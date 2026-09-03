Rocket Lab запустила ракету Electron — на орбиту вывели спутник StriX-9

Rocket Lab успешно запустила ракету Electron с космодрома LC-1B, отправив на орбиту спутник StriX-9 японской компании Synspective. Миссия получила название Owl Around The World и стала 94-м запуском Electron. Аппарат выведен на низкую околоземную орбиту высотой 575 км и присоединится к группировке Synspective для радиолокационного наблюдения Земли.

Спутники компании используют технологию синтезированной апертуры радара (SAR), которая позволяет получать данные для планирования городской застройки, контроля строительства и инфраструктуры, а также реагирования на стихийные бедствия. Новый аппарат будет работать в составе группировки над Японией, расширяя её возможности по наблюдению за поверхностью планеты.

Для Rocket Lab это уже 11-й специализированный запуск в интересах Synspective. Компания остаётся единственным оператором запусков для японского заказчика с 2020 года.

Партнёры уже заключили соглашения ещё на 16 миссий, которые должны вывести остальные спутники группировки на орбиту до 2030 года.