Представлена 2-нанометровая платформа Apple A20 Pro — с самым быстрым в мире процессором для смартфонов

Apple официально представила A20 Pro — свою новую однокристальную систему, и впервые — 2 –нанометровую. Именно она лежит в основе iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Duo.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

В состав A20 Pro вошел 6-ядерный CPU с двумя высокопроизводительными ядрами Super Core и четырьмя энергоэффективными. По заявлению Apple, ядра Super Core стали на 20% быстрее аналогичных ядер в SoC предыдущего поколения, а младшие ядра получили встроенные нейронные ускорители. Компания называет новинку процессором «настольного класса» и самым быстрым CPU среди смартфонов.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

За графику отвечает новый семиядерный GPU. Apple заявляет о приросте производительности на 40% в некоторых задачах, увеличенной пропускной способности и двукратном ускорении вычислений FP8 — формата, который активно используется в задачах искусственного интеллекта.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

ИИ-возможности чипа обеспечивает отдельная подсистема из двух нейронных процессоров с 32 ядрами. Пропускная способность памяти выросла на 50%, а используемый интерфейс Apple называет самым широким за всю историю iPhone.

Одним из главных изменений стала полностью переработанная система охлаждения. Инженеры изменили компоновку чипа так, чтобы память больше не мешала отводу тепла от кристалла. A20 Pro получил более прямой контакт с испарительной камерой, площадь которой увеличена в три раза по сравнению с iPhone 17 Pro. Кроме того, в конструкции стало больше графита и меди для эффективного рассеивания тепла.

Скриншот видео Apple Источник изображения: Apple

По словам Apple, это позволило повысить длительную производительность на 40% относительно iPhone 17 Pro и обеспечить до двукратного превосходства над iPhone 16 Pro именно при продолжительных нагрузках, когда SoC начинает тротлить.

Одновременно компания представила собственный сотовый модем C2, который заменил решения Qualcomm во флагманских iPhone. Apple утверждает, что он обеспечивает более высокую скорость передачи данных на отдачу при снижении энергопотребления на 15%. Для моделей, предназначенных для США, также появилась поддержка 5G mmWave. За Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 отвечает отдельный фирменный чип N1.

Более экономичный A20 Pro в сочетании с новыми аккумуляторами позволил увеличить автономность смартфонов. Apple заявляет до 36 часов воспроизведения видео для iPhone 18 Pro и до 45 часов для Pro Max. В тесте, имитирующем повседневное использование, новинки проработали до 24 и 30 часов соответственно без подзарядки.