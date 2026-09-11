Россияне на совместимых Android-смартфонах точно получат 5G. Доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple

В Минцифры обещают открыть доступ к сетям пятого поколения всем совместимым Android-смартфонам

Пользователи Android-смартфонов в российских городах смогут подключаться к сетям 5G. В Минцифры сообщили, что доступ будет открыт для всех устройств на базе Android, поддерживающих соответствующие сети.

При этом ситуация с iPhone остается неопределенной: активация 5G на смартфонах Apple зависит от решения самой корпорации.

В самое ближайшее время в городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple. Минцифры

Ранее Минцифры объявило о запуске 5G в России. Сети 5G уже работают в 16 городах России, обеспечивая доступ к высокоскоростному мобильному интернету примерно для 10 млн человек.

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Однако пока далеко не все смартфоны технически готовы к работе в новых сетях. По оценке IT-компании Vigo, примерно четверть используемых в России Android-устройств уже поддерживает 5G. После активации технологии производителями эта доля потенциально может увеличиться примерно до 31%.

Проблема касается не только iPhone. По данным Vigo, поддержка российских 5G-сетей пока не активирована на устройствах Google Pixel, Motorola и некоторых последних моделях Samsung. Таким образом, одного наличия 5G-модема в смартфоне недостаточно — производитель должен дополнительно разрешить работу аппарата с российскими сетями.