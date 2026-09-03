Высокоскоростной спутниковый интернет с низкой задержкой на всей территории страны: Starlink вышел на рынок Уганды

Starlink объявила о запуске своего спутникового интернета на территории Уганды. Компания сообщает, что пользователи теперь могут подключить высокоскоростной интернет с низкой задержкой, оформив заказ через сайт Starlink.

Мы уже писали, что Starlink вышел на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, а также запустился в Кувейте и Центральноафриканской Республике. По состоянию на начало 2026 года спутниковый интернет Starlink активно расширялся в Африке и был доступен уже в более чем 20 странах континента.

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Starlink уже дешевле, чем доступ в Сеть у ведущих интернет-провайдеров в некоторых африканских странах, например в Кении тариф составляет $10 в месяц.

На этой неделе SpaceX и венгерская телекоммуникационная и оборонная группа 4iG подписали соглашения о запуске Starlink Mobile.