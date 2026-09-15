В России начались продажи квантовых компьютеров — на 4, 8 и 10 кубитов

Российская компания «Квантум парк» объявила о старте коммерческих продаж линейки сверхпроводниковых квантовых компьютеров SnowDrop. Заказчикам доступны системы с процессорами на 4, 8 и 10 кубитов — они рассчитаны на научные организации, университеты и разработчиков квантовых алгоритмов.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

В отличие от облачных сервисов, покупатель получает полноценную вычислительную установку. В состав комплекса входят квантовый сопроцессор, криогенная система считывания, российский криостат сверхнизких температур с коммутацией сигналов, управляющее оборудование и программная среда для запуска алгоритмов.

Главная особенность платформы — модульная архитектура. Системы можно модернизировать, постепенно увеличивая мощность квантового сопроцессора вплоть до 48 кубитов без необходимости заново создавать исследовательскую инфраструктуру.

По данным компании, до начала коммерческих продаж процессоры уже прошли проверку через облачную платформу: на них выполнили более 103 тысяч запусков алгоритмов, а суммарное время непрерывной работы квантово-классической инфраструктуры превысило 9 тысяч часов.