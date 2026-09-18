На сервисе «VK Места» теперь можно забронировать тур

Сервис «VK Места» расширил возможности для путешественников, сообщает пресс-служба VK. Теперь на сайте стало доступно бронирование организованных поездок по России и другим странам. Сейчас можно забронировать более 500 туров по городам России, а также в такие страны как Узбекистан, Беларусь, Армения, Турция и Китай.

Сервис позволяет выбрать направление, ознакомиться с программой и условиями поездки и забронировать её. Доступны разные форматы путешествий: экскурсионные и гастрономические туры, этнотуры, путешествия на природу и т.д. Компания обещает пополнять список стран и каталог туров.

Размещать туры в «VK Местах» могут туроператоры из России, которые прошли аттестацию в региональных туристических комитетах. Перед появлением в сервисе каждый тур проходит модерацию. Для бронирования нужно внести частичную предоплату, а остальное — оплатить туроператору напрямую после уточнения всех деталей поездки.