Starlink Mobile становится глобальным мобильным оператором: SpaceX получила разрешение на международную спутниковую связь

Компания получила необходимое регуляторное одобрение для передачи мобильного трафика между США и другими странами

Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала SpaceX международную лицензию Section 214 для Starlink Mobile.

Она позволяет компании выступать оператором связи при передаче трафика между Соединёнными Штатами и зарубежными направлениями. Ранее разрешения позволяли SpaceX развивать Starlink Mobile внутри США, однако для трансграничных услуг требовалось отдельное одобрение FCC.

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Лицензия Section 214 является стандартным механизмом американского регулятора для компаний, которые хотят предоставлять международные телекоммуникационные услуги. Теперь формальное ограничение на международную маршрутизацию трафика для Starlink Mobile снято, что создаёт необходимую юридическую основу для дальнейшего расширения сервиса за пределы США.

При этом само получение лицензии не означает немедленного запуска международных услуг. Разрешение является необходимым регуляторным условием, но не устанавливает дату начала коммерческой работы Starlink Mobile в других странах.

Ранее сообщалось, что SpaceX хочет превратить Starlink Mobile в полноценного мобильного оператора. В T-Mobile при этом считают, что спутниковая связь не заменит наземные вышки в густонаселённых районах, а будет дополнением к ним, ссылаясь на ограничения пропускной способности и сложности с сигналом внутри зданий