунки экспозиции, ослабления светов и просветления теней. Никаких «шумодавов» и прочего.

Сначала займемся просветлением теней (в англоязычных источниках это называется pull shadows).

Сцена ниже снята с помощью объектива Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR при фокусном расстоянии 78 мм; F4; 1/80 c; ISO 100. Я переключился в режим точечного замера экспозиции (правда, для других целей), и экспонометр отработал сцену, руководствуясь яркостью светящейся надписи «моря и океаны». При этом, естественно, все остальное провалилось в темноту, но зато надпись избежала пересвета. Можно ли спасти кадр? Слева — результат без постобработки, справа — с коррекцией экспозиции на три ступени.

Исходный снимок Экспокоррекция +3EV

Результат впечатляет, не правда ли? И заметьте к тому же: в просветленных мною участках шум если и возрос, то совсем незначительно, на глаз это определить нелегко, даже при рассматривании фото в масштабе 1:1. А ведь это плюс три ступени экспозиции!

Теперь займемся тем, что называется push highlights, то есть ослаблением светов. На снимке ниже я постарался запечатлеть прекрасный образец Нарышкинского барокко, единственный из известных мне в пределах получасовой досягаемости — храм Покрова в Филях.

На камере был установлен объектив Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR, и снимал я при минимальном фокусном расстоянии (24 мм) при раскрытии F8 с выдержкой 1/400 c и ISO 100.

Как это часто бывает, небо было вялым, невыразительным и в результате проработалось скверно, сделав фото скучноватым. Это было обидно, поскольку компоновку кадра я продумал, кажется, неплохо. При постобработке в Adobe Camera RAW я сдвинул ползунок «света» в крайнее левое положение (−100), что примерно соответствует −2EV в терминах экспонометрии.

Исходный снимок Ослабление светов −100

Конечно, шедевра все равно не получилось, но фото выглядит явно более привлекательным. Фактура облаков стала «работать» активнее, акценты в виде бликов на куполах не только не ослабли, но, кажется, даже усилились, да и архитектурные детали «заиграли» интереснее.

А вот задача посложнее. Снимок ниже сделан в интерьере спортзала при искусственном свете галогеновых прожекторов с помощью объектива Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED при минимальном фокусном (14 мм) и максимальном раскрытии (F2,8) с выдержкой 1/15 c и ISO 200.

Исходный снимок −1EV и ослабление светов −55

Обратим внимание, что после экспокоррекции −1EV и ослабления светов −55 (это примерно −1EV дополнительно) блики от прожекторов и пересветы в красном и белом углах ринга, мешавшие восприятию картинки, утратили былую назойливость, но еще более важно то, что проявились интересные детали фактуры покрытия пола.

А теперь самый демонстративный результат. Исходный снимок сделан при помощи Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR при минимальном фокусном расстоянии (24 мм), максимальном раскрытии (F4) с выдержкой 1/1600 с и ISO 100. При съемке был выбран точечный экспозамер, из-за чего кроме стеклянной крыши торгового центра в кадре ничего не видно. Для исправления ситуации я применил и push, и pull, то есть ослабление светов на −100 и повышающую экспокоррекцию — внимание! — на +4EV.

Исходный снимок +4EV и ослабление светов −100

Честно говоря, я не ожидал такого результата. На обработанной картинке (справа) различимый шум, конечно же, появился. И он, как полагается, выражен тем сильнее, чем более темной исходно была зона, в которой сработало просветление. Оценивая на глаз, могу сказать, что для самых темных и малоконтрастных областей шум примерно соответствует ISO 800, но это же разница только в три, а не в четыре ступени. Отличный результат!

Не могу не подчеркнуть, что новый сенсор камеры Nikon D850 позволяет фотографу очень многое: он не только прощает недоэкспонирование в четыре ступени, но и позволяет «опустить» света до −2EV. Так можно спасти кадры, которые ранее однозначно считались безнадежными, причем спасти так, что результат явно превзойдет ожидания.

Автофокус

Датчик и специализированный микропроцессор, обслуживающие систему автофокусировки (АФ), унаследованы Nikon D850 от старшей модели Nikon D5. В однокадровом режиме АФ работает безупречно, причем даже до −4EV. Пытаться изменить что-то к лучшему в плане скорости и точности АФ может стремиться только закоренелый идеалист. Мне возможностей автофокусировки хватало вполне, даже с избытком.

Собственно, если полученный результат отличается от ожидаемого, то следует сначала убедиться в состоятельности человека, производящего съемку, и только после этого пенять на камеру. Именно поэтому я и не выкладываю здесь в качестве примеров собственные ошибки. А примеры удачной работы АФ разбросаны по всему материалу.

Следящий автофокус имеет некоторые ограничения, но они связаны с недостатками окружающей нас реальности. Например, если объект в зоне резкости движется по хаотической траектории с непредсказуемой сменой направления и скорости, то АФ может спасовать. Но такие ситуации возникают нечасто и в любом случае требуют принятия превентивных мер, таких как расширение глубины резкости путем диафрагмирования объектива и увеличение расстояния до объекта.

Автоматическая экспонометрия

Коль скоро в полевых условиях мы отказываемся от отдельного экспонометра и доверяем замер экспозиции и установку экспопары и ISO нашей камере, то должны быть уверены в том, что она нас не подведет. Оценим, в какой мере мы можем положиться на автоматику Nikon D850. Пока не станем касаться режима съемки серией, а рассмотрим более привычный вариант однокадрового режима с замером экспозиции и фокусировкой перед каждым срабатыванием затвора.

Первая серия кадров выполнена Nikon D850 с объективом Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR при максимальном фокусном расстоянии (120 мм), максимальном раскрытии и ISO 100. Сцена при естественном (дневном) освещении, не изменяющемся по интенсивности и спектральному составу.

1/250 c 1/250 c 1/320 c 1/320 c

Автоматика отработала правильно, уменьшив на треть длительность экспозиции в двух нижних кадрах. При этом визуально эти снимки не воспринимаются как недодержанные. Очевидно, этого потребовало увеличение масштаба фигуры мальчика — точнее, его светлой майки.

А вот что происходит при искусственном свете, который освещает сцену не равномерно, а отдельными пятнами. Для усложнения задачи я постоянно пользовался трансфокатором, меняя масштаб съемки главного героя этой серии. Использованный объектив — Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR при максимальном раскрытии (F4).

112 мм; 1/125 c; ISO 560 95 мм; 1/100 c; ISO 280 92 мм; 1/100 c; ISO 360 70 мм; 1/80 c; ISO 200

В этой сцене экспонометр камеры чуть «недоглядел» лишь во втором снимке серии, где заметна недодержка. Но, во-первых, автоматике приходится учитывать еще и специфику распределения темных и светлых участков, чтобы не осветлить и не затемнить сцену, а также думать об ограничении длительности выдержки для съемки без «смаза» при выбранном фокусном расстоянии. Во-вторых, автомат просто не в состоянии решить, до какой степени следует корректировать экспозицию, чтобы результат понравился человеку.

На двух сериях выше, когда свет более-менее приличный, работа автоматики не вызывает особых нареканий. А что происходит в условиях сложного освещения, например ночью? При съемке следующей серии из четырех фото я использовал Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED на максимальном раскрытии, но немного увеличивая фокусное расстояние от кадра к кадру.

15 мм; 1/15 c; ISO 1800 16 мм; 1/15 c; ISO 2200 18 мм; 1/20 c; ISO 3600 21 мм; 1/20 c; ISO 4500

По мере увеличения масштаба изображения автоматика увеличивает экспозицию. Но происходит это с избыточностью, то есть снимки светлеют все сильнее. Вероятно, это связано с тем же феноменом, что и в первой серии — с возрастанием масштаба светлого объекта в центре зоны экспозамера. К сожалению, в нашем случае это не идет на пользу делу, так как снижается общий контраст и повышается ISO, из-за чего увеличивается шум. Туман до некоторой степени маскирует его, но все же на ISO 4500 шум становится заметным. Хотя здесь следует оговориться: последний снимок этой серии выглядит более привлекательным, чем ночное фото Кремля на ISO 1400 (см. вторую серию в разделе «Эквивалентная светочувствительность»). Это еще раз подтверждает, что в разных съемочных ситуациях переносимость шумов при разных ISO сильно отличается.

А теперь об экспонометрии в совершенно невыносимых условиях. Во-первых, ночь. Во-вторых, туман. В-третьих, освещение сцены меняется по спектральному составу в широком диапазоне. Детскую площадку на фото ниже я снимал при помощи сверхширокоугольного зума Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED на максимальном раскрытии (F2,8) при неизменном фокусном расстоянии 18 мм и выдержке 1/20 с.

ISO 12800 ISO 9000 ISO 7200 ISO 11400

Автоматическая установка ISO «гуляет» почти на две ступени. Вероятно, это вызвано разной чувствительностью датчика к свету разного спектрального состава, потому что ночное небо не меняет окраски, а степень его проработки отличается на всех снимках. Впрочем, даже величина ошибки почти в одну экспозиционную ступень не должна бросать тень на компетентность автоматики: в конце концов, столь сложные условия нужно еще придумать. К тому же и фотографу иногда следует проявить смекалку и помочь своей камере, введя корректировку экспозиции вручную.

Непрерывная съемка серией

Следует сказать хотя бы несколько слов еще об одном важном качестве Nikon D850 — о ее скорострельности. Штатно скорость непрерывной съемки составляет 7 кадров/с, а с присоединенным батарейным блоком, содержащим дополнительный источник питания — 9 кадров/с.

К сожалению, буфер у камеры не резиновый и вмещает лишь 45-47 кадров (файлы несколько отличаются по размеру). Известное неудобство состоит в том, что очищение буфера при переносе отснятого материала на карту памяти происходит не так быстро, как хотелось бы: при использовании XQD — за 20-30 с, а с SDXC (даже UHS-II) — более 40 с. Впрочем, в рабочих, а не экспериментальных условиях это вполне терпимо.

Приведу четыре примера, выбранные из 23 кадров серии, снятой с помощью Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED на максимальном раскрытии (F2,8) при неизменном фокусном расстоянии 19 мм, выдержке 1/20 с и ISO 200.

снимок №3 снимок №12 снимок №14 снимок №18

Все четко и стабильно, автоматика отработала хорошо. А пример этот нужен мне для того, чтобы показать: съемка серией позволила в итоге получить композиционно удачный кадр (последний, №18). Конечно, это случайность, и рыбы могли никогда не оказаться в таком ракурсе в нужном месте. Но случайности — это то, из чего состоит жизнь, иногда они даже играют в ней фатальную роль. А для репортажного фотографа зафиксированная случайность — это суть деятельности.

Полностью серию можно увидеть в мини-галерее:

Режим LiveView и съемка видео

Как я уже упоминал, дисплей Nikon D850 обладает чувствительностью к прикосновениям, поэтому им очень удобно пользоваться в режиме LiveView с поднятым зеркалом, когда на экране отображается то, что «видит» сенсор изображения. Дисплей откидывается на 45 градусов вперед и назад, и это очень помогает при кадрировании. Вот видеоролик в стандарте 4K (30 кадров/с), который нельзя было снять другим способом:

Приведу также два примера рапид-съемки (замедление при воспроизведении в 4 раза), которая производится в стандарте Full HD 1080p (120 кадров/с):

И другие примеры в 4K:

Фокус-шифт

Беззеркальная функция на вооружении ЦЗК? Правильно! С новой Nikon D850 подобные нововведения становятся хорошей манерой. Помимо распространенного в среде фотоэнтузиастов стремления сократить глубину резкости (для достижения максимального размытия заднего плана), существует и другая тенденция: наоборот, расширить ее. Этот вариант развивается в среде поклонников макрофотографии. В самом деле, на макродистанциях даже диафрагмирование объектива до F11 не всегда позволяет поместить в зону резкости, например, цветок или насекомое. И тут на помощь придет этот самый фокус-шифт (focus shift), то есть фотосъемка в автоматическом режиме нескольких последовательных кадров со сдвигом точки фокусировки от камеры к заднему плану. Затем кадры можно сшить в одно изображение с помощью стороннего программного обеспечения.

Доступ к активации этой функции и управление ее параметрами на Nikon D850 осуществляются через меню, а сама съемка — в режиме LiveView. Разумеется, для автоматического управления сдвигом точки фокусировки потребуются автофокусные объективы (Nikkor AF-S).

Количество снимков можно задать в диапазоне 1—999, шаг сдвига зоны фокусировки — от 1 до 7. Трудно сопоставить этому сдвигу конкретные величины дистанций, но, согласно моему опыту, единице примерно соответствует 0,5 мм, а семерке — несколько сантиметров.

Вот как выглядят снимки с наибольшим шагом (отобраны два из серии в 12 кадров). Для наглядности я использовал самый светосильный объектив из набора — Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G, обладающий максимальной светосилой и, соответственно, позволяющей получить при ней минимальную глубину резкости. Серия снималась при F1,4; 1/60 c; ISO 280.

снимок №1 снимок №6

Как видим, на первом снимке серии в зоне фокуса находится металлический браслет часов (справа), а на втором (шестом по счету в серии) — скуловая кость и нижняя граница орбиты правого глаза черепа. Это, так сказать, демонстрация очевидной полезности функции сразу. Далее посмотрим на результаты подробнее.

Я раскрыл первый том «Атласа анатомии человека» Р. Д. Синельникова и для наглядности положил вдоль сгиба разворота линейку. Объектив, раскрытие диафрагмы и выдержка — те же, что и в предыдущей серии. ISO 125. Серия из 24 фотографий.

снимок №3 снимок №7 снимок №12 снимок №18

Надеюсь, о полезности функции автоматической съемки со сдвигом точки фокусировки можно судить по этим снимкам без специальных разъяснений.

Меня нельзя назвать горячим поклонником макро, но я приветствую реализацию функции фокус-шифт, поскольку несколько раз побывал в ситуациях, когда она оказывалась совершенно необходимой.

Я с сожалением расстаюсь с Nikon D850. Эта камера дала мне возможность сделать много приятных для меня кадров, порадовала высоким качеством картинки, убедила в высокой точности работы автоматики и даже удивила некоторыми новыми возможностями.

Счастливого пути тебе, Nikon D850!

Дополнительные иллюстрации можно найти в галерее, в которую мы решили собрать снимки без подписей.

Авторский альбом с фотографиями, снятыми с помощью камеры Nikon D850, находится здесь: http://ixbt.photo/?id=album:60412

Итог

Новый сенсор с разрешением 45,7 Мп вплотную приблизил Nikon D850 к цифровым среднеформатным камерам с разрешением 50 млн пикселей. Он воспроизводит сочные живые цвета и плавные тональные переходы. Автоматический баланс белого в большинстве съемочных ситуаций работает верно.

Достаточно широкий динамический диапазон, возможность использовать повышенные ISO при меньшем уровне шумов выделяют эту камеру как из ряда конкурирующих аналогов, так и среди других моделей производителя.

Использование ISO до 1000 даже в малоконтрастных сценах дает возможность не беспокоиться за качество получаемого результата. В связке со светосильными объективами Nikon D850 может поработать при ночной съемке городских пейзажей, причем без использования штатива.

На снимках, полученных с помощью нового сенсора Nikon D850, в ходе постобработки можно «вытянуть» экспозицию (pull) до +4 ступеней и проявить детали, затерянные в тенях, и наоборот, «втянуть» (push) излишек светов при их ослаблении до −2 ступеней. Это очень заметно расширяет возможности фотографа.

Автоматическая однокадровая фокусировка срабатывает быстро и безошибочно, позволяя создавать быстрые серии при проводке с перекадрированием и повторной наводкой на резкость. Автофокус в следящем режиме может допускать промахи при отслеживании хаотически движущихся объектов, однако и другие системы в подобных ситуациях вряд ли покажут себя лучше.

Nikon D850 воплотила в себе важные функции беззеркальных камер, которые другие игроки рынка пока не приняли: бесшумную съемку при поднятом зеркале, фокус-пикинг при ручной наводке на резкость и фокус-шифт (автоматическую покадровую съемку со сдвигом точки фокусировки), доступный с автофокусными объективами Nikkor AF-S.

Много удобства в работе добавляют откидной сенсорный дисплей с возможностью выбора фокусировочной зоны и спуска затвора прикосновением пальца к экрану и навипад. По-настоящему профессиональной моделью Nikon D850 делают органы управления, доставшиеся в наследство от топовых камер производителя.

Nikon D850 вполне достойна события, ради которого она была спроектирована и выпущена — 100-летия Nikon. Ей будут рады как фотоэнтузиасты, так и профессиональные фотографы, работающие во всех жанрах, от студийной портретной до постановочной и репортажной фотографии.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D850:

Наш видеообзор зеркальной фотокамеры Nikon D850 можно также посмотреть на iXBT.Video

Благодарим компанию Nikon

за предоставленные на тестирование фотокамеру Nikon D850 и объективы