Verbatim представила аккумуляторы AA и AAA с зарядкой через USB-C

Verbatim представила на выставке IFA 2026 новые перезаряжаемые аккумуляторы стандартных форматов AA, AAA и 9V («Крона»). Вместо привычных для таких элементов NiMH-ячеек компания использовала литий-ионную технологию со встроенной электроникой и портом USB-C.

Напряжение — 1,5 В у AA и AAA и 9 В у «Кроны» — то есть такое же, как у обычных одноразовых батареек. Для сравнения, стандартные NiMH-аккумуляторы AA и AAA имеют номинальное напряжение 1,2 В.

Нужное напряжение обеспечивают встроенные преобразователи. Для зарядки отдельное устройство не понадобится: USB-C встроен непосредственно в каждый аккумулятор. Для комплектов AA и AAA компания также подготовила разветвленный кабель, позволяющий одновременно заряжать несколько элементов от одного источника питания. У аккумуляторов AAA разъем USB-C расположен вдоль корпуса.

Емкость моделей AAA составляет 0,75 Вт·ч, AA — 3,15 Вт·ч, а 9-вольтовой «Кроны» — около 3 Вт·ч.

Новинки поступят в продажу в ближайшие недели, цены компания пока не раскрыла.