В России запустили 5G. Новая сеть доступна в 16 городах России

До конца года запуск ожидается еще в 50 городах

Сети 5G официально запустили в России, о чем пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры. Это сделано по поручению президента Владимира Путина.

Сети 5G уже работают в 16 городах России, обеспечивая доступ к высокоскоростному мобильному интернету примерно для 10 млн человек. В Минцифры сообщили, что до конца 2026 года технологию планируется запустить еще в 50 городах.

На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года Минцифры

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Сейчас в список входят Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Ярославль, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. При этом покрытие зависит от конкретного оператора — полноценная сеть 5G пока доступна не у всех операторов в перечисленных городах.

Развитием сетей занимаются МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2.