Neuralink показала, как пациент с помощью мысли сказал «Я люблю тебя»

Видео демонстрирует работу мозгового интерфейса Neuralink, который преобразует сигналы мозга участника клинического исследования в речь

16 сентября 2026 года компания Neuralink опубликовала 23-секундное видео с подписью A beautiful surprise.

На записи участник клинического исследования с нарушением речи из-за БАС (боковой амиотрофический склероз) с помощью импланта N1 произнёс синтезированным голосом фразу «I love you» своей жене. Ролик быстро разошёлся в сети, его перепостил Илон Маск.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Видео относится к программе VOICE: система считывает нейронные сигналы намерения говорить и превращает мысль в слышимую речь. Имплант N1 пока остаётся экспериментальным устройством и не одобрен FDA.

В апреле 2026 года Neuralink показала управление роботизированной рукой силой мысли: пользователю достаточно представить движение, и система выполняет его без голосовых команд и контроллеров.