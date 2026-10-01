Nokia и ICEYE создадут финский аналог Starlink

Но эта спутниковая связь будет не для всех

Финская космическая компания ICEYE и Nokia договорились совместно создавать защищенные низкоорбитальные системы спутниковой связи для государственных заказчиков. Первые телекоммуникационные спутники в рамках проекта планируется вывести на орбиту в 2028 году.

Основная идея проекта — создание суверенной спутниковой инфраструктуры, полностью контролируемой конкретным государством. Заказчик сможет управлять спутниками, наземным сегментом и пользовательскими терминалами, не зависят от условий работы стороннего коммерческого оператора.

Система рассчитана прежде всего на нужды обороны, охраны границ, экстренных служб и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Спутниковая связь должна обеспечивать резервный канал в ситуациях, когда наземные мобильные и проводные сети повреждены, перегружены, отключены или недоступны.

ICEYE и Nokia заявляют о высокой пропускной способности и низких задержках. Ресурсы сети можно будет концентрировать над приоритетными районами в зависимости от текущих потребностей. При этом новая система не должна полностью заменять существующие военные, государственные или коммерческие сети — ее задача заключается в дополнительном покрытии, резервировании каналов и увеличении доступной пропускной способности.

В рамках партнерства ICEYE предоставит опыт разработки и эксплуатации спутниковых группировок, а Nokia — технологии защищенных телекоммуникационных сетей. Компании намерены объединить низкоорбитальные спутники, наземную инфраструктуру и защищенные терминалы в единую систему связи.

ICEYE уже предлагает государственным заказчикам собственные спутниковые системы наблюдения Земли. Компания управляет группировкой аппаратов с радарами с синтезированной апертурой (SAR), которые позволяют получать изображения поверхности независимо от времени суток и при наличии облачности. Новый проект с Nokia расширит направление на спутниковую связь.

В отличие от глобальных коммерческих систем вроде Starlink, будущие решения ICEYE и Nokia будут создаваться под конкретных государственных заказчиков и находиться под их контролем. Такой подход должен позволить государству самостоятельно определять правила эксплуатации сети и не зависеть от решений внешнего оператора.

Первые спутники связи планируется запустить в 2028 году.