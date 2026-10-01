30 сентября NASA объявило новый пакет исследований для освоения Луны

Три научных комплекса должны помочь оценить ресурсы и угрозы для будущей лунной базы — от подземных лавовых трубок до залежей льда

NASA выбрало три комплекса научных приборов, которые будут искать ресурсы и потенциальные укрытия на Луне, а также отслеживать опасности для будущей инфраструктуры. Аппаратура отобрана в рамках программы Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon (PRISM) и доставитcя на лунную поверхность коммерческими аппаратами по инициативе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) в рамках программы Moon Base.

LEMS-SP станет автономной станцией длительного мониторинга окружающей среды у южного полюса. Прибор будет регистрировать падения микрометеороидов, отслеживать летучие вещества в крайне разреженной газовой оболочке Луны и фиксировать сейсмические события. Эти данные должны помочь оценить угрозы для будущих конструкций лунной базы.

Источник изображения: NASA

Комплекс GIMLI отправят к яме Мариуса — он будет сканировать недра в поисках лавовых трубок и проверит, соединяется ли яма с крупной полостью. Такие естественные пространства могут стать потенциальными укрытиями для астронавтов: они способны защищать от резких перепадов температуры, ионизирующего излучения и микрометеороидов. Одновременно наблюдения помогут уточнить историю вулканической активности Луны.

Третий комплекс, DISCO, впервые должен провести непосредственно на поверхности измерения льда, скрытого в постоянно холодных участках лунного грунта. Прибор также изучит устойчивость поверхности и реакцию слоя реголита на воздействие выхлопа посадочных двигателей. NASA рассчитывает получить данные о расположении и количестве льда, которые понадобятся для планирования будущих работ на поверхности и использования местных ресурсов.

NASA рассматривает эти данные как часть подготовки к созданию постоянной лунной базы и последующим пилотируемым миссиям, включая полёты к Марсу.