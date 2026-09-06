Первая в мире полностью прозрачная игровая консоль: представлена Arduview — 400 игр за 50 долларов

Стартап Arduview готовит к запуску на Kickstarter необычную портативную игровую консоль, которую разработчики называют «первой в мире полностью прозрачной». В отличие от большинства подобных устройств, где прозрачным делают только корпус, у Arduview через OLED-дисплей можно разглядеть расположенную внутри электронику и печатную плату.

По словам основателя проекта Луиса Хуанга, идея появилась из-за того, что существующие «прозрачные» гаджеты на самом деле скрывают значительную часть компонентов. В Arduview решили сделать прозрачность главным элементом конструкции, поэтому внутренности устройства остаются на виду даже за экраном.

По характеристикам консоль максимально проста. Она построена на открытой платформе Arduboy с 8-битным микроконтроллером ATmega32u4. Разработчики обещают предустановить около 400 ретроигр.

Wi-Fi и магазин приложений отсутствуют. Для зарядки и передачи данных используется USB-C, масса устройства составляет всего 50 граммов. Создатели позиционируют Arduview как автономную консоль без учетных записей, постоянного подключения к интернету и других непременных атрибутов современной консоли.

Проект планируют запустить на Kickstarter, но точная дата пока не объявлена. За возвратный депозит в $5 можно будет зарезервировать устройство по специальной цене $49. В рознице за устройство попросят $100. Поставки предварительно запланированы на 2027 год, но они будут зависеть от результатов краудфандинговой кампании.