Смартфоны будут подключаться к спутникам без дополнительного оборудования: Starlink Mobile расширяется в Европе — SpaceX заключила соглашение с 4iG

SpaceX и венгерская телекоммуникационная и оборонная группа 4iG подписали соглашения о запуске Starlink Mobile и совместной разработке защищённых коммуникационных решений. Компании называют партнёрство первым в Европе, которое объединяет спутниковую связь непосредственно для смартфонов и отдельное направление Sovereign Solutions. Первым Starlink Mobile нового партнёрства запустят в Венгрии и Албании.

Starlink Mobile позволяет обычным LTE-смартфонам напрямую связываться со спутниками без специального оборудования. Сервис должен дополнить наземные сети операторов 4iG в Венгрии и странах Западных Балкан, обеспечивая связь в горах, прибрежных водах, зонах без покрытия и во время аварий или временных отключений сетей. Позднее планируется запуск Starlink Mobile V2 с поддержкой спутникового 5G через диапазон 2 ГГц. Эта версия появится также в Черногории и Северной Македонии.

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Второе направление получило название Sovereign Solutions. Подразделение 4iG Space and Defence Technologies и SpaceX создадут защищённую систему связи с широкополосным доступом и сквозной защитой данных для задач национальной безопасности. Запуск запланирован на следующий год. Сроки развёртывания Starlink Mobile будут зависеть от регуляторных, технических и коммерческих условий в каждой стране.