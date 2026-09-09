Без объяснения причин Apple подняла цены на iPhone 17, iPhone 17e и iPhone Air

Судя по всему, все эти модели будут продаваться еще как минимум полгода

Обычно после премьеры новых iPhone Apple снижала стоимость моделей прошлого поколения, но в этот раз все пошло по-другому: Apple подняла цены на линейку iPhone 17. Все модели подорожали на 100 долларов, а iPhone Air в топовой конфигурации с 1 ТБ памяти сразу прибавил 300 долларов. Причем никаких официальных разъяснений пока нет.

Базовый iPhone 17 с 256 ГБ памяти подорожал на $100 и теперь стоит $900. За версию с 512 ГБ Apple просит $1100. iPhone 17e с 256 ГБ теперь стоит $700, а с 512 ГБ — $900. iPhone Air в версиях с 256 и 512 ГБ подорожал до $1100 и $1300 соответственно, а вот топовая версия Air теперь стоит $1700. В официальной продаже остался и iPhone 16, за него теперь просят от $800.

По имеющимся слухам, полноценное обновление более доступной части семейства iPhone ожидается только весной 2027 года. До этого Apple, вероятно, продолжит продавать iPhone 17, 17e и Air нынешнего поколения параллельно с новыми iPhone 18 Pro и iPhone Duo.