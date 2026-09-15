Маск решил не воевать с Apple из-за ChatGPT: X и SpaceXAI отозвали антимонопольный иск

Компании отказались от претензий к Apple, но продолжат судебное противостояние с OpenAI

X и SpaceXAI, принадлежащая Илону Маску, договорились отозвать судебные претензии к Apple в рамках громкого антимонопольного дела.

Компании подали в суд ходатайство об отказе от требований, однако причины такого решения не раскрыли и не сообщили, было ли достигнуто мировое соглашение. Само разбирательство началось из-за обвинений в том, что Apple якобы вместе с OpenAI ограничивала конкуренцию на рынке смартфонов и генеративных ИИ-чат-ботов.

Источник изображения: reuters // Gonzalo Fuentes

В иске утверждалось, что Apple незаконно отдавала предпочтение ChatGPT, интегрировав его в функции Apple Intelligence на iPhone и других устройствах. По версии компаний Маска, такое сотрудничество позволяло Apple и OpenAI укреплять позиции на рынке и мешало конкурентам, включая X и xAI. Apple и OpenAI отрицали нарушения законодательства, а Apple отдельно заявляла, что интеграция ChatGPT не является эксклюзивной.

При этом конфликт Маска с OpenAI не заканчивается. X и SpaceXAI намерены продолжить судебные требования против компании Сэма Альтмана.