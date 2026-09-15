Российский 5G обойдётся операторам в сотни миллиардов

Расходы крупнейших компаний на развитие сетей достигнут 460 млрд рублей в 2026 году и почти 580 млрд рублей годом позже

Развёртывание сетей 5G заставит российских операторов заметно увеличить капитальные расходы. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в 2026 году инвестиции крупнейших игроков рынка — МТС, «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», «Дом.ру» и «Максимателекома» — вырастут примерно на 10%, до 460 млрд рублей. В 2027 году ожидается ещё один скачок примерно на 25% — до 580 млрд рублей. Компании будут направлять на развитие около 16% выручки при прогнозируемом росте доходов на 7,5%.

Рост вложений последует за сокращением инвестиций многими операторами в 2025 году. Дополнительным стимулом станет ожидаемое снижение ключевой ставки ниже 13% в 2027 году, что должно сделать финансирование инфраструктурных проектов доступнее.

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Параллельно в России уже стартовало коммерческое внедрение 5G: 11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.

На первом этапе операторы смогут использовать частоты LTE и часть уже установленного иностранного оборудования. Однако затем его предстоит заменить российскими решениями: доля отечественных базовых станций должна увеличиться с 1% в 2027 году до 100% к 2031 году. Для 5G также выделен диапазон 4,63–4,99 ГГц, где зарубежное оборудование разрешено использовать до 1 января 2029 года.