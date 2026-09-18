Apple решила ещё одну проблему. Тесты показали, что iPhone 18 Pro Max греется меньше Android-флагманов

Похоже, компания Apple в новом поколении своих смартфонов окончательно решила как минимум две старых проблемы. Мы уже писали, что iPhone 18 Pro Max заряжается весьма быстро, а теперь стало понятно, что аппарат ещё и довольно холодный.

Автор канала Geekerwan протестировал iPhone 18 Pro Max, сравнив его с iPhone 17 Pro и рядом Android-флагманов. Оказалось, что улучшенная система охлаждения действительно весьма эффективна. В ходе теста чип iPhone 18 Pro Max потреблял до 5,9 Вт, что немного выше, чем 5,4 Вт у iPhone 17 Pro Max. При этом новая модель была холоднее: 44,3 градуса против 45,2 градуса.

Для сравнения, OnePlus 15 нагревается до 47,2 градуса при потреблении 6,1 Вт, а iQOO 15 Ultra потребляет ровно те же 5,9 Вт, но нагревается уже до 47,2 градуса. Таким образом, показатели нового флагмана Apple сходны либо даже лучше, чем у флагманских смартфонов как минимум на Snapdragon 8 Elite Gen 5.