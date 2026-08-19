Неанонсированный процессор Intel Core Ultra 9 4950K в первом же тесте разгромил Core i9-14900KS и Ryzen 9 9950X3D2. И ведь это лишь половинка от будущего флагмана

Похоже, в Сети впервые засветился процессор Intel поколения Nova Lake, которое ожидается в начале следующего года. В ПО засветился Core Ultra 9 4950K, и, если название определено верно, это означает, что нас снова ждёт новый принцип именования. В этом вопросе и Intel, и AMD в последние годы очень активно экспериментируют, что не позволяет обычным пользователям легко понять, что есть что.

Фото Videocardz

Тестовый процессор имел 28 ядер в конфигурации 8+16+4. В CPU-Z он набрал около 1000 и 20 000 баллов в однопоточном и многопоточном режимах. И это очень хороший результат уже сейчас, хотя до выхода новинок ещё далеко. Лучшие показатели в этом бенчмарке — это около 950 баллов в однопоточном режиме у Core i9-14900KS и около 17 700 баллов в многопоточном у Ryzen 9 9950X3D2.

Фото Videocardz

Фото Videocardz

Таким образом, уже сейчас Core Ultra 9 4950K с такими результатами был бы самым производительным процессором потребительского рынка в обычном сегменте. И это, напомним, модель с одним чиплетом, а ведь будут и двухчиплетные, где будет 52 ядра.

