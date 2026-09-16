После 2030 года магнитные бури прекратятся на несколько лет

После 2030 года начнётся минимум солнечной активности, и в течение нескольких лет магнитные бури почти перестанут беспокоить жителей России. Об этом заявила Ксения Капорцева, научный сотрудник лаборатории космофизических исследований НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ.

Сейчас мы потихоньку идем на спад, но бури продолжатся. И сияния к нам в Москву будут приходить, скорее всего, еще несколько лет. Но уже к 2030 году мы вступим в очередной минимум солнечной активности. На пару лет можно будет о магнитных бурях забыть Ксения Капорцева

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Она также подчеркнула, что учёные на данный момент не в состоянии с высокой точностью спрогнозировать, каким именно окажется следующий цикл солнечной активности. В частности, пока неизвестно, сколько солнечных пятен появится на поверхности светила.