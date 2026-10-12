В Китае Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 с огромными аккумуляторами можно заказать ещё до презентации ⁠ 1

Перед запуском все три смартфона новой серии — Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 — появились в официальном интернет-магазине бренда с вариантами памяти и цветов. Изображения пока опубликованы только для старшей модели, а дизайн двух остальных устройств не раскрыт.

Honor Win 2 предложат в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256, 512 ГБ либо 1 ТБ. Для Win RT 2 предусмотрены версии с 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти.

Win Turbo 2 получит варианты с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 либо 512 ГБ. Все три модели заявлены в трёх цветовых исполнениях, названия которых в переводе звучат как красно-синий, чёрный и «Победа».

По предварительным данным, Honor Win 2 оснастят однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а Win RT 2 — прошлогодней Snapdragon 8 Elite Gen 5. Старшей модели также приписывают встроенный вентилятор охлаждения, аккумулятор ёмкостью от 10 000 до 12 000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки и 6,89-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 185 Гц. Honor пока не подтвердила эти характеристики официально.

Honor подтвердила презентацию смартфона Win 2 в Китае 21 октября.