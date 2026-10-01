9,3 млрд рублей на ракеты и почти 42 млрд рублей на новые спутники: Россия вложится в наблюдение Земли из космоса

Правительство России планирует увеличить финансирование спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 2027–2029 годах. Согласно материалам к проекту федерального бюджета, на которые ссылается ТАСС, около 41,7 млрд рублей за три года предполагается направить на разработку новых образцов космических аппаратов.

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

В 2027 году на это направление планируется выделить 11,94 млрд рублей, в 2028-м — 13,59 млрд, а в 2029 году — уже 16,14 млрд рублей. Таким образом, объем финансирования разработки новых спутников должен увеличиться примерно на 35% за три года.

Отдельно в бюджете предусмотрены средства непосредственно на создание космических аппаратов. В 2027 году на эти цели планируется направить 2,66 млрд рублей. Еще 3,82 млрд рублей в том же году предполагается потратить на закупку спутниковых данных для государственных органов.

Крупнейшей статьей расходов станет развертывание и поддержание действующей орбитальной группировки ДЗЗ. На эти задачи в 2027 году планируется выделить 20,87 млрд рублей, в 2028-м — более 26,64 млрд, а в 2029-м — свыше 18,7 млрд рублей. Совокупное финансирование этого направления за три года составит около 66,2 млрд рублей.

Еще около 9,27 млрд рублей в 2027–2029 годах планируется направить на средства выведения — ракеты и связанные с ними услуги, необходимые для отправки космических аппаратов на орбиту.

Спутники ДЗЗ получают изображения и другие данные о поверхности Земли с помощью оптических, радиолокационных и других сенсоров. Эти данные используются в картографии, сельском и лесном хозяйстве, мониторинге природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций, контроле инфраструктуры, наблюдении за ледовой обстановкой и решении других государственных и коммерческих задач.