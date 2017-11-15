Обзор широкоугольного зум-объектива Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

Оптика для сенсоров APS-C по непонятной причине не привлекает к себе такого интереса в широких кругах фотолюбителей, как объективы для полнокадровых матриц, и совершенно напрасно: ведь среди представителей этой группы есть немало интересных инструментов. Один из таких объективов — герой нашего сегодняшнего обзора Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM.

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Дата анонса 19 августа 2004 г. Тип Сверхширокоугольный зум-объектив Информация на сайте производителя canon.ru Цена виджет Яндекс.Маркет

Наш подопечный пережил 13 лет безо всяких улучшений и переделок. С одной стороны, этот факт содержит скрытый призыв к производителю (мол, пора бы выпустить новую версию), а с другой (практически более значимой) свидетельствует о том, что модель давно и прочно «вросла корнями» в практику фотографии, ее возможности вполне достаточны, и лучшее — враг хорошего.

Производитель по поводу своего детища сообщает нам следующие детали:

Технические характеристики

Полное наименование Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Байонет Canon EF-S Фокусное расстояние 10—22 мм Эквивалентное фокусное расстояние для сенсоров APS-C 16—35 мм Формат изображения APS-C Максимальный угол обзора (по диагонали) 107°—63° Оптическая схема 13 элементов в 10 группах, включая одну асферическую линзу и один элемент из сверхнизкодисперсионного стекла Максимальное диафрагма F3,5 Минимальная диафрагма F22—F27 Число лепестков диафрагмы 6 Минимальная дистанция фокусировки 0,17 м Максимальное увеличение 0,27× Привод автофокусировки ультразвуковой мотор (USM, Ultra Sonic Motor) Шкала дистанций есть Оптическая стабилизация нет Размеры светофильтров ∅77 мм Размеры, диаметр/длина ∅84/90 мм Вес 385 г Розничная цена виджет Яндекс.Маркет

Конструкция

Для столь сложного в изготовлении объектива наш подопечный весит совсем немного (менее 400 г), и мы полагаем, что не ошибемся, предположив, что значительная доля оптического наполнения Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM представлена не стеклом, а пластмассой. В этом, помимо легкости, очевидного удобства изготовления и возможности сохранить цену невысокой, есть, конечно, и недостатки. К таковым следует отнести возможность потери стабильности оптической среды с течением времени (помутнение), отслаивание пластмассовых элементов от находящихся с ними в контакте стеклянных и некоторые другие. Но не стоит забывать, что благодаря такому решению объектив становится по-настоящему доступным. К тому же его никто не относит к профессиональной оптике.

Оптическая схема объектива представлена 13 элементами, объединенными в 10 групп. Три линзы асферические, одна изготавливается из материала со сверхнизкой дисперсией. Наш герой заключен в корпус из ударопрочного полимера. Все его элементы хоть и подогнаны с завидной точностью, но ощущение «пластмассовости» напоминает о себе постоянно.



Более широкое кольцо трансфокатора, покрытое рифленой резиновой накладкой, расположено ближе к передней линзе, а узкое кольцо ручной фокусировки — ближе к байонетному креплению. Шкала дистанций двойная: верхняя (зеленая) градуирована — в футах, нижняя (белая) — в метрах. В рабочем положении под большим пальцем левой руки оказывается единственный переключатель — режима работы фокусировки (автомат/ручной). Передняя линза не герметизирована, но прилегает к оправе достаточно плотно. Несмотря на относительно небольшой поперечник объектива, посадочная резьба для светофильтров составляет внушительные 77 мм. Байонетное крепление металлическое — спасибо производителю. Контактная поверхность стыковочного узла тщательно обработана. На камере Canon EOS 7D Mark II объектив смотрится довольно органично, и компактность усиливается ощущением небольшого веса нашего героя.

На японском сайте Canon можно найти графики MTF (частотно-контрастной характеристики) нашего героя. Синим представлены кривые при F8, черным — при максимальном раскрытии диафрагмы. Толстые линии — при разрешении 10 линий/мм, тонкие — 30 линий/мм; сплошные — для сагиттальных структур (S), пунктирные — для меридиональных (M). Напомним, что в идеале кривые должны стремиться к верхнему пределу, быть максимально пологими и содержать минимум искривлений.

Даже беглый взгляд на графики MTF дает возможность понять, что наш сегодняшний подопечный, как говорится, звезд с неба не хватает, ибо некоторые кривые напоминают, как писал Роберт Шекли, «след пьяной гусеницы». Впрочем, у нас еще будет возможность убедиться в том, как обстоят дела на самом деле.

Лабораторный тест

10 мм

Разрешение, центр кадра Разрешение, край кадра Дисторсия и хроматические аберрации, центр кадра Дисторсия и хроматические аберрации, край кадра

На минимальном фокусном расстоянии наш подопечный ведет себя хорошо: отрабатывая 80% разрешения сенсора, объектив стабильно сохраняет разрешающую способность вплоть до f/10. Край кадра выглядит немного хуже, но вполне удовлетворительно. Стабильность разрешения видна невооруженным глазом, что, вообще говоря, очень хорошо для широкоугольного зума. Хроматические аберрации в центре отсутствуют, а вот на краях кадра заметна выраженная синяя окантовка, и даже подключенный профиль не компенсирует ее до конца. Впрочем, для недорогой оптики это простительно. Дисторсия бочкообразная, небольшая.

15 мм

Разрешение, центр кадра Разрешение, край кадра Дисторсия и хроматические аберрации, центр кадра Дисторсия и хроматические аберрации, край кадра

В среднем положении у объектива на 5% возрастает разрешение, теперь он отрабатывает 85% возможностей сенсора. Однако такая разрешающая способность держится только на f/4,5—f/8, а при раскрытии и закрытии диафрагмы слегка падает. Разброс значений между краем и центром увеличивается, хотя край эффективен на 70%, и это по-прежнему хороший результат. Хроматика на краю кадра все та же, но она уже не так ярко выражена — ее даже можно не заметить сразу. Дисторсия постепенно выправляется.

22 мм

Разрешение, центр кадра Разрешение, край кадра Дисторсия и хроматические аберрации, центр кадра Дисторсия и хроматические аберрации, край кадра

На «дальнем» конце объектив в очередной раз бьет свой рекорд по разрешению и добирается почти до 90%, но лишь на f/8. В остальном все достаточно ровно, то есть 80%-85% в центре кадра. Край подтягивается на уровень 75% — обе кривые выглядят хорошо. Дисторсия становится гораздо меньше, а хроматика практически исчезает — о ней напоминают лишь легкие следы синих кромок на мирах.

Для относительно недорогого объектива исследованный нами широкоугольный зум довольно хорош. У него, конечно, есть некоторые огрехи, да и резкость, прямо скажем, не «звенящая», но это зум, и притом с очень большим углом обзора. При своем диапазоне фокусных расстояний, а также с учетом соотношения цены и качества он открывает весьма широкие возможности для творчества. Особенно он будет удобен в городской и пейзажной съемке, когда одним поворотом трансфокатора можно не только приблизить/отдалить объект, но и заметно изменить перспективу под свои задачи, не теряя при этом качества.

Практическая фотосъемка

Фотографирование в реальных условиях мы производили в связке с камерой Canon 7D Mark II. Перед началом работы устанавливали следующие съемочные параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Отснятые кадры сохранялись на носителе информации в виде RAW-файлов без сжатия, которые впоследствии подвергались «проявке» при помощи Adobe Camera RAW (ACR) с использованием соответствующего профиля объектива для коррекции виньетирования, дисторсии и хроматических аберраций. Полученные изображения преобразовывали в 8-битные JPEG-файлы с минимальной компрессией. В ситуациях со сложным и смешанным характером освещения баланс белого корректировали вручную. В ряде случаев в интересах композиции прибегали к обрезке кадра.

Оптические свойства

Приведем первую серию, снятую при минимальном фокусном расстоянии и при разных значениях диафрагмы. Мы считаем, что наиболее важным в сверхширокоугольных зумах является именно максимальный угол обзора, так как в середине диапазона зуммирования, а тем более в максимальном телеположении (22 мм, то есть 36 мм в эквиваленте полного кадра) их работа не столь важна. Поэтому оценим, как ведет себя наш герой в положении 10 мм (16 мм в эквиваленте).

Первая серия — вид Московского Кремля с Большого каменного моста на рассвете.

без профиля с профилем F3,5 F4 F5,6 F8 F11 F16

Резкость в центре кадров хороша на всех значениях диафрагмы. По краям она заметно снижается на максимальном раскрытии и вплоть до F5,6, а затем выравнивается. Хроматические аберрации также заметны на краях при F3,5—F4. Цветопередача и воспроизведение полутонов удачные, без избыточности в плане насыщенности и контраста.

А вот как выглядят полутоновые переходы. Снимки ниже сделаны на набережной Тараса Шевченко в Москве. Первый — вид на Москву-Сити, второй — на здание Центра международной торговли.

без профиля с профилем Фокусное расстояние 10 мм; F4,5; 1/50 c; ISO 100 Фокусное расстояние 10мм; F4,5; 1/320 c; ISO 100

Мы видим, как бережно воспроизведены полутоновые переходы и в светлой сцене (первая пара), и в темной (нижняя пара). Сенсор камеры даже позволил оценить, что происходит в зонах наибольшей яркости (пятно на рассветном небе).

А вот что происходит в еще более контрастной сцене на полном раскрытии диафрагмы и при значительном диафрагмировании. Это знаменитая Большая колоннада усадьбы Архангельское, что под Москвой.

без профиля с профилем Фокусное расстояние 10 мм; F3,5; 1/400 c; ISO 100 Фокусное расстояние 10 мм; F8; 1/250 c; ISO 100

Конечно, резкость на периферии при диафрагмировании заметно выше (еще бы она не повышалась!), а вот в остальном существенной разницы заметить не удается. Компоновка кадра была чуть изменена, и это не могло не сказаться на работе автоэкспонометрии: снимок при более сильном диафрагмировании оказался с недодержкой в тенях (около −1,5 EV). К тому же из-за изменения угла оси объектива к поверхности земли появились перспективные искажения (колонны сходятся наверх). Но в остальном ничего существенного выявить не удается. Такая стабильность очень привлекает уже сама по себе.

Размытие (бокэ)

Мы бы не стали ожидать от сверхширокоугольного зума особых способностей по рисованию приятной структуры бокэ, но все же приведем здесь фото, которое иллюстрирует и это качество нашего героя.

Снимок сделан ранним утром в парке усадьбы Царицыно (Москва) при фокусном расстоянии 22 мм, F4, 1/100 с, ISO 100. Дистанция до объекта в зоне резкости — около 35 см.

Результат нас порадовал. Честно говоря, мы не ожидали столь приятной картинки, тем более что задали оптике серьезную задачу: листва даже в размытом виде обычно порождает неприятную «кашу» из пятен. В нашем же случае все выглядит симпатично.

Лучистость

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, как и многие другие объективы бюджетных линеек, оснащается простенькой 6-лепестковой диафрагмой (интересно: разве добавление еще одного или даже трех лепестков так сильно увеличивает себестоимость?), поэтому ожидать приятных сюрпризов не приходится. Тем не менее, проверим справедливость наших предсказаний. Вот еще два снимка из Царицыно, сделанных при фокусном расстоянии 13 мм и ISO 100.

F4; 1/1600 c F11; 1/60 c

При открытой диафрагме (слева) ничего приятного увидеть нельзя: хаотичные лучи и вторичные пятна вокруг светила, да еще и разноцветные «зайцы». При значительном диафрагмировании (справа) пятен уже не видно, и лучи становятся более приятными. Но их всего шесть «снопов», по одному на каждый лепесток диафрагмы с кратным количеством ламелей. Это, конечно, не самый лучший вариант.

А что делать бедному фотографу, если при съемке пейзажа ему хочется поместить в кадр больше, чем позволяет даже самый-самый широкий угол? Конечно же, придется снимать панораму. Мы тоже решили попробовать себя в качестве «панорамографов» и предлагаем посмотреть на результат.

Три снимка в альбомной (горизонтальной) ориентации были сделаны из одной точки с поворотом оси объектива до 60° по часовой стрелке при фокусном расстоянии 10 мм, F5,6, 1/160 с, ISO 100, а затем «сшиты» в приложении Kolor Auropano Giga. Технически результат нам очень понравился.

Эти и другие фотографии, снятые при помощи Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, можно посмотреть в галерее.

Галерея

Итог

Canon EF-S 10-22mm F3.5-4.5 — объектив любительского класса, но ему вполне может иногда довериться и профессионал. Он воспроизводит изображение с хорошей резкостью в центре кадра и немного хуже — на периферии, но эту разницу можно нивелировать диафрагмированием. Цветопередача правильная и достаточно точная, полутона воспроизводятся качественно, причем как в густых тенях, так и в светах.

Благодаря небольшому весу и относительной компактности (по сравнению с другими, в том числе полнокадровыми светосильными конкурентами) он наиболее предпочтителен для использования в путешествиях, но с достоинством выполнит и роль широкоугольного оптического инструмента «на каждый день».

Благодарим компанию Canon за предоставленные для тестирования объектив и фотокамеру