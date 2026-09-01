Nvidia RTX 5060 Ti за $80: пользователь Reddit сорвал джекпот

Пользователь Reddit рассказал о невероятной удаче при покупке возвращенных товаров Amazon в «слепой коробке». За всего $80 он приобрел непрозрачную коробку с неизвестным содержимым, а внутри обнаружил видеокарту RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Покупка состоялась в канадском магазине Uncle Wieners, который продает возвращенные и уцененные товары. Покупатель заранее не знает, что именно окажется внутри, поэтому подобные приобретения больше напоминают лотерею.

На этот раз ставка полностью оправдалась. Видеокарта оказалась новой, с заводским разгоном: после установки в компьютер владелец проверил ее работу и убедился, что устройство исправно и не имеет очевидных дефектов.

Речь идет о версии RTX 5060 Ti 16 ГБ OC на архитектуре Blackwell. Она оснащена 4608 ядрами CUDA, а частота GPU при разгоне превышает 2630 МГц.

Ранее сообщалось, что в Европе цена RTX 5060 Ti с 16 ГБ превышает 650 евро.