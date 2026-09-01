Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 — 1500 мл/ч, 6 литров и модульная конструкция — уже в продаже в Китае

Увлажнитель воздуха Mijia No-Mist Humidifier 3 официально поступил в продажу в Китае. Его рекомендованная цена составляет 1299 юаней, но на старте устройство можно купить за 999 юаней или около 150 долларов.

Модель использует технологию естественного испарения без образования видимого тумана и обеспечивает производительность до 1500 мл/ч.

Устройство оснащено резервуаром объемом 6 литров, которого при максимальной производительности хватает примерно на 10 часов непрерывной работы. Производитель обещает отсутствие характерного белого налета, поэтому модель рассчитана в том числе на большие гостиные и помещения с открытой планировкой.

Для ночного использования предусмотрен режим с минимальным уровнем шума 31,5 дБ(А). Экран отключается, а звуковые уведомления замолкают. Система очистки включает семь уровней защиты воды, ионы серебра, антибактериальный фильтр и отдельный фильтр для воды. Заявленная степень стерилизации всего блока достигает 99,9%.

Еще одна особенность — модульная конструкция. Резервуар, фильтр, крыльчатку и водяной насос можно промывать водой, упрощая обслуживание. Воду при этом можно заливать через верхнюю крышку без необходимости снимать тяжелую панель.

Увлажнитель получил цифровой дисплей, автоматическое поддержание заданной влажности и интеграцию с экосистемой Mi Home. Управлять им можно со смартфона или голосом через Xiao Ai, а также настраивать таймер и связывать устройство с кондиционером и обогревателем.