21 год на орбите: NASA вернуло телескоп Swift к работе, но всего лишь на несколько месяцев — к концу 2026 года Swift сгорит в атмосфере

Космическая обсерватория NASA Neil Gehrels Swift снова приступила к научным наблюдениям после нескольких месяцев работы в специальном режиме, который должен был замедлить снижение ее орбиты. Возвращение к исследованиям произошло вскоре после провала миссии по спасению телескопа.

26 августа специалисты вновь включили два из трех научных приборов — рентгеновский телескоп XRT и ультрафиолетовый/оптический телескоп UVOT. Они были отключены еще в феврале, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление и продлить срок пребывания аппарата на орбите.

Третий инструмент, телескоп гамма-всплесков BAT, пока выключен. Его отключили в апреле ради экономии энергии и изменения ориентации солнечных панелей, что также помогло снизить сопротивление разреженной атмосферы. В NASA рассчитывают вернуть его в строй в ближайшие недели.

Поднять Swift на более высокую орбиту должен был частный аппарат LINK компании Katalyst Space. После запуска 3 июля он должен был сблизиться с обсерваторией, захватить ее и выполнить орбитальный маневр. Однако миссия сразу пошла не по плану: отказали два из трех маховиков системы ориентации, а двигательная установка на холодном газе частично потеряла работоспособность.

19 августа NASA и Katalyst официально отказались от попытки захвата Swift. Теперь LINK используют лишь для демонстрации технологий сближения и обслуживания спутников непосредственно на орбите.

Swift был запущен в 2004 году и изначально рассчитывался всего на два года работы, однако прослужил более 21 года. За это время он стал одним из главных инструментов для изучения гамма-всплесков и других кратковременных космических явлений.

Проблема в том, что у телескопа нет собственной двигательной установки. Из-за высокой солнечной активности верхние слои атмосферы Земли расширились, сопротивление возросло, и орбита аппарата начала снижаться заметно быстрее.

По оценке NASA, в течение ближайших одного-двух месяцев Swift опустится примерно до высоты 300 километров, после чего падение будет ускоряться. Если новый способ поднять орбиту так и не появится, телескоп, вероятно, войдет в атмосферу Земли до конца 2026 года и в основном сгорит. До этого момента обсерватория продолжит выполнять научную программу.