Ростех выпустил первых серийных роботов-пожарных

Ростех отгрузил первую серийную партию роботизированных комплексов пожаротушения АНТ-1000ПМ. Технику, разработанную холдингом «Высокоточные комплексы», передадут одной из крупных российских топливных компаний. Роботы позволят тушить пожары без непосредственного присутствия специалистов в опасной зоне.

Комплекс создан на базе отечественного мини-погрузчика АНТ, который выпускает КЭМЗ. Машина оснащена дистанционно управляемым пожарным стволом, способным подавать огнетушащее вещество на расстояние до 60 м и высоту до 35 м. Оператор может управлять роботом с удалённой позиции на расстоянии до 1 км, используя видеокамеры и датчики.

Систему дистанционного управления «Прометей» разработали специалисты ВНИИ «Сигнал» и КЭМЗ. Проект реализован при поддержке Минпромторга России. Испытания комплекса прошли в аккредитованной лаборатории Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС России.

На базе платформы АНТ также созданы другие специализированные машины. Среди них — роботизированный комплекс разминирования МГР-4 «Шмель» и электрический погрузчик АНТ-1000Е для коммунальных работ. Последний уже прошёл тестовую эксплуатацию в нескольких городах.