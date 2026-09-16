Мощнейшая твердотопливная ракета Gravity-1 стартовала с судна

Китайская аэрокосмическая компания OrienSpace успешно запустила ракету-носитель Gravity-1 с морской платформы. Старт состоялся 16 сентября в 06:00 по местному времени у побережья Шанхая. Вскоре после взлёта ракета вывела на заданную орбиту девять спутников общей массой более 3 тонн. В их число вошли восемь аппаратов группировки SpaceSail («Цяньфань») и спутник, предназначенный для испытаний высокоскоростной беспроводной связи.

Gravity-1 представляет собой трёхступенчатую твердотопливную ракету длиной около 30 м с обтекателем диаметром 4,2 м. В рамках нынешней миссии аппараты были выведены на орбиту высотой 800 км. Носитель способен доставлять до 6,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а при запуске на солнечно-синхронную орбиту — до 4,2 тонны.

OrienSpace называет Gravity-1 самой мощной твердотопливной ракетой в мире. Запуск с морской платформы стал частью коммерческой программы компании, ориентированной на вывод спутников на орбиту.