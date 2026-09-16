Учёные открыли уже почти 8 тыс. планет

Астрофизик Сергей Попов рассказал, почему большинство известных экзопланет невозможно разглядеть на небе даже с помощью современной астрономической техники

Число известных науке планет уже приблизилось к 8 тыс., однако непосредственно увидеть можно лишь несколько десятков из них.

Об этом рассказал профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов. По его словам, ситуация, когда планету можно было бы показать человеку на небе и буквально указать на неё лазерной указкой, остаётся большой редкостью.

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Астроном отметил, что исследователи уже обнаружили более 300 планетных систем, в которых находится по три и более планеты. При этом наблюдения показывают, что многие такие системы устроены иначе, чем Солнечная.

Среди наиболее распространённых вариантов Попов выделил системы типа «горошина в стручке».