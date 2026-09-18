На Falcon 9 в космос отправят охотника за гамма-всплесками StarBurst

Небольшой спутник будет искать короткие мощные вспышки, возникающие при слиянии нейтронных звёзд, и сопоставлять их с гравитационными волнами.

NASA выбрало SpaceX для запуска научной миссии StarBurst. Небольшой спутник отправится в космос в рамках попутного запуска Bandwagon на ракете Falcon 9 не ранее 2028 года.

Старт запланирован с комплекса Space Launch Complex 40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Контракт заключён на фиксированную стоимость в рамках программы NASA VADR по закупке специализированных и попутных запусков.

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Главная задача StarBurst — наблюдать за участками неба, которые не закрывает Земля, и обнаруживать короткие высокоэнергетические гамма-всплески. Аппарат сосредоточится на первых мгновениях таких событий, которые, как считается, возникают при слиянии нейтронных звёзд — сверхплотных остатков массивных звёзд.

Полученные данные NASA планирует объединять с наблюдениями гравитационных волн и других телескопов. Такой подход называют мультимессенджерной астрономией: одно космическое событие изучается сразу по нескольким типам сигналов.

StarBurst входит в программу Astrophysics Pioneers, которая финансирует сравнительно недорогие научные исследования с использованием малых космических аппаратов.